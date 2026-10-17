بعد الهزيمة أمام فينيسيا... أليغري يطالب لاعبي نابولي بالصبر

طالب ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق نابولي، لاعبيه بالصبر، وذلك عقب الهزيمة أمام فينيسيا صفر - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أليغري، في تصريحات عقب المباراة: «أتفهم أن معنويات اللاعبين منخفضة حالياً، لكن علينا الحفاظ على الهدوء».

وأضاف في تصريحات لمنصة «دازن»: «لقد صنعنا كثيراً من الفرص في المباراة، لكننا ما زلنا ندفع ثمن الأخطاء المكلفة».

وتابع أليغري: «بالنظر إلى عدد الفرص التي أتحناها لأنفسنا، فإنه لأمر مقلق أننا لم نتمكَّن من تسجيل أي هدف، علينا تحليل هذا الوضع بذهن صافٍ، لايزال هناك متسع من الوقت للتعافي من تلك الهزيمة».

وأوضح مدرب نابولي: «دافع فينيسيا بشكل جيد للغاية، ولم ننجح في تشتيت دفاعهم لخلق مساحات بين الخطوط، تغيَّر شكل المباراة بعد الاستراحة، حيث أصبحت المساحات واسعة، لكننا لم نستغل ذلك بالشكل الأمثل».

ويحتل نابولي المركز الـ9 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط بعد مرور 7 جولات.