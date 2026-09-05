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الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: أستون فيلا يحصد أولى نقاطه من ملعب هال سيتي

التعادل السلبي حسم مواجهة هال سيتي وأستون فيلا (د.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة هال سيتي وأستون فيلا (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: أستون فيلا يحصد أولى نقاطه من ملعب هال سيتي

التعادل السلبي حسم مواجهة هال سيتي وأستون فيلا (د.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة هال سيتي وأستون فيلا (د.ب.أ)

وضع أستون فيلا حداً لنتائجه السلبية بتعادل سلبي خارج أرضه أمام هال سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

تألق الياباني زيون سوزوكي حارس مرمى أستون فيلا الجديد بإنقاذ شباكه من 4 محاولات خطيرة لـ «نمور» هال سيتي.

كما عاند الحظ اللاعب، بشير بلومي، نجل الأسطورة الجزائري الأخضر بلومي عندما تصدت العارضة لتسديدته الرائعة في الدقيقة 65.

في المقابل، اكتفى أستون فيلا بمحاولتين فقط على المرمى، ولم يستفد مدربه أوناي إيمري بالشكل الأمثل من الثنائي الهجومي نيكولاس جاكسون وجون ماكغين أو البدلاء تامي أبراهام وأليخاندرو غارناتشو وماتيو روجيري وآرون وان بيساكا.

بهذه النتيجة، يفوت هال سيتي فرصة ثمينة لفوز ثالث على التوالي بعد التغلب على مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى ثانياً خلف مانشستر سيتي (9 نقاط).

وسيكون هال، الصاعد مجدداً للدوري الإنجليزي الممتاز أمام اختبارين صعبين خارج الأرض عندما يحل ضيفاً على سندرلاند في كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الثلاثاء، وبعدها بأربعة أيضاً يواجه تشيلسي في الجولة الرابعة للدوري.

أما أستون فيلا فيقبع في المركز 19 برصيد نقطة واحدة، ليتجاوز كبوة الخسارة أمام برايتون وآرسنال في أول جولتين.

وسيخوض أستون فيلا مباراتين خلال أسبوع أيضاً، حيث سيحل ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف نوتنغهام فورست في الدوري، يوم السبت.

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إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

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الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
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إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)

يرى أندوني إيراولا مدرب ليفربول أن برادلي باركولا المنضم حديثاً لصفوف الفريق، لا يحتاج إلى إعداد خاص بعد ظهوره الأول في الفوز على إبسويتش تاون بنتجة 2 / صفر، الجمعة.

شارك باركولا بديلاً بعد 64 دقيقة، ليخوض أول مباراة له منذ مشاركته في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2026 بين فرنسا وإنجلترا.

وبعد مفاوضات طويلة، أعلن ليفربول يوم الاثنين تعاقده مع باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني (144.5 مليون دولار أميركي) كدفعة أولى، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني أخرى حوافز مالية.

قال إيراولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «علينا التعامل مع باركولا بحذر، لأنه بعيد عن الملاعب منذ كأس العالم».

أضاف المدرب الإسباني: «إنه يتدرب جيداً، وهو في حالة جيدة، وأعتقد أنه ساعدنا. ربما لم نلحظ تحركاته في بعض المواقف التي كان يتقدم فيها نحو المرمى مع حارس المرمى».

تابع: «باركولا تزداد خطورته كلما استحوذ على الكرة، ومشاركته 30 دقيقة ستكون مفيدة لتجهيزه بدنياً لمنافسات هذا الموسم».

واصل مدرب ليفربول: «سنواصل العمل، وتنتظرنا العديد من المباريات، لذا ستتاح له فرصة أكبر للعب».

استطرد: «من الطبيعي أن نصبر عليه، لأنه لم يشارك في أي مباراة ودية في أثناء فترة الإعداد، ورغم ذلك، فإن حالته جيدة».

وختم إيراولا: «لا أعتقد أنه يحتاج إلى خطة خاصة لتجهيزه، لكن يجب ألا نغفل أنه لا يشارك منذ فترة طويلة، وأن نراعي أيضاً أن أجواء المباريات مختلفة عن التدريبات».

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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)

عاد شالكه إلى ملعبه في الدوري الألماني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أجبر ضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على التعادل السلبي، السبت، في الجولة الثانية من «البوندسليغا»، في مباراة كان بطلها الأول الحارس لوريس كاريوس.

ودخل بايرن المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح شتوتغارت 5-1، لكن شالكه، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، رفض أن يتحول أول ظهور له على ملعب «فيلتينس أرينا» بعد العودة إلى نزهة للفريق البافاري.

وفرض بايرن ضغطه بحثاً عن هدف يكسر صمود أصحاب الأرض، وهدد مرمى شالكه في أكثر من مناسبة، إلا أن كاريوس استعاد شيئاً من بريقه القديم، وتصدى لمحاولات خطيرة، أبرزها أمام الإنجليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

التعادل أوقف الانطلاقة المثالية لبايرن في «البوندسليغا»، ومنح شالكه نقطة ثمينة تحمل قيمة معنوية كبيرة في بداية مشواره بعد العودة إلى الدرجة الأولى.

أما بايرن، فخرج من غيلسنكيرشن بنقطتين ضائعتين ورسالة مبكرة بأن طريق الاحتفاظ باللقب قد لا يكون سهلاً، قبل أن يحول أنظاره إلى مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه النرويجي بودو غليمت، مساء الخميس.

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«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)

ودّعت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة العاشرة عالمياً والوصيفة في النسخة الماضية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المنافسات من الدور الثالث، بعد خسارتها أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا (25) 6-2 و7-5، السبت.

وكانت أنيسيموفا واجهت صعوبة أيضاً في الدور الثاني لتخطي النمساوية الأخرى ليلي تاغر (49)، قبل أن تحسم المواجهة لصالحها 6-3 و3-6 و6-1.

النمساوية أناستازيا بوتابوفا تحتفل بإقصاء أنيسيموفا (أ.ف.ب)

وأمام بوتابوفا، دفعت وصيفة نسخة 2025 من «فلاشينغ ميدوز» ثمن مجازفتها الكبيرة وافتقارها إلى الدقة، إذ ارتكبت 46 خطأ مباشراً، ولم تستثمر سوى ثلاث فرص لكسر الإرسال من أصل 16.

وكسبت النمساوية المباراة من أول نقطة لحسم اللقاء، بعدما ارتكبت أنيسيموفا خطأها المباشر الـ23 بضربة خلفية، وذلك بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من اللعب.

وتلتقي بوتابوفا في الدور ثمن النهائي الفائزة من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا الخامسة والمتوجة بلقب «رولان غاروس» في يونيو (حزيران)، والتشيكية نيكولا بارتونكوفا (34).

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