إيفرتون يعلن انتقال مهاجمه بيتو إلى فيورنتينا

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً انتقال لاعبه بيتو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في صفقة انتقال نهائية دون الكشف عن القيمة المادية لها.
وشارك المهاجم القادم من غينيا بيساو (28 عاماً)، والذي انضم إلى إيفرتون في أغسطس (آب) 2023، في 113 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق، مسجلاً 25 هدفاً، واكتسب شعبية كبيرة بين جماهير إيفرتون.
وبعد انضمامه من أودينيزي قبل ثلاث سنوات، سجل بيتو هدفاً في أول مباراة له مع البلوز ضد دونكاستر روفرز في كأس كاراباو.
وجاء هدفه الأول من أصل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر (كانون الأول) 2023، في مرمى نيوكاسل يونايتد في فوز تاريخي بنتيجة 3 / صفر على ملعب «غوديسون بارك».
وفي فبراير (شباط) 2025، افتتح بيتو التسجيل في آخر ديربي ميرسيسايد للرجال على ملعب «غوديسون بارك»، والذي انتهى بالتعادل 2 / 2 في ليلة تاريخية تحت أضواء هذا الملعب.