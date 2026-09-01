الكندي ديفيد معاراً من يوفنتوس لأتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، الثلاثاء، تعاقد النادي الإسباني مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي لنهاية الموسم.

وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاماً 109 أهداف في 232 مباراة مع ليل، وفاز معه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسية، قبل انضمامه إلى يوفنتوس في 2025.

ديفيد هو الهداف التاريخي لمنتخب كندا برصيد 42 هدفاً، وسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم 2026.

وشارك في 46 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية مع يوفنتوس الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف، بالإضافة إلى مشاركة واحدة في بداية الموسم الحالي.

وسيتنافس ديفيد على مكان في التشكيلة الأساسية مع خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، الذي غاب عن المباريات الأولى هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.