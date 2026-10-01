رئيس وزراء البرتغال يتدخل في أزمة رونالدو

دخل لويس مونتينيغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، على خط الأزمة التي أعقبت مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده في كوبنهاغن، بعدما تواصل مع رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا، وتحدث مع المدرب خورخي خيسوس، فيما أفادت تقارير بأنه تواصل أيضاً مع قائد المنتخب.

وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، تواصل مونتينيغرو مع بروينسا من أجل التحدث إلى خيسوس، وذلك بعد مغادرة رونالدو المعسكر المقام في العاصمة الدنماركية.

وأفادت قناة «سيك» البرتغالية بأن رئيس الوزراء تحدث كذلك مع رونالدو، في تطور يعكس اتساع دائرة الاتصالات المرتبطة بالأزمة التي تفجرت داخل المنتخب.

ويرتبط مونتينيغرو بعلاقة جيدة مع خيسوس، وهو ما دفعه إلى التواصل مباشرة مع المدرب، الذي يقود المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك، الخميس، على ملعب «باركن»، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.