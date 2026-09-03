«الدوري الإيطالي»: ديماركو نجم «إنتر ميلان» يفوز بجائزة أفضل لاعب

بدا فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميلان، محبَطاً، لعدم تجديد عقده، وذلك خلال حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإيطالية.

وحصل ديماركو على جائزة أفضل لاعب؛ لدوره البارز في تتويج إنتر ميلان بلقب «الدوري» بفارق 11 نقطة عن نابولي، وسبق له أيضاً أن فاز بجائزة أفضل لاعب في «الدوري الإيطالي»، خلال حفلين منفصلين في مايو (أيار) الماضي.

وقال نجم إنتر ميلان، خلال الحفل: «كنت أتمنى تجديد عقدي، بعد الموسم الماضي».

وأعلن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، تعيين داريو باتشين مديراً رياضياً جديداً، بدلاً من المخضرم بييرو أوسيليو.

وعلّق ديماركو قائلاً: «لم أتوقع هذا القرار، بل قرأته بعد التدريب، تربطني علاقة جيدة للغاية بأوسيليو، وحققنا كثيراً من الإنجازات معاً».

ولم يلمح ديماركو إلى رغبته في الرحيل عن إنتر ميلان، عند حديثه عن اهتمام برشلونة الإسباني بضمّه.

وقال ديماركو، أحد ناشئي إنتر ميلان: «أنا سعيد لارتباط اسمي بأندية عريقة، لكن تاريخي مع إنتر، لقد تربيت في هذا النادي».

ويشارك ديماركو أساسياً، لموسم سادس على التوالي، بعدما تنقل مُعاراً بين عدد من الأندية.

واختير نجم إنتر ميلان ضِمن أفضل أربعة مدافعين في «الدوري»، إلى جانب زميليه في إنتر؛ أليساندرو باستوني ومانويل أكانجي، وماركو باليسترا، لاعب كالياري الذي انتقل مؤخراً إلى تشيلسي الإنجليزي.

واختير كل من لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ونيكو باز (كومو)، ودونيل مالين (روما) كأفضل مهاجم، بينما حصل الثلاثي هاكان تشالهان أوجلو (إنتر)، وسكوت مكتوميناي (نابولي)، ولوكا مودريتش (ميلان) على لقب أفضل لاعب وسط، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى مايل سفيلار، لاعب روما.

وحصد الإسباني سيسك فابريغاس جائزة أفضل مدرب، بعد أن قاد كومو إلى التأهل لـ«دوري أبطال أوروبا».

وحصل باز (21 عاماً) على جائزة أفضل لاعب شاب في «الدوري الإيطالي»، بينما نال ماتيا ليبرالي (19 عاماً)، لاعب كاتانزارو المنتقل حديثاً إلى كومو، جائزة أفضل لاعب شاب في «دوري الدرجة الثانية».

واختير هدف فرنسيسكو كونسيساو الرائع مع يوفنتوس في شِباك روما «هدف الموسم».

واختيرت جميع الجوائز عن طريق تصويت اللاعبين، باستثناء جائزة هدف الموسم، التي اختيرت عن طريق تصويت الجماهير.