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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال سلة السيدات»: ألمانيا تتفادى الخروج المبكر... وفرنسا تسحق نيجيريا «برقم قياسي»

احتفالية لاعبات ألمانيا بالفوز على مالي ببرلين (أ.ب)
احتفالية لاعبات ألمانيا بالفوز على مالي ببرلين (أ.ب)
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«مونديال سلة السيدات»: ألمانيا تتفادى الخروج المبكر... وفرنسا تسحق نيجيريا «برقم قياسي»

احتفالية لاعبات ألمانيا بالفوز على مالي ببرلين (أ.ب)
احتفالية لاعبات ألمانيا بالفوز على مالي ببرلين (أ.ب)

تفادى منتخب ألمانيا منظم بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات توديع البطولة مبكراً، بينما تأهلت إسبانيا لدور الثمانية، الاثنين.

وكان المنتخب الألماني مهدداً بالخروج من البطولة لكنه حقق فوزاً مريحاً على مالي بنتيجة 83 - 58 وسط حضور جماهيري غفير في برلين، مستفيداً من تألق فريدا بونر التي سجلت 21 نقطة، وزميلتها لويزا جيزيلسودر التي أضافت 17 نقطة.

وسجلت الإسبانية إيانا مارتن 20 نقطة مع 4 متابعات، لتساهم في فوز منتخب بلادها على اليابان بنتيجة 79 - 59، وانتزاع صدارة المجموعة الأولى بفضل التفوق في المواجهات المباشرة، لتتأهل مباشرة لدور الثمانية.

أما المنتخب الألماني فسيواجه كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

فرنسا حققت رقماً قياسياً في سلة نيجيريا بمونديال السيدات (الاتحاد الدولي)

وفي مباراة أخرى حقق منتخب فرنسا رقماً قياسياً تاريخياً في كأس العالم لسلة السيدات خلال فوز كاسح على نيجيريا التي ودّعت البطولة بنتيجة 111 - 56، وذلك بإحراز 22 رمية ثلاثية في المباراة التي أقيمت، الاثنين.

وسجلت ميجنا توريه رمية ثلاثية قبل 5 دقائق و45 ثانية من انتهاء المباراة، لتحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم اليابان التي سجلت 20 رمية ثلاثية في مباراة واحدة.

وبعدها سجلت دومينيك مالونجا الرمية الثلاثية رقم 22 لفرنسا.

وتصدرت غابي ويليامز قائمة هدافي فرنسا برصيد 25 نقطة و6 متابعات.

يذكر أن منتخب فرنسا الذي وصل لنهائي الأولمبياد كان قد ضمن التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قبل مواجهة نيجيريا.

وفي المجموعة الثانية أيضاً، فازت المجر على كوريا الجنوبية بنتيجة 82 - 73 لتنتزع وصافة المجموعة.

وينتظر الفريقان نتائج مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى، لتحديد هوية منافسيهما في الأدوار الإقصائية المؤهلة لدور الثمانية.

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مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

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الرياضة رياضة عالمية

سفينسون وكاريتساس يغيبان عن تدريب دورتموند استعداداً لفياريال

دانييل سفينسون غاب عن تدريبات دورتموند استعداداً لفياريال (أ.ب)
دانييل سفينسون غاب عن تدريبات دورتموند استعداداً لفياريال (أ.ب)
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سفينسون وكاريتساس يغيبان عن تدريب دورتموند استعداداً لفياريال

دانييل سفينسون غاب عن تدريبات دورتموند استعداداً لفياريال (أ.ب)
دانييل سفينسون غاب عن تدريبات دورتموند استعداداً لفياريال (أ.ب)

اختتم بوروسيا دورتموند استعداداته لمباراته أمام فياريال في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، وذلك بدون مدافعه دانييل سفينسون وكونستانتينوس كاريتساس المنضم حديثاً لصفوف الفريق.

وغاب اللاعبان عن المران الجماعي، الاثنين، واكتفيا بأداء تدريبات بدنية منفردة، لكنهما جاهزان للمباراة.

وأوضح نيكو كوفاتش مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي: «إراحة بعض اللاعبين إجراء طبيعي، ولكنهما بحالة جيدة، وجاهزان لمباراة الغد».

وغاب عن التدريبات الجماعية أيضاً كل من رامي بن سبعيني، الذي لن يشارك أمام دورتموند بسبب الإيقاف، وفيليبو ماني الذي خرج مصاباً من مباراة هوفنهايم.

ورجح كوفاتش أن يتعافى ماني من إصابته ويكون جاهزاً في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسيخوض دورتموند مباراة، الثلاثاء، بدون الثلاثي الغائب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وهم نيكو شلوتربيك، ويانيس كونستانتيلياس، وإيمري كان.

في سياق آخر، حذر كوفاتش لاعبي دورتموند من الاستهانة بفريق فياريال الذي يقبع في المركز 16 بالدوري الإسباني.

