بولسيتش سعيد بتسجيل أول أهدافه مع ميلان في عام 2026

أعرب الأميركي كريستيان بوليسيتش عن ارتياحه الكبير بعد تسجيل أول أهدافه مع ميلان الإيطالي خلال عام 2026، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع الفريق، في ظل مفاوضات جارية مع النادي بشأن تجديد عقده.

وعانى بوليسيتش على الصعيد التهديفي خلال العام الحالي؛ إذ إن أهدافه العشرة التي سجلها بقميص ميلان في الموسم الماضي جاءت جميعها قبل يناير (كانون الثاني).

ونجح اللاعب أخيراً في إنهاء صيامه التهديفي خلال فوز ميلان على ليتشي 3 - 0 في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، في المباراة الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف الدولي.

وقال بوليسيتش للصحافيين، قبيل لقاء مع الجماهير في متجر النادي بملعب «سان سيرو»، الخميس: «نعم، كان تسجيل الهدف مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي بالتأكيد. لقد مر وقت طويل منذ آخر هدف لي مع ميلان، لذلك كان شعوراً رائعاً حقاً».

وكان نجم المنتخب الأميركي قد استُبعد من قائمة بلاده لأربع مباريات ودية، بعدما عاد مؤخراً من إصابة تعرض لها خلال كأس العالم، تمثلت في كدمة عظمية وكسور دقيقة في عظام الساق، خلال البطولة التي ودّعها المنتخب الأميركي من دور الـ16 أمام بلجيكا في يوليو (تموز) الماضي.

ومع استعادة لياقته البدنية، وجد بوليسيتش نفسه في وضع غير معتاد، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأولى لميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، بديلاً أمام لاتسيو وقدم تمريرة حاسمة أسهمت في تعادل ميلان 2 - 2، قبل أن يبدأ أساسياً في المباراة التالية وينجح في التسجيل.

وقال بوليسيتش: «كانت بداية الموسم غريبة بعض الشيء بالنسبة لي. من الواضح أنني أرغب دائماً في اللعب. لا يعني ذلك أنني غاضب، لكنني أريد اللعب دائماً».

وأضاف: «من ناحية أخرى، كنت عائداً للتو من الإصابة. أشعر بحالة جيدة الآن، وآمل أن أحصل على فرصة للعب لفترات أطول أيضاً».