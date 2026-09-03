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10 نقاط بارزة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

سياسة ليفربول الغريبة في سوق الانتقالات تتواصل... ونيوكاسل يتألق... وبداية مقلقة لكريستال بالاس

رأسية هالاند في طريقها لمعانقة شِباك كريستال بالاس (رويترز)
رأسية هالاند في طريقها لمعانقة شِباك كريستال بالاس (رويترز)
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10 نقاط بارزة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

رأسية هالاند في طريقها لمعانقة شِباك كريستال بالاس (رويترز)
رأسية هالاند في طريقها لمعانقة شِباك كريستال بالاس (رويترز)

أعرب ماتياس جايسل، مدرب نيوكاسل، عن سعادته الكبيرة بانطلاقة الفريق - بعد تولّيه المسؤولية هذا الصيف - بالتعادل مع ليفربول، ثم الفوز على توتنهام.

ورغم تعاقد ليفربول مع برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، ما زالت الثغرات الواضحة في تشكيلة ليفربول تثير القلق بعد غلق سوق الانتقالات.

«الغارديان» تستعرض هنا 10 نقاط بارزة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي:

حارس مانشستر يونايتد مصدر للطمأنينة

وسط كل المخاوف المحيطة بمانشستر يونايتد، يبرز سين لامينز كلاعب لا يمكن التشكيك على الإطلاق في قدراته وإمكاناته الهائلة، فقد أنقذ حارس المرمى المميز فريقه من عدة فرص محققة في الشوط الأول أمام إيبسويتش تاون، ليُبقي مانشستر يونايتد في المباراة في ظل ظروف صعبة.

يتميز حارس المرمى البلجيكي بشخصيته الهادئة، وهو ما يجعله مصدراً للطمأنينة في الأجواء المشحونة بالتوتر، خاصةً في ظل الثغرات الواضحة في خط الدفاع.

عندما انفرد خوليو إنسيسو بالمرمى، كان يتعين على لامينز أن يقرر متى يتقدم وإلى أي مدى، حيث أحسن اختيار المسافة والزوايا ليضمن التصدي لهجمة اللاعب الباراغواياني.

كما يتميز لامينز بالقدرة على تمرير الكرة بالقدم ببراعة، وهو ما أسهم في شن فريقه هجمات سريعة، وأضفى الحيوية المطلوبة من حارس المرمى العصري. (مانشستر يونايتد 5-2 إيبسويتش تاون).

ليفربول واستراتيجيته الغريبة في سوق الانتقالات

تتسم استراتيجية ليفربول في سوق الانتقالات مؤخراً بأنها غريبة للغاية، فالحماس المفهوم الذي أثاره التعاقد مع برادلي باركولا من باريس سان جيرمان مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، يُقابله قلق بشأن الثغرات الواضحة الموجودة في تشكيلة ليفربول والتي لم تتم معالجتها - الجناح الأيمن، والظهير الأيمن، وخط الوسط، هي أبرز هذه المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

هناك حاجة واضحة إلى تدعيم هذه المراكز الثلاثة، وهو ما ظهر، بشكل كبير، خلال المباراة التي انتزع فيها ليفربول التعادل بهدفين لمثلهما في ثاني مباراة له على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني للريدز، أندوني إيراولا: «لا نعرف ما ستكون عليه القائمة، في الثاني من سبتمبر (أيلول)»، لكنه كان يأمل بالتأكيد ألا تقتصر التدعيمات الجديدة على مركز الجناح فقط قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية. (ليفربول 2-2 نوتنغهام فورست).

دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ليدز وهدفه في مرمى برنتفورد (رويترز)

ألونسو يتجاهل ضرورة الاستحواذ على الكرة

كان تشيلسي يُعطي الأولوية للاستحواذ على الكرة تحت قيادة إنزو ماريسكا، لكنه اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة تحت قيادة تشابي ألونسو. لم يستحوذ الفريق على الكرة إلا قليلاً خلال أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بلغت نسبة استحواذ تشيلسي على الكرة 38.1 في المائة خلال المباراة التي فاز فيها في المرحلة الأولى على فولهام، وبنسبة 25 في المائة عندما تغلب على برايتون في الجولة الثانية، على الرغم من أن ألونسو يُصر على أن هذه ليست استراتيجية يحاول تطبيقها.

