فلاشينغ ميدوز: بيغولا تتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على مواطنتها صوفيا كينين، المصنفة 110 عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-1، الأربعاء في الدور الثاني.

وتواجه بيغولا، وصيفة نسخة 2024، في الدور المقبل الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 33 عالمياً، والتي سبق لها أيضاً بلوغ نهائي البطولة في نيويورك، عندما خسرت أمام البريطانية إيما رادوكانو عام 2021.

الأميركية جيسيكا بيغولا ترسل الكرة أمام مواطنتها صوفيا كينين (أ.ف.ب)

وتُعد بيغولا من بين اللاعبات القادرات على انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا، في حال تحقيق مشوار قوي في فلاشينغ ميدوز، إلى جانب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، والأميركية كوكو غوف الرابعة.

وتخوض سابالينكا مباراتها في الدور الثاني في وقت لاحق على الملعب الرئيسي، حيث تلتقي الروسية بولينا إياتشينكو، المصنفة 160 عالمياً والمتأهلة من التصفيات.

أما غوف وريباكينا، فتخوضان مباراتيهما في الدور الثاني غداً الخميس.