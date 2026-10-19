إيراولا: مدرب فياريال صديقي... ولكن!

أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، الإسباني أندوني إيراولا، الاثنين، أنه يتوقع مواجهة «استثنائية وغريبة» أمام صديقه ومساعده السابق إينييغو بيريز الذي يتولى حالياً قيادة فياريال الإسباني، وذلك قبيل مواجهة الفريقين الثلاثاء على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال إيراولا (44 عاماً)، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «إنها مباراة خاصة بالنسبة لي. إينييغو صديق، ونعرف بعضنا بعضاً منذ مركز تنشئة اللاعبين في أتلتيك بلباو، كما لعبنا معاً في الفريق الأول. وبمجرد اعتزاله كرة القدم، سارعت إلى ضمه إلى جهازي الفني مساعداً لي، وعشنا معاً الكثير من التجارب».

وكان بيريز (38 عاماً) قد انضم إلى الجهاز الفني لإيراولا مساعداً له في رايو فايكانو عام 2022، عقب اعتزاله اللعب مباشرة.

وأضاف مدرب ليفربول: «إنه يعرفني جيداً، ويعرف كل شيء عني، لكنني أتابع فريقه، وأعرف لاعبيه أيضاً. لذلك، ستكون المواجهة غريبة، ولكن بالمعنى الإيجابي للكلمة».

وأوضح إيراولا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه ببيريز جعلت التواصل بينهما يتراجع تدريجياً كلما اقترب موعد المواجهة المرتقبة.

وأردف: «مثل هذه المواقف ليست جيدة لعلاقتنا. أتحدث معه كثيراً، لكن بمجرد أن تدرك أنك ستواجهه، تتوقف عن التواصل معه للحفاظ على مسافة معينة... وربما تكون هذه الفترة هي التي نتحدث فيها بأقل قدر ممكن».

وكان سبق لإيراولا أن سعى خلال إشرافه على بورنموث الإنجليزي عام 2023 إلى ضم مواطنه بيريز إلى جهازه الفني، غير أن الأخير لم يتمكن من الحصول على تصريح العمل اللازم في إنجلترا.

وعلّق مدرب «ريدز» على تلك الواقعة قائلاً: «لقد أعربت عن استيائي آنذاك (...) لكن ذلك تحول إلى فرصة بالنسبة إليه، إذ تمكن من تولي تدريب رايو فايكانو، حيث حقق نتائج جيدة للغاية، وهو الآن يقود فياريال في دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد جداً من أجله».

وكان ليفربول قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتحقيق انتصارين في أول مباراتين، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2 - 1، ثم لانسك لينس النمساوي 6 - 3.

في المقابل، خسر فياريال الإسباني مباراته الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني 3 - 2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز على نابولي الإيطالي 3-1.