وقال المدير الفني الإسباني، بعد مباراة برايتون: «يجب أن تكون البيانات في سياقها الصحيح. بعد مرور 30 دقيقة، سجلنا الهدف الثالث. ربما، في تلك اللحظة، ركزنا كثيراً على النتيجة، بدلاً من مواصلة اللعب بالشكل نفسه. لكن هذا ليس هو النهج المُتبع، فأنا لا أقول اليوم إننا بحاجة إلى الاستحواذ على الكرة بنسبة 60 في المائة أو بنسبة 20 في المائة». (تشيلسي 4-3 برايتون).

ديفيد مويز بحاجة إلى تدعيمات

قرار عدم بيع هاريسون أرمسترونغ سيُهدئ من حدة التوتر في إيفرتون مؤقتاً، لكن ربما ليس لفترة طويلة، نظراً لأن الانقسامات الموجودة داخل النادي واضحة للجميع.

يواجه المدير الفني للفريق، ديفيد مويز، ضغوطاً كبيرة، بعد أن وجد نفسه في موقف يتعين فيه الدفاع عن نفسه باستمرار بعد أن صرّح الرئيس التنفيذي للنادي، أنغوس كينير، بأن مجموعة فريدكين المالكة اعتبرت الموسم الماضي «فاشلاً».

انحاز مويز إلى جانب الجماهير التي هددت بالاحتجاج في حال بيع أرمسترونغ إلى نوتنغهام فورست. فبيع لاعب مميز صاعد من أكاديمية الناشئين من أجل تحقيق «ربح صاف» أمر غير مقبول تماماً.

وألقى المدير الفني الاسكوتلندي، الذي واجه انتقادات حادة مع تراجع إيفرتون في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، باللوم على المسؤولين.

وقال بعد مباراة إيفرتون أمام بورنموث، والتي بدا فيها فريقه يعاني بشدة في مركز الظهير الأيمن: «لقد قلت إننا بحاجة إلى تدعيمات». (بورنموث 1-1 إيفرتون).

جايسل يتأقلم سريعاً مع نيوكاسل

ضحك ماتياس جايسل عندما سُئل عما إذا كان يشعر بمسؤولية تطوير اللاعبين الذين انضموا إلى النادي قبل توليه المسؤولية، وقال المدير الفني لنيوكاسل: «مهمة المدير الفني تتمثل في مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم».

ومع تركيز الجميع قبل مباراة السبت على الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية والفرق التي تمر بمرحلة انتقالية، حقق جايسل فوزاً مهماً على توتنهام بفضل الأداء القوي والفعال من جانب اللاعبين الذين تم تجاهلهم بعد مواسم سيئة.

قاد يوان ويسا خط الهجوم بحيوية هائلة، واستغل أنتوني إيلانغا فرصته بهدوء ليفتتح التسجيل. كما قدم جو ويلوك أداءً نشيطاً، بل وصنع تمريرة حاسمة لنيك فولتميد الذي كان يتعرض لانتقادات كثيرة.

وكان أداء اللاعبين الجدد مثيراً للإعجاب أيضاً - لا سيما نيكو غونزاليس الذي يتميز بالتنوع في التمرير – في الوقت الذي يحتاج فيه مزيد من اللاعبين إلى بعض الوقت من أجل التأقلم.

لكن جايسل أثبت قدرته على بناء فريق قوي من اللاعبين المتاحين، وهو إنجاز يُضفي على الانتصارات حلاوةً أكبر.

ومن اللافت للنظر أن جماهير نيوكاسل يونايتد تبدو منسجمة تماماً مع المدير الفني الألماني. (توتنهام 0-2 نيوكاسل يونايتد).

