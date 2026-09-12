رالي تشيلي: سولبرغ يتصدر اليوم الأول

اعتلى السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ صدارة اليوم الأول من رالي تشيلي، الجمعة، على متن تويوتا، متفوقاً على زميله في الفريق ومتصدر بطولة العالم البريطاني إلفين إيفانز.

وواصل الفرنسي أدريان فورمو، على مقود هيونداي، تألقه بعد رالي باراغواي نهاية أغسطس (آب) الذي أنهاه ثالثاً، ليحتل نفس المركز بعد ست مراحل خاصة على طرق ترابية، وموحلة، بسبب الأمطار التي هطلت على بلد جبال الأنديز.

وأكد سولبرغ وإيفانز للصحافيين أنهما راضيان عن الأجواء الممطرة، إذ يخشى السويدي خصوصاً مساراً جافاً في صالح بطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه، زميله في تويوتا.

وفقد الفرنسي حظوظه تماماً في الظفر بلقب عالمي عاشر بعدما أنهى المرحلة رابعاً، على بعد 20 ثانية من سولبرغ.

وبالإضافة إلى إيفانز وسولبرغ، هناك مرشح آخر للقب سنة 2026 هو الفنلندي سامي باياري، على مقود تويوتا أيضاً، بعد ما أنهى المرحلة خامساً الجمعة، مقراً بأنه شعر براحة أقل بسبب الوحل.

وإلى غاية الأحد، تتبارى عشر سيارات لثلاث شركات (خمس لتويوتا، وثلاث لهيونداي، واثنتان لفورد بوما) على الأراضي التشيلية، في المرحلة 12 من بطولة العالم.

ويتضمن الرالي 16 مرحلة خاصة على مسافة 311 كيلومتراً، وسط أحوال طقس يتوقع أن تكون متقلبة.

وسينحصر لقب 2026، على بعد اثنين أو ثلاثة راليات من النهاية (بحسب إقامة المرحلة الأخيرة في السعودية من عدمها)، بين إيفانز (216 نقطة) وباياري (196 نقطة) الفائز بثلاثة راليات على التوالي (إستونيا، وفنلندا، والبارغواي).

وما زال سولبرغ الثالث مؤقتاً بـ175 نقطة أيضاً في المطاردة.