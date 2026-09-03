الممثل هيو جاكمان يجري محادثات لشراء حصة في نادي نوريتش الإنجليزي

يجري نجم هوليوود هيو جاكمان محادثات لشراء حصة في نادي نوريتش سيتي، وقد يجد نفسه قريباً في مواجهة زميله النجم راين رينولدز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وقال الممثل الأسترالي، الذي تنحدر والدته أصلاً من مدينة نوريتش، إنه صديق مقرّب من رينولدز، الشريك في ملكية نادي ريكسهام، مؤكداً لإذاعة «توك سبورت» أنهما قد يصبحان منافسين في دوري «تشامبيونشيب».

وقال جاكمان رداً على سؤال بشأن إمكان دخوله عالم كرة القدم الإنجليزية: «أنا مهتم جداً جداً، وأجري محادثات بشأن ذلك حالياً. أحسنت يا راين، افعل ما تريده، أما أنا فأدعم (الكناري)».

وفي عام 2023، لبّى جاكمان دعوة لحضور مباراة لريكسهام إلى جانب رينولدز، شريكه في بطولة فيلم «ديدبول وولفرين»، الذي يملك النادي الويلزي مع الممثل روب ماكإلهيني. وتحت ملكيتهما، صعد ريكسهام إلى الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) بعدما حقق ثلاث ترقيات متتالية منذ موسم 2022-2023.

ويعتقد جاكمان أن نوريتش وريكسهام سيصعدان إلى الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى (بريميرليغ) هذا الموسم، رغم أن كلا الفريقين فاز في مباراة واحدة فقط من أصل أربع مباريات حتى الآن. وقال جاكمان: «ذهبت إلى ملعب (كارو رود) مرتين، وأنا أحب (الكناري)، وهذا هو العام الذي سنصعد فيه. هذه هي توقعاتي». وأضاف: «أتوقع أن يصعد نوريتش وريكسهام هذا العام».

وكان جاكمان، المولود في سيدني والبالغ 57 عاماً، قد كشف سابقاً أنه عُرضت عليه فرصة الاستثمار في نوريتش عام 2010، لكنه رفضها. ويُعد الملياردير الأميركي مارك أتاناسيو المساهم الأكبر في النادي الواقع في شرق إنجلترا.