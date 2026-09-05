«البريميرليغ»: أستون فيلا يحصد أولى نقاطه من ملعب هال سيتي

وضع أستون فيلا حداً لنتائجه السلبية بتعادل سلبي خارج أرضه أمام هال سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

تألق الياباني زيون سوزوكي حارس مرمى أستون فيلا الجديد بإنقاذ شباكه من 4 محاولات خطيرة لـ «نمور» هال سيتي.

كما عاند الحظ اللاعب، بشير بلومي، نجل الأسطورة الجزائري الأخضر بلومي عندما تصدت العارضة لتسديدته الرائعة في الدقيقة 65.

في المقابل، اكتفى أستون فيلا بمحاولتين فقط على المرمى، ولم يستفد مدربه أوناي إيمري بالشكل الأمثل من الثنائي الهجومي نيكولاس جاكسون وجون ماكغين أو البدلاء تامي أبراهام وأليخاندرو غارناتشو وماتيو روجيري وآرون وان بيساكا.

بهذه النتيجة، يفوت هال سيتي فرصة ثمينة لفوز ثالث على التوالي بعد التغلب على مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي في أول جولتين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى ثانياً خلف مانشستر سيتي (9 نقاط).

وسيكون هال، الصاعد مجدداً للدوري الإنجليزي الممتاز أمام اختبارين صعبين خارج الأرض عندما يحل ضيفاً على سندرلاند في كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الثلاثاء، وبعدها بأربعة أيضاً يواجه تشيلسي في الجولة الرابعة للدوري.

أما أستون فيلا فيقبع في المركز 19 برصيد نقطة واحدة، ليتجاوز كبوة الخسارة أمام برايتون وآرسنال في أول جولتين.

وسيخوض أستون فيلا مباراتين خلال أسبوع أيضاً، حيث سيحل ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف نوتنغهام فورست في الدوري، يوم السبت.