«مؤثرون» يعطّلون مباراة أوساكا في «أميركا المفتوحة» بسبب «جلسة تصوير»

تسببت مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تعطيل مباراة اليابانية ناومي أوساكا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، بعدما أقاموا جلسة تصوير مفاجئة أثناء اللعب؛ ما دفع حكم الكرسي إلى التدخل ومطالبتهم بالجلوس.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، كانت أوساكا تستعد للإرسال عند التعادل 40 - 40 في الشوط الرابع من المجموعة الثانية أمام الروسية أناستاسيا زاخاروفا، عندما اضطر حكم الكرسي قادر نوني إلى مخاطبة مجموعة من الحضور كانت تتسبب في تشتيت الانتباه.

وأظهرت لقطات متداولة امرأة تستخدم إضاءة لالتقاط صورة لأحد الحاضرين في إحدى مناطق الضيافة، في حين كان أشخاص آخرون يتحركون ويلتقطون الصور خلال المباراة.

وتدخل نوني قائلاً: «يا جماعة، من فضلكم، في الجناح خلفي... شكراً لكم، يرجى الجلوس».

وأظهرت لقطات صوَّرها أحد المتفرجين مجموعة أخرى تقف لالتقاط الصور، في حين كان شخص يبدو أنه أحد العاملين في الملعب يحمل إضاءة متنقلة لمساعدتهم.

وانتقد أحد الحاضرين الواقعة عبر «تيك توك»، مؤكداً أن آداب مشاهدة التنس تقتضي عدم مغادرة المقاعد أثناء النقاط، في وقت أصبحت الإضاءات وجلسات التصوير تقام خلال اللعب في «أميركا المفتوحة».

@katticuspfinch Tennis etiquette is that you don’t even GET UP IN THE MIDDLE OF A POINT but now at @US Open apparently it’s ring lights and photo shoots everywhere in the MIDDLE OF A POINT. Listen, I love bringing new people to the open and I’m all for getting more people into tennis because it’s such a fun sport to watch but if you’re going to disrespect the players, you shouldn’t come to the match. And I LOVE content creators bringing tennis to everyone on social media but if you’re not going to be respectful of the game being played thats NOT OKAY. Yyou can see ring lights from all over the stadium and the umpire and players made it very clear that it’s a HUGE DISTRACTION and it’s now impacting the players ability to play the game we are all here to see. And apparently the us open and USTA are just fine with it because their staff is helping it happen. @influencersinthewild @Tennis Channel #nyccontentcreator #naomiosaka #usopen #tennistiktok #usopentennis ♬ original sound - There I Ruined It

وأكد أنه يرحّب بحضور جماهير جديدة للبطولة، وكذلك بصناع المحتوى الذين يسهِمون في نشر التنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب احترام اللاعبين أو التأثير في قدرتهم على خوض المباريات.

وبعد انتهاء جلسة التصوير، عادت أوساكا إلى الإرسال، إلا أنها واجهت صعوبة في رمي الكرة بصورة صحيحة، واعتذرت إلى منافستها قبل أن تخسر النقطة، لتمنح زاخاروفا الأفضلية في الشوط.

ولم تمنع الواقعة أوساكا، المتوجة مرتين بلقب «أميركا المفتوحة»، من حسم المباراة بمجموعتين دون رد؛ إذ تغلبت على المصنفة 101 عالمياً بعد شوطين فاصلين.

وقال رئيس الاتصالات في بطولة أميركا المفتوحة، رداً على الواقعة: «نريد لجماهيرنا وضيوفنا قضاء وقت رائع عند حضور البطولة، وفي الوقت نفسه علينا ضمان ألا يتعارض ذلك مع اللعب والمنافسة داخل الملعب».

وأضاف: «هذه الحالات نادرة الحدوث، وعلى غرار ارتفاع ضوضاء الجماهير إلى مستوى معين، يمتلك حكام الكرسي صلاحية مخاطبة الجماهير والتدخل عندما تقع مثل هذه الحالات».

أوساكا كانت غاضبة من الإزعاج الناتج من المؤثرين (رويترز)

وتقضي الأعراف التقليدية في التنس بالتزام الجماهير الهدوء بين النقاط، وألا يغادر المتفرجون مقاعدهم أو يدخلوا إلى المدرجات إلا عند تبديل اللاعبين جانبي الملعب، إلا أن الأجواء في بطولة أميركا المفتوحة تختلف عن ذلك في كثير من الأحيان.

ويشتهر الملعبان الرئيسيان، «آرثر آش» و«لويس أرمسترونغ»، بأجوائهما الأكثر صخباً، خصوصاً خلال المباريات الليلية، حيث يبدو بعض الحاضرين أكثر اهتماماً بالظهور في البطولة من متابعة المباريات نفسها.

ويصل الأمر أحياناً في ملعب «لويس أرمسترونغ» إلى حد أن أجواءه تبدو أشبه بساحة للمطاعم تتوسطها مباراة تنس.

وفي العام الماضي، دفع مستوى الضوضاء البريطاني جاكوب فيرنلي إلى سؤال الحكم أثناء إحدى مبارياته عما إذا كان من المفترض بالفعل أن تكون الأجواء «بهذا الصخب».