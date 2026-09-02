فلاشينغ ميدوز: مارتا كوستيوك إلى الدور الثالث… وخروج المصرية ميار

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على الأميركية سلون ستيفنز بمجموعتين دون رد 6-1 و7-5.

وفي المقابل، ودعت المصرية ميار شريف منافسات البطولة مبكرا، بخسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا 1-6 و2-6 في الدور الأول.

مارتا سعيدة بالتأهل (رويترز)

وفي بقية منافسات السيدات، تأهلت الإيطالية جازمين باوليني إلى الدور الثالث بفوزها على مواطنتها لوكريتسيا ستيفانيني 6-4 و6-1.

ولدى الرجال، بلغ الأميركي بن شيلتون، المصنف التاسع، الدور الثالث بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش 6-3 و5-7 و7-6 (3/7) و7-5، في مواجهة بين لاعبين يتميزان بقوة الإرسال.

وتأهل الإسباني داني ميريدا إلى الدور الثالث للمرة الأولى في مسيرته، بعدما حقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه الروسي أندري روبليف، المصنف التاسع عشر، 6-7 (3-7) و6-2 و6-4 و6-4.

وقدم ميريدا أداء لافتا في أول مشاركة له في الجدول الرئيسي لفلاشينغ ميدوز، ليحجز مكانه بين أفضل 32 لاعبا في البطولة.

كما تغلب الأميركي أليكس ميكلسن على مواطنه براندون ناكاشيما، المتألق هذا الصيف، 6-3 و6-4 و6-4.

ودخل ناكاشيما فلاشينغ ميدوز بعد وصوله إلى نهائي مرة واحدة ونصف النهائي مرتين في دورات تمهيدية مهمة قبل بطولة الولايات المتحدة، محققا 12 انتصارا مقابل 3 هزائم.

وانضم الإسباني رافايل خودار، المصنف 13، إلى قائمة ضحايا البطولة بخسارته أمام الصيني بُو يونتشاوكهتي، المصنف 124، 2-6 و1-6 و1-6.

وكان بو قد شارك في الجدول الرئيسي للبطولة بصفته «خاسرا محظوظا»، بعدما استفاد من انسحاب لاعب من الدور الأول في اللحظات الأخيرة.