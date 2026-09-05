«البوندسليغا»: فرايبورغ يتصدر... وليفركوزن يكتسح

فاز فريق فرايبورغ على مضيِّفه بادربورن بنتيجة 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

سجل ماكسيميليان إيجيشتاين الهدف الوحيد في الدقيقة 26، ليقود فريقه لثاني انتصاراته هذه الموسم.

ورفع هذا الفوز رصيد فرايبورغ إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب الدوري الألماني مؤقتاً، قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما بادربورن فقد تجمَّد رصيده بهذه الخسارة عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

ويلعب فرايبورغ في الجولة المقبلة مع بوروسيا مونشنغلادباخ، أما بادربورن فتنتظره مواجهة قوية أيضاً أمام بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير.

احتفالية ثنائي ليفركوزن فاكوندو ميدينا وباتريك تشيك بالفوز على يونيون (د.ب.أ)

من جهته، حقق فريق باير ليفركوزن انتصاره الأول في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه يونيون برلين 4- صفر، السبت، في الجولة الثانية من المسابقة.

كان ليفركوزن قد خسر بشكل مفاجئ 2- 3 من إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً لـ«البوندسليغا» في الجولة الافتتاحية.

وسجل رباعية الباير كل من: الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز في الدقيقة الأولى، ومواطنه فاكوندو ميدينا في الدقيقة 28، ثم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 48، والجزائري إبراهيم مازا في الدقيقة 66.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، أما يونيون برلين فيظل رصيده نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.