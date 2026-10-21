عاصفة الإصابات والانتقادات تحاصر مانشستر يونايتد قبل مواجهة كومو

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة كومو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وسط أزمة متشابكة تجمع بين تراجع النتائج وتفاقم الإصابات والانتقادات المتصاعدة لإدارة النادي، في وقت يحتاج فيه المدرب مايكل كاريك إلى استعادة الانتصارات لتخفيف الضغوط المحيطة بالفريق.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، لم تكن الأجواء الممطرة التي استقبلت الفريق في شمال إيطاليا سوى انعكاس للظروف الصعبة التي يعيشها النادي الإنجليزي، بعدما حقق انتصارين فقط في أول 10 مباريات من الموسم، ليجد كاريك نفسه أمام تحدٍ مضاعف قبل مواجهة كومو، ثم بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

ويفتقد يونايتد 9 لاعبين بسبب الإصابات والمرض والإيقاف، بينهم 5 مدافعين، ما يضع الجهاز الفني أمام خيارات محدودة في إعادة تشكيل الخط الخلفي. وقد يضطر كاريك إلى الدفع بالهولندي ماتياس دي ليخت للمرة الأولى منذ 11 شهراً، بعدما عانى مشكلة مزمنة في الظهر، أو الاستعانة بالمدافع الشاب هاري أماس في مركز الظهير الأيسر، مع إشراك نصير مزراوي في قلب الدفاع إلى جانب هاري ماغواير.

وتضم قائمة الغائبين لوك شو وليساندرو مارتينيز وباتريك دورغو بسبب الإصابة، فيما يعاني أيدن هيفن المرض، ويغيب ليني يورو للإيقاف بعد طرده في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0-2 الأسبوع الماضي. كما يستمر غياب كوبي ماينو لنحو 10 أيام إضافية، ويبتعد ماركوس راشفورد بسبب مشكلة في الورك، بينما ينتظر النادي تقييماً أكثر وضوحاً لحالة المهاجم بنيامين سيسكو بعد تجدد معاناته من إصابة في قصبة الساق. ويغيب مانويل أوغارتي لفترة طويلة.

ولا تقتصر متاعب كاريك على الجانب البدني، إذ تتزامن الأزمة مع تصاعد الانتقادات الداخلية لطريقة إدارة النادي، بعدما أثار مارتينيز جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي بهجوم حاد على جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم، وإدارة يونايتد، على خلفية سياسة التعاقدات وما اعتبره غياباً للمساءلة في المستويات العليا.

وزادت تصريحات المدرب السابق إريك تن هاغ من حدة الضغوط، بعدما اتهم إدارة السير جيم راتكليف وشركة «إينيوس» بالمساهمة في خلق «ثقافة سامة» داخل النادي، من خلال منح اللاعبين نفوذاً أكبر من اللازم، وعدم مساندته في بعض الملفات الانضباطية خلال فترة قيادته للفريق.

وقال تن هاغ، الذي أُقيل بعد 116 يوماً من تمديد عقده، إن الإدارة وعدته بالولاء والدعم والتواصل والتوافق بشأن المشكلات التي تواجه النادي، لكنها لم تفِ بتلك الوعود. كما وجّه انتقادات إلى طريقة عمل الإدارة وآليات اتخاذ القرار، في تصريحات جاءت في توقيت حساس بالنسبة إلى كاريك، الذي يحاول احتواء الضغوط وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

ورد كاريك بالتأكيد أنه لم يواجه مشكلات مع إدارة النادي، وأنه يشعر بالحصول على دعمها، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى تحقيق الانتصارات. وقال: «علينا الفوز بالمباريات، وهذا ما نسعى إليه. لا أحتاج إلى تطمينات، فأنا أعرف طبيعة دوري ومسؤولياتي، وأدرك تماماً ما هو مطلوب مني».

وأضاف أن الفوز هو العنصر الأساسي لضمان سير الأمور بالشكل الصحيح، مؤكداً أن الفريق يملك القدرة على تغيير وضعه من خلال النتائج داخل الملعب.

وتضع هذه الظروف مواجهة كومو أمام اختبار مهم ليونايتد، خصوصاً أن الفريق الإيطالي يدخل اللقاء بطموحات متصاعدة تحت قيادة سيسك فابريغاس، الذي قاد النادي إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهر كومو قدراته الهجومية مبكراً بفوزه على لايبزيغ الألماني 4-1 في افتتاح مشواره الأوروبي، قبل خسارته أمام فينورد الهولندي 2-3 الأسبوع الماضي. ورغم معاناته بدوره من بعض الإصابات، فإنه يملك عناصر هجومية قادرة على استغلال النقص في صفوف منافسه، أبرزها الأرجنتيني نيكو باز والمهاجم اليوناني تاسوس دوفكاس.

وتثير كثرة الغيابات قلق يونايتد، الذي لم يحافظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة خلال الموسم الحالي، في وقت يعاني فيه خط الدفاع من نقص واضح في الخيارات. وعندما سُئل كاريك عن عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل المشكلات الحالية بهذا المركز، اكتفى بالقول إن الإصابات قد تدفع أي فريق إلى مراجعة ما كان يمكن تحسينه، مشيراً إلى أن تزامن الغيابات في مركز واحد يجعل التعامل معها أكثر صعوبة.

وبينما يحاول كاريك إبعاد لاعبيه عن الضغوط الخارجية، يبقى تحسن النتائج العامل الأهم في تهدئة الأجواء داخل النادي، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى الإدارة واستمرار الشكوك بشأن قدرة الفريق على تجاوز بدايته المتعثرة. وتمثل مواجهة كومو فرصة لاختبار قدرة يونايتد على الصمود في ظل هذه الظروف، لكنها تأتي أيضاً في وقت لا يملك فيه المدرب كثيراً من الخيارات، سواء في التشكيلة أو في هامش الوقت المتاح لتغيير مسار الموسم.