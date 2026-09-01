تشيلسي يتعاقد مع المدافع الإيطالي أهانور ويعيره إلى بالا

تعاقد تشيلسي مع مدافع أتالانتا الإيطالي أونست أهانور، لكن اللاعب الشاب سيقضي هذا الموسم معاراً إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيلعب أهانور (18 عاماً) الذي كلّفت صفقة انتقاله 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، وفق التقارير، مع بالاس، قبل أن ينضم رسمياً إلى تشيلسي في عام 2027.

خاض اللاعب 22 مباراة في الدوري مع أتالانتا، الموسم الماضي، بعدما انتقل إليه من جنوى قبل عام، كما سجل ظهوره الأول مع منتخب إيطاليا في مباراة ودية أمام لوكسمبورغ في يونيو (حزيران).

وسيمنح الانتقال إلى كريستال بالاس، بطل مسابقة كونفرنس ليغ، المدافع الشاب فرصة لاكتساب الخبرة في الدوري الإنجليزي في ظل غياب المغربي شادي رياض الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة إيفرتون.

وقال أهانور لموقع كريستال بالاس: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا، وأن أكون جزءاً من هذه العائلة الكبيرة»، مضيفاً: «التواجد في أحد أفضل الأندية لتطوير اللاعبين الشبان في الدوري الإنجليزي أمر يجعلني ممتناً ومتحمساً».

في المقابل، انضم المهاجم الإسباني لتشيلسي مارك غويو إلى لايبزيغ الألماني بعقد يمتد 5 أعوام مقابل 14.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار)، منهياً بذلك فترة دامت عامين في ستامفورد بريدج.

وكان اللاعب البالغ 20 عاماً قد انضم إلى الـ«بلوز» قادماً من برشلونة في عام 2024 مقابل 6.7 مليون دولار، لكنه عانى لفرض نفسه؛ إذ خاض 11 مباراة فقط في الدوري، ولم يسجل أي هدف.