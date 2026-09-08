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ليام ديلاب: عندما تسوء الأمور أحياناً فقد يكون ذلك في مصلحتك

بعد عام صعب داخل تشيلسي... يأمل المهاجم الإنجليزي إعادة مسيرته الكروية إلى مسارها الصحيح مع نوتنغهام

مسيرة ديلاب الرائعة مع إيبسويتش جذبت إليه أنظار الأندية الكبرى ورشحته للانضمام إلى منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
مسيرة ديلاب الرائعة مع إيبسويتش جذبت إليه أنظار الأندية الكبرى ورشحته للانضمام إلى منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
    لندن: بن فيشر*
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ليام ديلاب: عندما تسوء الأمور أحياناً فقد يكون ذلك في مصلحتك

مسيرة ديلاب الرائعة مع إيبسويتش جذبت إليه أنظار الأندية الكبرى ورشحته للانضمام إلى منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
مسيرة ديلاب الرائعة مع إيبسويتش جذبت إليه أنظار الأندية الكبرى ورشحته للانضمام إلى منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

يقول ليام ديلاب، الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ نوتنغهام فورست بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، مبتسماً وهو يصف ذكريات منافسته مع شقيقه الأصغر فِين، وهما يلعبان معاً في الحديقة: «يمكنكم تخيل الأمر: هو مدافع، وأنا مهاجم!» واليوم، يُعدّ كل منهما أكبر داعم للآخر - فقد حضر ليام مؤخراً فوز شقيقه فِين مع فريق بيرتون الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة - لكن في طفولتهما، كانت بينهما منافسة ودية شرسة. يقول الأخ الأكبر: «ربما كان هناك كثير من الدموع، وكثير من المشاجرات، سواء أكان ذلك في لعبة مونوبولي أم كرة القدم، فقد كانت الأمور تنتهي دائماً إما بقلب الطاولة، وإما بركل كل منا الآخرَ بشدة».

إنها روح تنافسية متأصلة في ديلاب بشدة، وهو الأمر الذي يجعله عازماً على إثبات وجوده في نوتنغهام فورست. كانت الأشهر الـ16 الماضية صعبة للغاية عليه؛ فقد غادر تشيلسي بعد موسم واحد من عقد يمتد 6 سنوات، وبعد تسجيله هدفاً واحداً فقط في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، منها 12 مباراة أساسياً. يقول ديلاب، وهو يرفع يده اليمنى في غرفة اجتماعات ملعب نوتنغهام فورست، بينما تتلألأ كؤوس أوروبا لعامي 1979 و1980 من خلفه: «لا توجد طريق مستقيمة نحو القمة مطلقاً. أريد فقط أن أركز على عملي وأواصل التطور؛ لأنني ما زلت صغيراً جداً ولديّ الكثير لأتعلمه. في بعض الأحيان أشعر كأنني قضيت وقتاً في عالم كرة القدم أطول بكثير مما هو عليه في الواقع. ما زال أمامي، بإذن الله، مسيرة كروية طويلة».

ليام ديلاب في مشاركته الثانية مع نوتنغهام فورست أمام توتنهام (أ.ف.ب)

ويضيف: «أعتقد أنه يتعين عليك فقط أن تتقبل أن الأمور قد تسوء في بعض الأحيان، وأن تحدث بعض الأشياء السلبية، وقد يكون ذلك في مصلحتك. لم تكن إعاراتي الأولى إلى ستوك سيتي وبريستون (من مانشستر سيتي خلال موسم 2022 - 2023) موفقة على الإطلاق، لكنها ربما كانت من أفضل الأمور التي حدثت لي؛ لأنني تعلمت كثيراً من ذلك الموسم، ثم انتقلت إلى هال سيتي (لموسم 2023 - 2024) وانطلقت من هناك. ما زلت صغيراً في السن، وما زال أمامي الكثير لأتعلمه. في بعض الأحيان أتعرض للإصابات، وفي أحيان أخرى لا تُتاح لي فرصة للعب، لكنني لا أعتقد أن شيئاً ما قد ضاع، فالجميع يمرون بلحظات صعبة. يتعين عليّ فقط أن أستغل ما يحدث لكي أتعلم وأتقدم للأمام».

في الصيف الماضي، كان ديلاب مطلوباً بشدة من كثير من الأندية. يروي أوليفر غلاسنر، المدير الفني لنادي نوتنغهام، قصة تلقي ديلاب عروضاً من 18 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقول مازحاً إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يعرف جميع مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل المكالمات الكثيرة التي أجراها عبر تطبيق «زووم» خلال اتخاذه قراره بشأن خطوته التالية. فقد كانت إحدى هذه المكالمات مع غلاسنر، الذي كان حينها مديراً فنياً لكريستال بالاس. وكان نوتنغهام فورست يرغب في ضمه آنذاك أيضاً. يتذكر ديلاب ما حدث قائلاً: «كان قراراً صعباً. أتذكر المحادثة التي دارت بيننا؛ لقد أُعجبت به حقاً وقلت في نفسي: هذا الرجل (غلاسنر) جيد جداً. كان يتحدث بطلاقة، ويمكنك أن ترى أنه حقق نجاحاً كبيراً مع المهاجمين الذين دربهم في الماضي. لقد رسخ ذلك في ذهني بكل تأكيد».