بالمر يحتفل بهدفه في مرمى برايتون بصحبة تشافاريا (أ.ب)

هال سيتي يواصل اللعب وفقاً لنقاط قوته

خاض هال سيتي مباراتين حقق فيهما الفوز وخرج فيهما بشباك نظيفة، فما هو سر نجاح الفريق؟ يمتلك الفريق تشكيلة متنوعة.

وقال ياكيروفيتش إن رأسه يكاد ينفجر من فرط النشاط خلال فترة الانتقالات، وقال مازحاً إن عقده الجديد المقترح لثلاث سنوات لم يُوقع حتى الآن لأن الحبر الموجود في مكتبه قد نفد بسبب وصول 13 لاعباً خلال الصيف! ولعب هال سيتي بلا شك وفقاً لنقاط قوته.

وقال المهاجم أولي ماكبيرني: «نفضل ترك الكرة للفريق الآخر والتركيز على الدفاع. لقد رأينا فرقاً تسيطر على الكرة في دوري الدرجة الأولى، ثم تأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحاول اللعب بنفس الأسلوب، وهذا أمر صعب للغاية. الأمر لا يتعلق فقط بالأداء الجميل وعدد التمريرات الهائل». (كوفنتري سيتي 0-1 هال سيتي).

كريستال بالاس في وضعٍ حرج

يواجه كريستال بالاس وضعاً صعباً للغاية. انضم دانييل مونيوز إلى نوتنغهام فورست، ويعاني جان فيليب ماتيتا من الإصابة.

غاب إسماعيلا سار وماتيتا، الثنائي الذي سجل معظم أهداف كريستال بالاس الموسم الماضي، عن المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي، وكان غيابهما مؤثراً للغاية في خط الهجوم.

أهدر إيدي نكيتياه فرصاً كثيرة، وكان يورغن ستراند لارسن غير فعال.

يحتاج بيير ساج، الذي خسر أول مباراتين له بعد توليه منصب المدير الفني خلفاً لأوليفر غلاسنر، إلى تدعيم صفوف فريقه.

من المتوقع أن يُحدث أكسل ديساسي فرقاً بمجرد انضمامه إلى خط الدفاع الذي أُضعف برحيل ماكسينس لاكروا، لكن البداية كانت مقلقة بالنسبة لكريستال بالاس. (كريستال بالاس 1-4 مانشستر سيتي).

براعة فاركي تُضاهي طموح ليدز يونايتد

نادراً ما يحظى مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز بالثناء عندما تسير الأمور على ما يرام، لكن في ظهيرة يوم الأحد الماضي، كان من المناسب تسليط الضوء على المدير الفني لليدز يونايتد، دانيال فاركي، بعد أن واصل الفريق بدايته القوية للموسم دون هزيمة.

كان قرار فاركي بالعودة إلى الاعتماد على خط دفاع مكون من خمسة لاعبين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد مانشستر سيتي بمثابة نقطة تحول في موسم ليدز يونايتد وفي فترة توليه المسؤولية.

لا نبالغ عندما نقول إن فاركي كان تحت ضغط شديد في تلك المرحلة، لكن مرونته التكتيكية أنقذته من الإقالة في نهاية المطاف. وقد أظهر تلك المرونة التكتيكية مرة أخرى يوم الأحد.

تفوق برنتفورد على ليدز في الشوط الأول قبل أن يُغير فاركي خطته ويعتمد على أربعة مدافعين بدلاً من خمسة.

وكانت النتيجة تقديم أداء أفضل بكثير في الشوط الثاني، وإحراز هدف التعادل المستحق عن طريق دومينيك كالفيرت لوين، واقتناص نقطة ثمينة. (ليدز يونايتد 1-1 برنتفورد).

