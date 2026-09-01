الإنجليزي نوانيري يعوّض اليوناني كونستانتيلياس في دورتموند

توصل بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع الإنجليزي إيثان نوانيري على سبيل الإعارة من صفوف آرسنال، لتعويض اليوناني يانيس كونستانتيلياس، الذي يعاني من إصابة بالغة.

وبحسب الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، الثلاثاء، سينضم نوانيري البالغ من العمر 19 عاماً، الذي تدرج في صفوف الناشئين بآرسنال، إلى دورتموند لمدة موسم واحد، على أن يتحمل النادي الألماني كامل راتبه خلال فترة الإعارة.

وظهر نوانيري مع الفريق الأول لآرسنال للمرة الأولى عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ومنذ ذلك الحين خاض 51 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

وقضى نوانيري الموسم الماضي معاراً إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ويأتي انتقال نوانيري إلى دورتموند لتعويض كونستانتيلياس، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال الشوط الثاني من فوز دورتموند على هامبورغ 2 - صفر يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وانضم كونستانتيلياس، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من باوك سالونيكا اليوناني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هامبورغ قبل تعرضه للإصابة.

من جانبه، قال لارس ريكن، المدير الرياضي لدورتموند، ضمن بيان رسمي: «باستعارة إيثان، عززنا صفوفنا بلاعب وسط موهوب ومهاري، وسيكون إضافة مهمة لغياب يانيس كونستانتيلياس لفترة طويلة، وحاجتنا إلى تعويضه في فترة قصيرة».

أضاف ريكن: «التعاقد مع إيثان كان حلاً رياضياً مثالياً، وسعداء بإتمام الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات».

وأعلن دورتموند عن الصفقة قبل لحظات من مباراته بكأس ألمانيا أمام «إتش إي بي سي هامبورغ» أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، مساء الثلاثاء.

ويستعد نوانيري لتسجيل حضوره الأول بقميص بوروسيا دورتموند عند مواجهة هوفنهايم، يوم السبت المقبل.