وكان ديلاب قد قال في بيان لفوريست بعد انضمامه إلى الفريق: «لا يسعني الانتظار للانطلاق، فهذا ناد عريق وله تاريخ كبير». وأضاف: «تحدثت مع المدرب وأعجبتني طريقته، وأعتقد أنه قد يكون الشخص القادر حقاً على مساعدتي في التطور واتخاذ الخطوة التالية، وآمل أن أضيف الأهداف هنا».

وتابع: «وبصفتنا فريقاً، فإننا يمكننا بناء شيء قوي جداً، والهدف الرئيسي هو المنافسة، وأن نكون من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز».

يريد غلاسنر من ديلاب أن يستغل نقاط قوته: القوة البدنية الهائلة، والقدرة على التسجيل، وإنهاء الهجمات. في بداية العام، انتشر مقطع فيديو لديلاب وهو يستعرض مهاراته في الرياضيات انتشاراً واسعاً. يقول المهاجم الإنجليزي الشاب عن ذلك: «لم أكن أستمتع بالرياضيات على الإطلاق، لكنني كنت دائماً جيداً فيها. علّمني أحد أصدقائي في المدرسة كيف أفعل ذلك، ولم أنسه. كنت أكره المدرسة والدراسة، لكنني كنت دائماً ذكياً».

ليام ديلاب في مشاركته الأولى مع نوتنغهام فورست أمام ليفربول (أ.ف.ب)

قال المدير الفني النمساوي إنه كان واضحاً من محادثاته مع ديلاب هذا الصيف أن اللاعب استخلص الدروس والعبر من العام العصيب الذي مر به.

وقال غلاسنر: «أعتقد أن هذا يدل على موقفه وشخصيته، حيث قال: (أريد فريقاً ونادياً يُقدّران نقاط قوتي ويريدان توظيفها بالشكل الأمثل). لأنني لا أريد أبداً تغيير أي لاعب: فليس من المنطقي أن أقول: (حسناً؛ الآن يجب أن تلعب مثل ميسي: مهاجم وهمي، تعود إلى عمق الملعب وتمرر الكرات من لمسة واحدة أو لمستين فقط)».

سجل ديلاب 12 هدفاً مع فريق إيبسويتش، الذي هبط إلى الدرجة الأدنى في موسم 2024 - 2025، وهو ما جذب إليه أنظار كثير من الأندية. في ذلك الوقت، رُشِّح ديلاب خليفةً محتملاً لهاري كين في مركز المهاجم الصريح بمنتخب إنجلترا.

وقد مثّل منتخب بلاده في جميع الفئات العمرية، وكان ضمن المنتخب الإنجليزي تحت 16 عاماً مع جود بيلينغهام. يقول ديلاب: «عندما كنت طفلاً صغيراً، كان كل ما أتمناه هو اللعب لمنتخب بلادي. لذلك؛ بالطبع، فهذا هو هدفي الأكبر. لكن الأمر ليس بهذه السهولة. عليّ أن أعمل بجدية كبيرة وأن أتطور، وهذا هو كل ما أستطيع القيام به».

يُنظر إلى ديلاب، الذي يصل طوله إلى 1.87 متر، منذ فترة طويلة على أنه النجم المقبل في كرة القدم الإنجليزية. قاد مانشستر سيتي للفوز بـ«كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب» على حساب تشيلسي عام 2020، بعد شهرين من منح المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا إياه فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول لمانشستر سيتي وهو في الـ17 من عمره. كان كول بالمر ومورغان روجرز، اللذان يلعبان في الوقت الحالي معاً في تشيلسي، ضمن الفريق نفسه للنادي تحت 18 عاماً، إلى جانب مدافع أستون فيلا الجديد تايلور هاروود بيليس، وجيمس ماكاتي؛ أحد أقرب أصدقائه وزميله في نوتنغهام فورست مجدداً بعد مانشستر سيتي.

يقول ديلاب عن ماكاتي: «كان يلعب في مركز صانع الألعاب، وكثيراً ما كان يمرر لي الكرة، وكانت تربطنا علاقة رائعة خارج الملعب، وقد انعكس ذلك إيجاباً على أدائنا داخل المستطيل الأخضر. كنا نغضب بشدة إذا لم نحقق الفوز. ربما غرس ذلك فينا عقلية الفوز منذ الصغر.

