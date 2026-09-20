فان يتفوق على بانتوغا ويحتفظ بحزام «وزن الذبابة» في منافسات «يو إف سي»

قدَّم جوشوا فان عرضاً رائعاً ليحقق فوزاً بالإجماع على ألكسندر بانتوغا، ليحتفظ بلقب وزن الذبابة في ليلة «يو إف سي ​331» ضمن بطولة «يو إف سي» للفنون المختلطة التي أقيمت في لوس أنجليس؛ حيث نجح المقاتل البالغ عمره 24 عاماً والقادم من ميانمار في الفوز على البطل السابق بعد أن انتهت مباراتهما الأولى بإصابة غير متوقعة.

وتعرّض بانتوغا لخلع في المرفق بعد 26 ثانية من ‌بدء نزالهما الأول ‌في ديسمبر (كانون الأول) ​من ‌العام ⁠الماضي، ​ما أدَّى ⁠إلى تتويج فان بطلاً لوزن الذبابة في «يو إف سي» دون تحقيق فوز حاسم على منافسه البرازيلي، الذي كان قد سيطر على هذا الوزن لأكثر من عامين.

ودافع فان، أول بطل من ميانمار في «يو إف سي»، عن حزامه أمام تاتسورو تايرا في مايو (أيار)، ⁠لكنه اضطر للانتظار حتى ‌السبت ليؤكد مكانته بوصفه أفضل مقاتل ‌في هذه الفئة، بعد ​أن تعافى بانتوغا (36 ‌عاماً) من الإصابة.

وقال جوشوا بعد دفاعه الثاني عن ‌اللقب، الذي رفع رصيده الاحترافي في رياضة الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) إلى 18 فوزاً وهزيمتين: «الكثيرون قالوا إن الانتصار السابق كان بالصدفة... حسناً، شككوا في كلامي الآن». وطرح بانتوغا خصمه ‌فان أرضاً في الجولة الأولى، قبل أن يوجه له لكمات وركلات قوية ⁠بالركبة ⁠في تبادل قوي للضربات، وردّ فان بضربة قوية بالمرفق.

وقال له مدربو فان خلال الاستراحة: «أنت أفضل من أن تتشاجر مع هذا الرجل»، مقترحين اتباع نهج تكتيكي أكثر.

كما أمطر فان خصمه بانتوغا بضربات مستقيمة باليد اليسرى في الجولة الثانية، وهزّ البرازيلي بسلسلة من اللكمات السلسة في الجولة الثالثة. وسيطر بانتوغا على الجولة الرابعة؛ حيث أسقط فان أرضاً لكنه لم يتمكن من ​إجباره على الاستسلام. وفي ​الجولة الأخيرة، طارد فان خصمه بانتوغا وأوقعه أرضاً بلكمة بيمناه ليضمن الفوز وفقاً لقرار الحكام.