«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا تبلغ الدور الثاني بسهولة

تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الأميركية الشابة ثيا فرودين (17 عاماً) 6-3 و6-2، الثلاثاء، في الدور الأول.

واستغلت ريباكينا فرصة الكسر الوحيدة التي سنحت لها في المجموعة الأولى عندما كانت متقدمة 3-2، وحسمتها 6-3.

وبدأت ريباكينا المجموعة الثانية بكسر إرسال جديد، قبل فرض سيطرتها حتى نهاية المباراة التي انتهت بعد أقل بقليل من ساعة وربع.

ولم تبدُ الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وويمبلدون عام 2022، متأثرة بدنياً أمام فرودين المشاركة ببطاقة دعوة، رغم اضطرارها إلى الانسحاب من الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية لفئة الألف نقطة مؤخراً بسبب آلام في قدمها اليسرى، علماً بأنها كانت تضع ضمادة كبيرة تمتد حتى ربلة ساقها اليسرى.

وستواجه ريباكينا الفائزة بين التشيكية داريا فيدمانوفا (75 عالمياً) والإسبانية جيسيكا بوساس (105 عالمياً) من أجل بلوغ الدور الثالث.

ولحقت ريباكينا بكل من المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب في النسختين الماضيتين البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة، والبولندية إيغا شفيونتيك الثامنة.

وفي حال بلغت نصف النهائي في نيويورك، ستعتلي ريباكينا صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وهي في سن السابعة والعشرين.

الكازاخية إيلينا ريباكينا تصافح منافستها الأميركية الشابة ثيا فرودين (أ.ب)

وبلغت الدور ذاته الأميركية ماديسون كيز الثانية والعشرين بتغلبها على الروسية ألينا كورنييفا 7-5 و6-4.

وشهدت المباراة كسر الإرسال 10 مرات، وأهدرت كيز نقطة لحسمها عندما كانت ترسل للفوز عند 5-3 في المجموعة الثانية قبل خسارة إرسالها.

إلا أنها حسمت المواجهة في الشوط التالي بعدما عادت من تأخر 15-40، مستفيدة من ضربة أمامية أخطأتها كورنييفا إلى خارج الملعب.

وقالت كيز: «من الصعب دائماً مواجهة لاعبة شابة صاعدة تلعب بثقة وتجرؤ على تسديد ضرباتها».

وأضافت الأميركية التي ودعت البطولة من الدور الأول العام الماضي: «كما أن خوض الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى يكون دائماً صعباً للغاية».