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الرياضة رياضة عالمية

الكندي ديفيد معاراً من يوفنتوس لأتلتيكو مدريد

المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (د.ب.أ)
المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (د.ب.أ)
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الكندي ديفيد معاراً من يوفنتوس لأتلتيكو مدريد

المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (د.ب.أ)
المهاجم الكندي جوناثان ديفيد (د.ب.أ)

أعلن أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، الثلاثاء، تعاقد النادي الإسباني مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي لنهاية الموسم.

وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاماً 109 أهداف في 232 مباراة مع ليل، وفاز معه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسية، قبل انضمامه إلى يوفنتوس في 2025.

ديفيد هو الهداف التاريخي لمنتخب كندا برصيد 42 هدفاً، وسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم 2026.

وشارك في 46 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية مع يوفنتوس الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف، بالإضافة إلى مشاركة واحدة في بداية الموسم الحالي.

وسيتنافس ديفيد على مكان في التشكيلة الأساسية مع خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، الذي غاب عن المباريات الأولى هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.

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«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
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«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)

تأهل بوروسيا دورتموند للدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز كاسح على «اتش اي بي سي هامبورغ» أحد أندية الدرجة الخامسة بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء.

صمد الفريق المغمور 33 دقيقة حتى افتتح دورتموند النتيجة بهدف عكسي سجله يانيك فريدي لاعب هامبورغ بالخطأ في مرماه.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف دانيال سفينسون الهدف الثاني، قبل أن يضيف صامويل إيناسيو الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 41 و45+2.

واختتم فابيو سيلفا مهرجان الأهداف في الشوط الثاني في الدقيقة 59.

ويرفع هذا الفوز من معنويات بوروسيا دورتموند قبل أن يحل ضيفا على هوفنهايم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

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الرياضة كرة القدم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)

انتفض الإيطالي فلافيو كوبولي من خسارة مجموعتين ليفوز بمباراته في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الثلاثاء، متجنباً بذلك مفاجأة أخرى في منافسات الرجال.

وتغلب المصنف الخامس ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا بنتيجة 3 / 6، 2 / 6، 6 / 3، 6 / 4، 6 / 4، منهياً مباراته التي استمرت 4 ساعات و12 دقيقة، بعد فترة وجيزة من ظهور الشمس التي سمحت باستئناف اللعب على جميع الملاعب الخارجية بعد صباح ممطر.

الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا يحيي الجماهير أمام تصفيق الإيطالي فلافيو كوبولي (رويترز)

وحقق كوبولي أول عودة له في مسيرته الاحترافية بعد خسارة مجموعتين، ليتجنب الانضمام إلى المصنف الرابع نوفاك ديوكوفيتش والمصنف العاشر آرثر فيلس في قائمة الخاسرين الأوائل في منافسات الرجال، التي غاب عنها المصنف الأول يانيك سينر، مواطنه الإيطالي، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

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الرياضة تنس أميركا
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«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
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«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)

ودّع فريق تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، من دور الـ32 بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا صفر / 1.

وسجل داني موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق الضيف للتأهل إلى دور الـ16.

وسيتقابل مونزا في ديسمبر (كانون الأول) المُقبل مع إيه سي ميلان في دور الـ16 من البطولة، بينما ينتهي مشوار تورينو مبكرا، علما بأنه أحد الأبطال التاريخيين للمسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 1993.

وكان إنتر ميلان قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة، وهو اللقب العاشر للنادي تاريخيا.

وفي وقت سابق كان بارما قد ودع كأس إيطاليا أيضا من دور الـ32، بالخسارة أمام كريمونيزي صفر / 2.

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