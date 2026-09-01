فولتيماده إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة من نيوكاسل

ضمّ يوفنتوس المهاجم الألماني نيك فولتيماده من نيوكاسل الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم 36 مرة، الثلاثاء.

وأعلن فريق «السيدة العجوز» عن إتمام الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، وكتب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: «ينضم لاعب جديد إلى التشكيلة المتاحة للمدرب لوتشانو سباليتي هذا الموسم. انتقل نيك فولتيماده من نيوكاسل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027».

وتابع: «أهلاً بك في يوفنتوس، نراك في الملعب».

والتحق فولتيماده بنيوكاسل قادماً من شتوتغارت في بداية الموسم الماضي مقابل 75 مليون يورو، وذلك بعد خوضه موسماً واحداً في صفوفه سجّل خلاله 18 هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً بتتويجه بكأس ألمانيا.

لكن المهاجم الدولي (12 مباراة دولية و4 أهداف) لم يرتق إلى مستوى التوقعات مع النادي الإنجليزي، فاكتفى بإحراز 11 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة في 53 مباراة ضمن المسابقات كافة.

ويأمل يوفنتوس أن يجد مع فولتيماده، والوافد الجديد الآخر المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الحلّ لمشكلاته الهجومية، في ظل رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي، والتحاق الكندي جوناثان ديفيد (8 أهداف في 47 مباراة) بأتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية، الثلاثاء، عن إتمام عملية انتقال الدولي الكندي (82 مباراة دولية و42 هدفا) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

واستهلّ يوفنتوس موسمه بفوزين في الدوري الإيطالي على فروزينوني افتتاحاً (1-0) وعلى بارما (2-0) الأحد ضمن المرحلة الثانية، علماً بأن الأهداف الثلاثة حملت توقيع المدافع البرازيلي بريمر والجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز ولاعب الوسط الهولندي تون كوبماينرز.