تسديدة إيزاك مهاجم ليفربول في طريقها لهز شِباك نوتنغهام فورست (أ.ب)

موكيلي يثبت أنه صفقة رابحة لسندرلاند

تتسم كرة القدم - مثل الحياة بشكل عام - بأنها مليئة بالألغاز. فكيف، على سبيل المثال، دفع سندرلاند 12 مليون جنيه إسترليني فقط للتعاقد مع نوردي موكيلي من باريس سان جيرمان الصيف الماضي؟

وكيف لم يلعب الظهير الأيمن أو قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاماً - والذي قضى موسم 2024-2025 معاراً إلى باير ليفركوزن - إلا مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا؟

لعب موكيلي في قلب الدفاع عندما فاز سندرلاند على فولهام بهدف دون رد، وأثبت جدارته بشكل استثنائي، وقام بأكثر من تدخل رائع وأنقذ فريقه من هدفين محققين.

شعر ألفارو أربيلوا بإحباط شديد بعد تعرضه لهزيمتين في أول مباراتين له كمدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ريجيس لو بريس، المدير الفني لسندرلاند: «لقد أعجبت حقاً بمستوى نوردي وأخبرته بذلك. أظهر لنا نوردي اليوم أنه لاعبٌ عظيم».

في الواقع، يُعد نوردي، الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه، أحد أفضل الصفقات في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة. (سندرلاند 1-0 فولهام).

تألق ديفيس قد يلفت انتباه توخيل

بالنظر إلى النقص العام في عدد اللاعبين الإنجليز المميزين في مركز الظهير الأيسر، ظلّ ليف ديفيس، لاعب إيبسويتش تاون، بعيداً عن الأضواء لفترة طويلة.

لكن بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهته لبعضٍ من أفضل الفرق في العالم، يُظهر اللاعب براعة كبيرة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ففي الناحية الدفاعية، يتميز ديفيس بالتمركز الجيد والقدرة على الحد من خطورة أفضل الأجنحة، كما أنه قادرٌ على التقدم للأمام ببراعة، كما أثبت ذلك هدفه الأول على ملعب «أولد ترافورد»، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعةً من التمريرات الدقيقة، الطويلة والقصيرة على حد سواء.

فإذا كان المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، يُعاني من نقصٍ في الخيارات في مركز الظهير الأيسر خلال هذا الموسم، فمن الممكن، بل ومن المُفترض، أن يُصبح ديفيس خياراً بارزاً في حساباته إذا واصل تألقه.

* «خدمة الغارديان»

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10 نقاط بارزة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

أعرب ماتياس جايسل مدرب نيوكاسل عن سعادته الكبيرة بانطلاقة الفريق - بعد توليه المسؤولية هذا الصيف - بالتعادل مع ليفربول ثم الفوز على توتنهام.

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الإسباني يورنتي بطل العالم يعتزل اللعب دولياً عن 31 عاماً

ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
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الإسباني يورنتي بطل العالم يعتزل اللعب دولياً عن 31 عاماً

ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)
ماركوس يورنتي (أ.ف.ب)

اعتزل مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورنتي اللعب دولياً في سن 31 عاماً بعد تتويجه مع منتخب «لا روخا» بلقب مونديال 2026، وفق ما أعلن الخميس.

وقال يورنتي في رسالة نشرها عبر «إنستغرام»، مصحوبة بصورة له وهو يقبّل كأس العالم: «بعد تفكير طويل، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني».

وأضاف مدافع أتلتيكو: «أدرك أني ما زلت شاباً، وأنه ربما لو واصلت تقديم أداء جيد لكان أمامي بضع سنوات أخرى لأرتدي هذا القميص».

وأضاف الظهير الأيمن الذي استهل مسيرته الدولية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في مباراة ودية أمام هولندا لعب خلالها 18 دقيقة، وخاض 27 مباراة مع «لا روخا» من دون تسجيل أي هدف: «أعلم أن الكثيرين منكم لن يتفهموا هذا القرار، وربما أنا نفسي ما كنت لأتفهمه لو كنت في مكانكم، لكنه قرار شخصي، تم اتخاذه بعد تفكير عميق، والأهم من ذلك أنه قرار يهمني حقاً».