أعتقد أن الأمر نجح لأنه يمكنك أن ترى أن جميع لاعبي هذا الفريق تقريباً يلعبون الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو في الخارج، أو في دوري الدرجة الأولى، وربما يعود ذلك إلى أننا شجعنا بعضنا بعضاً كثيراً».

غادر ديلاب تشيلسي بعد موسم واحد محبط (رويترز)

قبل مشاركته أمام توتنهام في الجولة الماضية بالمواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين دون أهداف، شارك ديلاب لأول مرة مع نوتنغهام فورست بديلاً أمام ليفربول على ملعب «أنفيلد»، وكانت أولى لمساته البارزة رمية تماس سريعة أسفرت عن ركلة جزاء سجلها مورغان غيبس وايت ليمنح فريقه التقدم في الشوط الثاني.

وبعد التعادل في هذه المباراة بهدفين لمثلهما، اكتشف غلاسنر أن والد ديلاب، روري، الذي لعب لساوثهامبتون وستوك سيتي وغيرهما، كان خبيراً في رميات التماس أيضاً.

قال المدير الفني لنوتنغهام فورست: «قلت له إن والده سيكون فخوراً به». فهل يمتاز ليام بالقدرة على تنفيذ رميات التماس بطريقة استثنائية؟ يجيب ليام: «لا... لا أعتقد ذلك، فأنا مهاجم في المقام الأول، ويجب أن أكون داخل منطقة الجزاء».

يستمتع ديلاب بالمعارك الشرسة داخل الملعب. وقد أعرب غلاسنر عن إعجابه بكيفية تعامله مع لاعبي مركز قلب الدفاع، مؤكداً أن المدافعين لا يُظهرون له أي ودٍّ خلال الالتحامات القوية. لكن ديلاب، الذي قضى عقداً من الزمن مع ديربي كاونتي قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي، يقول إنه تعلّم أن يتمالك أعصابه داخل الملعب، بعد فترات من المشكلات في صغره. ويقول: «يتعين عليك أن تكون حذراً، لكن لا تخجل مطلقاً من شخصيتك. سأقاتل دائماً من أجل كل شيء، وسأبقى دائماً شرساً ولديّ رغبة في تحقيق أهدافي. هذا يُذكّرني بأخي، عندما كنا أطفالاً صغاراً نلعب في الحديقة، فقد كنا نتنافس بشدة. أحياناً تحتاج إلى ضبط نفسك، وأحياناً تحتاج إلى الحذر، لكنني أعتقد أنني أقدم أفضل ما لديّ في المواقف الصعبة. أعشق تلك الصراعات البدنية. منذ طفولتي وأنا أستمتع بالجانب الشرس والتنافسي في اللعبة. صحيح أنه يجب أن يكون ذلك منضبطاً في بعض اللحظات، لكنه جزء من أسلوبي وشخصيتي. لطالما امتلكت هذا الحماس، ولن أُغيّر طريقة تفكيري. المهم أن تبقى دائماً على الجانب الصحيح من الحماس».

* خدمة «الغارديان»

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الرياضة رياضة عالمية

فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
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فليك: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)
هانزي فليك مدرب برشلونة (أ.ف.ب)

يثق هانزي فليك مدرب برشلونة في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة فينورد الهولندي، الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

قال فليك في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «دوري الأبطال البطولة الأكبر، وقادرون على الفوز بلقبها، لكن أمامنا طريق طويل جداً، وجميع الأندية تريد الفوز باللقب، لذا علينا أن نثبت قدراتنا».

أضاف المدرب الألماني: «برشلونة يضم العديد من أصحاب الخبرات، لكن جماعية الفريق هي الأهم، ويجب أن نبذل أقصى جهد ممكن في كل يوم، لقد حققنا أربعة انتصارات متتالية في انطلاقة مشوارنا بالدوري، وهذا ليس أمراً سهلاً».

تابع في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «من الوارد أن يكون بعض اللاعبين غير راضين عن وضعهم بالفريق، ولكن كل لاعب عليه إثبات نفسه، لأن مستوانا في المباريات هو الأداء نفسه الذي نقدمه في التدريبات، وعلينا مواصلة ذلك».

وشدد مدرب برشلونة: «علينا أن نكون فريقاً متماسكاً في الملعب، وندعم بعضنا البعض، ونؤدي بشكل أفضل، وأرى أن اللاعبين ملتزمون بذلك».

وقال هانزي فليك إن لقب الدوري الإسباني لا يقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «بالتأكيد دوري الأبطال له قيمة كبيرة، لكننا نحلم أيضاً بالفوز بلقب الدوري لموسم ثالث على التوالي، ونعمل على ذلك، لأنه سيكون إنجازاً مميزاً».