وقال المدرب الكرواتي: «يجب ألا نتعامل معهم على أساس مركزهم في الدوري، لأنه لا يعبر إطلاقاً عن مستوى الفريق في أول 4 جولات، وندرك أيضاً أن الأمور تختلف بمجرد عزف نشيد دوري أبطال أوروبا».

وسيخوض دورتموند مواجهات أخرى في مرحلة الدوري أمام إنتر ميلان الإيطالي وآرسنال وصيف أوروبا في الموسم الماضي.

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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف إيكلستون المالك السابق للفورمولا 1 في البرتغال

بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
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إيقاف إيكلستون المالك السابق للفورمولا 1 في البرتغال

بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)

تم إيقاف بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الاثنين، في أحد مطارات البرتغال بعد أن اكتشفت الشرطة أنه أحضر بندقية صيد إلى البلاد على متن طائرته الخاصة دون وثائق رسمية.

وقال إيكلستون (95 عاماً) لوكالة «رويترز» في مكالمة هاتفية من البرتغال إنه كان يحمل البندقية معه قادماً من سويسرا للمشاركة في مسابقة رماية للأطباق الطائرة، لكنه لم يكن بحوزته الوثائق الرسمية اللازمة لإحضار البندقية.

وأكد إيكلستون إنه هبط بالطائرة التي كانت تحمل زوجته فابيانا، التي تشغل منصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة، في مطار تيريش بالقرب من منتجع كاشكايش الواقع خارج لشبونة.

وقال: «كل ما حدث هو أنني أحضرت معي إلى البلاد بندقية كنت أستخدمها في سويسرا لممارسة رياضة رماية الأطباق الطائرة، وذلك لممارسة هذه الرياضة في البرتغال في مكان كان سيقام فيه حدث استعراضي مطلع الأسبوع المقبل».

وأكد إيكلستون، الذي لا يتحدث البرتغالية، إنه اجتاز الجمارك، لكن الشرطة سألته بعد ذلك عن البندقية وطلبت منه الوثائق الرسيمة، وهو الأمر الذي وصفه بأنها «مضايقة لا داعي لها».

وفي النهاية، توجهت زوجته المولودة في البرازيل إلى لشبونة، برفقة أحد موظفي الجمارك، لتسليم البندقية إلى السلطات.

وقال: «مررنا بكل هذا، وأصبحت البندقية بحوزة السلطات في لشبونة... ووقعت على بعض المستندات حسبما طلبوا».

وكانت صحف برتغالية هي أول من أورد خبر الحادثة، مستشهدة بمصادر شرطية وأكدت أن السلطات عثرت على البندقية أثناء تفتيش روتيني.

ويمتلك إيكلستون، وهو سائق سباقات سابق أدار الجانب التجاري لهذه الرياضة لمدة 40 عاماً تقريباً حتى تركه لمنصبه في عام 2017، منزلاً في المنطقة السياحية المجاورة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان مشكلة سابقة واجهها البريطاني مع القانون بسبب سلاح غير مرخص في البرازيل، إذ تم احتجازه لفترة وجيزة في عام 2022 لحمله مسدساً صغيراً أثناء صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى سويسرا.

واعترف إيكلستون آنذاك بامتلاكه المسدس، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بوجوده في أمتعته، ووصف الحادثة بأنها «سخيفة وتافهة».

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 البرتغال
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مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
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مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)

يرى النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه مؤهل بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

ويبدو مبابي متفائلاً بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بتسجيله 10 أهداف في مونديال 2026، ليحقق أعلى معدل تهديفي منذ 56 عاماً.

كما أصبح كيليان الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أحرز 42 هدفاً في 44 مباراة بقميص فريقه ريال مدريد رغم خروج فريقه بلا ألقاب.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «الكثيرون يتحدثون عني وعن الكرة الذهبية، وهذا طبيعي بعد إنجازي التاريخي في أهم بطولة، وربما يكون 2026 عاماً مناسباً لفوزي بالجائزة، ولكن كل شخص حر في صوته».

وسيقام حفل الجائزة المرموقة يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية في 2025 بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وأضاف مبابي: «أي لاعب بصفوف ريال مدريد من الطبيعي أن يرشح لهذه الجائزة، لأنه أفضل ناد في العالم، وأرى نفسي الأفضل، لكن كل شخص له رأيه».

ويبقى من المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية، كل من الإنجليزي هاري كين الذي سجل 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ، والإسباني لامين يامال الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، ولقب الدوري مع برشلونة.

وختم كيليان مبابي تصريحاته: «لا أحب المقارنات، لأنني أفعل أشياء كثيرة لا يفعلها الآخرون، وإذا واصلت الحديث في هذا الاتجاه سندخل في جدال بلا نهاية، أليس كذلك؟».

وحقق مبابي أفضل مركز في سباق الكرة الذهبية بحلوله ثالثاً في 2023، ويستعد مع فريقه ريال مدريد لمباراة قوية أمام إنتر ميلان، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

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