ولم يشارك يورنتي في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت بأميركا الشمالية، لكنه لعب بضع دقائق في نصف النهائي خلال الفوز على المنتخب الفرنسي (2-0).

وأكد يورنتي من جديد: «سواء شاركت في كأس العالم أو لا، أو فزنا أو خسرنا، فقد كان هذا القرار قد اتُّخذ بالفعل».

وأضاف: «أحتفظ في ذاكرتي بكل ما عشته، وخصوصاً الأيام الـ52 الماضية، مع مجموعة رائعة من اللاعبين الذين كافحوا حتى النهاية لقيادة إسبانيا إلى أعلى المستويات. وهذا ما فعلناه. كنت فخوراً جداً بتمثيل بلدي وبكوني جزءاً من هذه القصة».

وبدأ يورنتي مسيرته في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى غريمه بالمدينة أتلتيكو، في عام 2019.

وبالإضافة إلى كأس العالم، يضم سجله أيضاً الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين، وبكأس العالم للأندية عامَي 2017 و2018 مع النادي الملكي، وبلقب الدوري الإسباني مع «روخيبلانكوس» موسم 2020-2021.

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الرياضة رياضة عالمية

أنتونيلي: العقوبة خففت الضغوط عن كاهلي وسأستمتع بالسباق على أرضي

‌كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
‌كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
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أنتونيلي: العقوبة خففت الضغوط عن كاهلي وسأستمتع بالسباق على أرضي

‌كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
‌كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)

قال ‌كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الخميس، إنه يتطلع لخوض سباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي يقام على ​أرضه، مشيراً إلى أن العقوبة التي تلقاها بالانطلاق من المركز الأخير خففت من الضغط عنه.

ومن المقرر أن ينطلق السائق البالغ من العمر 20 عاماً من المركز الأخير وسيصبح أول إيطالي منذ 73 عاماً يخوض سباق مونزا في صدارة الترتيب العام.

وقال أنتونيلي عن العقوبة التي سينفذها في سباق الأحد بعد العدد المسموح به من وحدات الطاقة: «أعتقد أن هذا يساعد في تخفيف الضغط من بعض النواحي، رغم أنني أفضّل ‌بشدة التنافس ‌على المركز الأول والانطلاق من المقدمة. لكن من بعض ​النواحي، ‌أشعر ⁠بأن ​هذا يجعلني ⁠أكثر استرخاء مع اقتراب جائزة إيطاليا الكبرى».

وأضاف: «أعتقد أيضاً أن هذا هو السبب الذي سيجعلني أستمتع أكثر بالقيادة وفي الجائزة الكبرى نفسها. وبالطبع، إنها فرصة مختلفة أيضاً. إنها فرصة لتجربة شيء مختلف خلال الجائزة الكبرى، وطريقة عمل مختلفة أيضاً، خصوصاً في التجارب الحرة».

حقق أنتونيلي ستة انتصارات في موسمه الثاني ويتصدر الترتيب بفارق 59 نقطة عن ⁠زميله في الفريق جورج راسل ولويس هاميلتون سائق فيراري. ‌وسيحاول التقليل من خسائره في هذا السباق، ‌الذي يمثل حدثاً بارزاً لأي مشجع إيطالي ​لسباقات فورمولا 1 ومعقلاً لفيراري.

ويبقى ‌السؤال الكبير هو: كم عدد السائقين الذين سيتمكن الشاب من تجاوزهم، ‌وكم عدد النقاط التي سيحرزها؟ يرى هاميلتون أن أنتونيلي يمكنه تجاوز السائقين في مؤخرة الترتيب ووسط المجموعة «بسهولة تامة»، ويشعر بأن المركز السادس هدف قابل للتحقيق.

وأشارت مصادر داخلية في مرسيدس إلى أن الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى أمر ممكن.

