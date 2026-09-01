بايرن ميونيخ يعلن إعارة لاعبه إبراهيموفيتش إلى أوغسبورغ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إعارة لاعبه أريون إبراهيموفيتش إلى نادي أوغسبورغ حتى نهاية الموسم.
وكان المهاجم (20 عاماً) قد أمضى الموسم الماضي معاراً إلى نادي هايدنهايم.
وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، عبر موقع النادي الرسمي: «اجتمعنا مع أريون واتفقنا على أن إعارته لموسم آخر ستكون الأنسب لتطويره. إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانات هائلة، وفي هذه المرحلة، يحتاج إلى المشاركة بانتظام. سيحصل على ذلك في أوغسبورغ، وسنواصل متابعته من كثب خلال هذه الفترة».
وانتقل إبراهيموفيتش من نادي نورمبيرغ إلى أكاديمية بايرن ميونيخ للشباب في سن الثانية عشرة، وخاض أول مباراة احترافية له في سن السابعة عشرة ضد نادي بوخوم في فبراير (شباط) 2023.
وبعد فترات إعارة مع ناديي فروزينوني ولاتسيو الإيطاليين، شارك إبراهيموفيتش في 34 مباراة رسمية مع هايدنهايم الموسم الماضي (سجل هدفين وصنع خمسة أهداف). كما شارك حتى الآن في مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً.