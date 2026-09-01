«فلاشينغ ميدوز»: كيز تتغلب على توترها وتهزم كورنيفا

تغلبت الأميركية ماديسون كيز على توتر البداية لتفوز 7-5 و6-4 على الروسية ألينا كورنيفا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، متجاوزة ذكريات خروجها المبكر من البطولة قبل عام.

فبعد أشهر قليلة فقط من إحرازها أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2025، ودّعت كيز منافسات فلاشينغ ميدوز من الدور الأول العام الماضي بعدما تغلبت عليها الضغوط العصبية الشديدة.

لكن كيز بدت أكثر ارتياحاً هذه المرة، إذ رفعت نسبة نجاح إرسالها الأول من 48 في المائة في المجموعة الأولى إلى ما يقرب من 70 في المائة في الثانية. وستواجه في الدور المقبل إما التشيكية لوسي هافليتشكوفا أو المجرية آنا بوندار.

وقالت كيز: «من الصعب جداً خوض الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى. تكون متوتراً للغاية وتريد تقديم أداء جيد. أشعر بالامتنان لأنني تمكنت من تجاوز ذلك».

وبدا أن كيز في طريقها لحسم المباراة بسهولة مبكراً على ملعب آرثر آش، بعدما فازت بالأشواط الثلاثة الأولى، لكن الروسية ردّت بكسر الإرسال في الشوط الخامس بعدما أرسلت كيز ضربة أمامية خارج الملعب بشكل واضح.

وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مجدداً، حسمت كيز المجموعة عندما كسرت إرسال منافستها في ثالث فرصة لحسم المجموعة بفضل ضربة خلفية رائعة، ثم رفعت من مستواها في مختلف الجوانب خلال مجموعة ثانية تنافسية.

ورغم تأخرها 4-2 في المجموعة الثانية، نجحت كورنيفا في كسر الإرسال بعد تبادل مميز للكرات القصيرة قرب الشبكة، لكن فرحتها لم تدم طويلاً.

إذ وجدت نفسها تلاحق ضربة خلفية بعيدة عن متناولها لتفقد إرسالها مجدداً في الشوط الثامن.

ومنحت كيز منافستها فرصة كسر الإرسال في الشوط التاسع بعد عدد من الأخطاء، لكنها استعادت توازنها سريعاً وحسمت المباراة في الشوط التالي بإحدى ضرباتها الأمامية القوية المميزة.