وقال ‌أنتونيلي: «إنها حلبة قد تناسبنا بصورة جيدة. لكننا رأينا مدى قوة مكلارين وقوة أدائه في السباقين الماضيين. سيكون فيراري بالتأكيد ⁠في المقدمة، ⁠خصوصاً مع المحرك الجديد. أعتقد أنها لا تزال سيارة قوية جداً. أعتقد أن هذه الحلبة قد تكون جيدة لنا، لكن لا يزال علينا أن نأخذ في الحسبان أن فيراري ومكلارين، وحتى رد بول، قد تكون سريعة».

وأوضح: «أشعر براحة ذهنية كبيرة مع اقتراب الجائزة الكبرى. في الواقع، أنا متحمس جداً، وأتطلع إلى ذلك بشدة، لكن دون أي ضغط حقيقي».

وانطلق أنتونيلي في سباق العام الماضي، عندما كان سائقاً مبتدئاً، من المركز السابع وأنهى السباق في المركز التاسع، لكنه الآن في وضع مختلف تماماً.

ويتذكر: «من الواضح أنني كنت قادماً من فترة صعبة أيضاً. ​وشعرت بأن عليّ إثبات نفسي، لإثبات ​أنني أستحق أن أكون في فورمولا 1. لذا، أشعر أيضاً بأن ذلك وضع عليّ مزيداً من الضغوط، وجعلني أقود، كيف أصوغها، متوتراً جداً».

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الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح

سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح (أ.ف.ب)
سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح (أ.ف.ب)
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سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح

سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح (أ.ف.ب)
سان جيرمان يسعى لانتصاره الأول بعد سوق انتقالات ناجح (أ.ف.ب)

يعوّل حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان على الجولة الثالثة، من أجل انطلاقة حقيقية على الملعب، بعد سوق انتقالات ناجح وقياسي خارج أسواره، عندما يواجه الجمعة على أرضه المتصدر موناكو، قبل أيام من بداية مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن الفريق الباريسي بقيادة الإسباني لويس إنريكي سبق أن عايش بداية موسم متعثرة، بسبب المواسم المكتظة بالمباريات والفترة الإعدادية غير المكتملة، يُنتظر من الفريق تحقيق الانتصار في ملعب بارك دي برانس. وستزرع أي نتيجة غير الفوز ضد نادي الإمارة الشكوك في نفوس بطل أوروبا مرتين توالياً، ستة أيام قبل دخوله غمار مرحلة الدوري في المسابقة الأغلى في القارة العجوز، ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ولم يحقق بطل فرنسا حتى الآن أي انتصار في الدوري، ويدخل منافساته هذا العام بوصفه أبرز المرشحين لنيله، من أجل النجمة الـ15. لكن هذه البداية المتعثرة للباريسيين بدأت تثير التساؤلات. ويعود آخر انتصار لنادي العاصمة إلى 12 أغسطس (آب) عندما أحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا الإنجليزي (2-1).

ومنذ ذلك الحين، أطاح بهم لانس في الكأس السوبر الفرنسية (1-0)، وسقطوا في فخ التعادل مرتين بالنتيجة نفسها (2-2) في الدوري ضد كل من رين وليل، رغم أنهم أفلحوا في العودة في آخر أنفاس اللقائين، بعد تأخرهم بهدفين كل مرة.

ويلزم المزيد من الوقت من أجل استعادة الباريسيين للضغط العالي، وأسلوب اللعب المميز، سواء المتحرك أو في العمق.

وجدير بالذكر أن التعاقدات الجديدة: الإسباني فيران توريس، ولوكا دينيي، والبلجيكي ميكا غودتس، وماغنس أكليوش، ما زالوا في طور التأقلم، ويتوجب أيضاً على ركائز الفريق استعادة مستواهم تدريجياً بعد مشاركتهم في مونديال 2026.

وشارك كل كوادر الفريق في التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام في مركز الفريق ببواسي (ضواحي باريس) الخميس، ومن بينهم أيضاً عثمان ديمبيليه الذي حظي بفترة «راحة» الأسبوع الماضي.

