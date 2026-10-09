«جائزة سنغافورة»: فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة

حصد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في سباقات سيارات «فورمولا 1» 4 مرات، مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة المقرر إقامته السبت، ضِمن منافسات سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المقرر إقامته الأحد.

واكتفى سائق فريق ريد بول بلفّة سريعة واحدة، بدلاً من اللفتين المعتادتين، وسجل أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و31.156 ثانية، ليتفوق على جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، بفارق 0.120 ثانية.

وجاء تشارلز لوكلير، سائق فيراري، الذي كان يحتل المركز الأول بشكل مؤقت في البداية، في المركز الثالث بفارق 0.243 ثانية أمام فيرستابن.

وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس، بطل العالم، في المركز الخامس، في حين جاء سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي، متصدر فئة السائقين حالياً، في المركز السابع.

ويدخل فيرستابن السباق في سنغافورة مدعوماً بتحقيقه أول انتصار له، هذا الموسم، في سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي أُقيم في ماليزيا، الأسبوع الماضي. كما شهد تحقيق ريد بول أول انتصار كمصنع لوحدة الطاقة.

وتوقفت التصفيات قبل 6 دقائق من نهاية الجزء الأول من التصفيات، بعد اصطدام سيارة سيرغيو بيريز، سائق فريق كاديلاك، بالحائط، مما استدعى تدخُّل المراقبين لإزالة الحطام.

وبدأت الفترة الثانية متأخرة نحو 15 دقيقة بسبب مشكلة في نظام التوقيت، وذلك على أثر عدم تسجيل أزمنة بعض اللفات.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 84 نقطة أمام زميله بالفريق راسل مع تبقّي 7 سباقات لنهاية الموسم.

ويقام سباق السرعة، السبت، يليه التجربة الرسمية الخاصة بسباق الأحد.