الإنجليزي نوانيري لاعب آرسنال يعوّض كونستانتيلياس في دورتموند

توصَّل بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع الإنجليزي إيثان نوانيري على سبيل الإعارة من صفوف آرسنال، لتعويض اليوناني يانيس كونستانتيلياس الذي يعاني من إصابة بالغة.

وحسب الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، اليوم (الثلاثاء)، سينضم نوانيري البالغ من العمر 19 عاماً والذي تدرج في صفوف الناشئين بآرسنال، إلى دورتموند لمدة موسم واحد، على أن يتحمل النادي الألماني كامل راتبه خلال فترة الإعارة.

وظهر نوانيري مع الفريق الأول لآرسنال للمرة الأولى عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ومنذ ذلك الحين خاض 51 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

وقضى نوانيري الموسم الماضي معاراً إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

يانيس كونستانتيلياس (أ.ب)

يأتي انتقال نوانيري إلى دورتموند لتعويض كونستانتيلياس، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال الشوط الثاني من فوز دورتموند على هامبورغ 2-0 يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وانضم كونستانتيلياس، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من باوك سالونيكا اليوناني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هامبورغ قبل تعرضه للإصابة.