ويمكن لإنهاء مهمة الجمعة بنجاح في الملعب أن يزكي صيفاً موفقاً (سوق الانتقالات) خارجه.

ومن ناحية الميركاتو، حقق النادي عمليات بيع قياسية أشرف عليها الثلاثي: المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس، والمدرب لويس إنريكي، والرئيس القطري ناصر الخليفي.

مع رحيل جناحه برادلي باركولا، أكد مصدر مقرب من النادي «سجل باريس سان جيرمان حصيلة مالية إيجابية في الميركاتو بلغت 172.1 مليون يورو (نحو 200 مليون دولار، تندرج صفقة باركولا فيه، ولا تشمل صفقة رحيل السنغالي إبراهيم مباي)، بالموازاة مع مواصلته تعزيز صفوفه».

وأكد أن الفريق أفلح في الموازنة بين طموحه الرياضي وتقيّده بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتابع: «تعكس هذه الصفقة (باركولا) قدرة باريس سان جريمان على تطوير اللاعبين، وقيمتهم السوقية، مع المحافظة على التنافسية في المستوى العالي أوروبيا».

وأوضح: «لأنه، باستثناء الحارس الذي تغير بين النهائيين، احتفظ النادي في صفوفه باللاعبين العشرة الأساسيين الذين شاركوا في آخر نهائيين لدوري أبطال أوروبا».

وباع أيضاً البرتغالي غونسالو راموش لميلان الإيطالي في صفقة بلغت 74 مليون يورو، ويمكن أن تصل إلى 90 مع المكافآت. ورحل عن النادي أيضاً راندال كولو مواني إلى يوفنتوس الإيطالي بـ38 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن لأتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ يبلغ نحو 40 مليون يورو، دون مكافآت.

وتوجت هذه الصفقات ميركاتو الحائز على الدوري الفرنسي 14 مرة، إذ كان كل اللاعبين المغادرين من دكة الاحتياط.

وتتجلى الغاية أيضاً من إعادة تشكيل هذه الدكة في رغبة لويس إنريكي قي تجديد الفريق ليستطيع مواصلة التربع على عرش الكرة محلياً وأوروبياً.

وقال المدرب السابق لبرشلونة الإسباني الأسبوع الماضي: «نبحث عن إيجاد لاعبين نعتقد أنهم مناسبين لمباريات بعينها، لكن للفوز بالألقاب، أنت بحاجة إلى 23 لاعباً وليس 11».

وأضاف الإسباني: «من الضروري أن يدرك اللاعبون الجدد أنهم انضموا إلى بطل آخر نسختين من دوري الأبطال، لكن يمتلكون طموح اللعب. من السهل أن تُقدم على تغييرات عندما تخسر لكن الأمر صعب عندما تفوز. المفتاح هو الحفاظ على العقلية نفسها».

يستضيف مرسيليا الأحد باريس إف سي، ثاني الدوري، بهدف استعادة الثقة، بعد خسارته أمام موناكو في الجولة الماضية.

ويدخل فريق المدرب برونو جينيزيو محروماً من ركيزته لاعب وسط جمهورية أفريقيا الوسطى جوفري كوندوغبيا، بعد سوق انتقالات مخيب فقد فيه فريق الجنوب لاعبين بارزين، دون أن يفلح في تعويضهم.

ومن جهته، يسعى ليون للتدارك عندما يستضيف الجمعة أوكسير، بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام لوهافر، وخروجه من ملحق دوري أبطال أوروبا أمام فنربحشة التركي.

وقبل دخوله غمار المسابقة نفسها، يبحث لانس عن جرعة ثقة، بعد تعادله في آخر جولة، عندما يستضيف السبت لوريان.

ويفتتح ليل، جاره في الشمال، الجولة الخميس بلقاء أمام تولوز، بعد تعادل مخيب على أرضه ضد سان جيرمان الأسبوع الماضي.

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