وانتقل فليك للإشادة بالنجم الشاب لامين يامال، قائلاً: «إنه قادر على حسم المباريات بمفرده، فهو يتسم بقدرات فنية رائعة، ويسعى دائماً لتطوير مستواه، كما أنه يستمتع حالياً بكونه أحد قادة الفريق، إنه يعشق كرة القدم، وهذا أمر مهم ليقدم أفضل ما لديه».

واستطرد: «برشلونة يضم العديد من اللاعبين الرائعين، وسأكون سعيداً إذا فاز أحدهم بالكرة الذهبية، لكن الأهم بالنسبة لي هو عقلية اللاعب وسلوكه يومياً، هناك العديد من اللاعبين بإمكانهم الفوز بجائزة الأفضل في العالم».

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الرياضة رياضة عالمية

أمرابط يتوقف عن اللعب مع المغرب «تحت قيادة وهبي»

لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
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أمرابط يتوقف عن اللعب مع المغرب «تحت قيادة وهبي»

لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)
لاعب وسط «أسود الأطلس» سفيان أمرابط «يمين» (رويترز)

أعلن لاعب الوسط سفيان أمرابط عدم استعداده لتمثيل منتخب المغرب مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 لكرة القدم هذا الشهر، مؤكداً أنه لن يلعب تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي، لكنه لم يعتزل اللعب الدولي.

ورفض أمرابط الكشف عن أسباب قراره، لكنه عانى من قلة المشاركة في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ إذ بدأ مباراة واحدة فقط من أصل ست خاضها المنتخب المغربي، الذي خرج من دور الثمانية بعد الخسارة أمام فرنسا.

وأسهم ظهور أيوب بوعدي لاعب وسط مانشستر سيتي في تقليص فرص مشاركة أمرابط.

وقال أمرابط عبر «إنستغرام»: «كان هذا قراراً صعباً للغاية، لكنني لا أشعر بأنني قادر على الاستمرار في تمثيل المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الحالي؛ لذلك أضع نفسي خارج نطاق الاختيار ما دام يتولى المسؤولية».

وأضاف: «احتراماً للمنتخب الوطني ولكل من يرتبط به، أفضّل الاحتفاظ بأسباب هذا القرار لنفسي. أود أن أوضح أمراً واحداً: أنا لم أعتزل اللعب الدولي، ولا أغلق الباب أمام تمثيل المغرب مجدداً».

وكان أمرابط، المولود في هولندا والمنضم حديثاً إلى أياكس أمستردام، من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2022 تحت قيادة المدرب السابق وليد الركراكي، الذي خلفه وهبي في مارس (آذار) الماضي.

وقال اللاعب (30 عاماً) إنه سيبقى «المشجع الأول» للمنتخب الذي سيبدأ رحلته نحو كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام المقبل.

ويستضيف المغرب منتخب الغابون في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى يوم 25 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يواجه ليسوتو في بلومفونتين بجنوب أفريقيا بعد ذلك بأربعة أيام.

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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: اختبار أتلتيكو مدريد سيُحدد مستوى ليفربول

أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
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إيراولا: اختبار أتلتيكو مدريد سيُحدد مستوى ليفربول

أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)
أندوني إيراولا مدرب ليفربول (رويترز)

يعتقد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، أن مباراته الأولى بصفته مدرباً في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء ستُعطي مؤشراً جيداً على مستوى فريقه.

ولا يُمكن اعتبار الفوز الأول هذا الموسم، الجمعة، على إيبسويتش الصاعد حديثاً مقياساً حقيقياً لمدى تأقلم الفريق مع تغيير أسلوب اللعب الذي اعتمده المدرب الباسكي منذ توليه المسؤولية خلفاً لأرني سلوت في الصيف.

كما ستكون هذه المباراة اختباراً لقدرات إيراولا نفسه؛ إذ لم يسبق له التدريب على هذا المستوى، حيث شارك في ثلاث مباريات فقط في البطولة الأوروبية الأهم للأندية بوصفه لاعباً مع أتلتيك بلباو.

وواجه ليفربول أتلتيكو على أرضه في افتتاحية دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، محققاً فوزه الثالث على التوالي على فريق المدرب دييغو سيميوني، حيث حسم هدف فيرجيل فان دايك في الوقت بدل الضائع الفوز، بعد أن فرط ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين.

وقال إيراولا: «بالتأكيد، إنها ليلة مميزة بالنسبة لي، فالجميع يتحدث عن ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إنها مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ هائل، لكنني أشعر بالفخر لوجودي في الملعب يوم المباراة».

وختم قائلاً: «إنه اختبار حقيقي للفريق ككل، وأعتقد أنه سيُظهر لنا قليلاً أين نحن».

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