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سيتي يريد فرنانديز وآرسنال يفكر بألفاريس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)
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سيتي يريد فرنانديز وآرسنال يفكر بألفاريس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)

يأمل مانشستر سيتي أن يحسم صفقة ضخمة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا من خلال ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي، فيما يضع آرسنال، بطل الدوري الممتاز، الأرجنتيني الآخر خوليان ألفاريس نصب عينيه.

مع عدم قدرة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير (كانون الثاني) بعد حلول الموعد النهائي الثلاثاء عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، سيكون سيتي وآرسنال وغيرهما أمام فرصة أخيرة لتعزيز الصفوف.

ويتصدر الإنفاق المحموم في اللحظات الأخيرة المشهد، في حين يحاول سيتي أخيراً حسم صفقة لاعب وسط تشيلسي فرنانديز.

ويُقيّم تشيلسي لاعبه الأرجنتيني بقرابة 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار)، لكن سيتي لم يصل في عروضه حتى الآن إلى هذا المبلغ الكبير.

وقد يناسب فرنانديز العمل مجدداً تحت إشراف الإيطالي إنزو ماريسكا مدربه السابق في تشيلسي.

ويرغب ماريسكا في ضم اللاعب الأرجنتيني بعدما باع النادي مؤخراً لاعب الوسط المؤثر رودري، بطل كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني، إلى برشلونة، إلى جانب رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني الآخر نيكو غونزاليس، والهولندي تيجاني رايندرز.

خوليان ألفاريس (د.ب.أ)

واستبعد المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي شابي ألونسو بطل مونديال قطر 2022 من تشكيلته في المباراتين الأخيرتين، في ظل التكهنات المتزايدة بشأن انتقاله المحتمل إلى ملعب «الاتحاد».

كما يُتوقع أن يعلن سيتي التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي إليمان ندياي من إيفرتون في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم توتنهام بندياي أيضاً، لكن يبدو أن سيتي فاز بسباق التعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاماً.

ويمكن لآرسنال أن يحدث ضجة كبيرة إذا نجح في ضم المهاجم الأرجنتيني ألفاريس.

وتفيد التقارير بأن ألفاريس يفضّل الانتقال إلى برشلونة، لكن في ظل عدم رغبة أتلتيكو مدريد في بيعه إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني، فقد يقتنع بقبول عرض من آرسنال بقيمة 128 مليون جنيه إسترليني.

وغاب ألفاريس عن حصص تدريبية عدة، كما لم يكن ضمن تشكيلة أتلتيكو التي تغلبت على إشبيلية في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيشكّل التعاقد مع النجم السابق لمانشستر سيتي رسالة نوايا قوية من آرسنال الذي يسعى إلى إحراز لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وفي المقابل، يستعد مهاجم آرسنال إيثان نوانيري للانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لموسم كامل.

وخطف ليفربول الأضواء، الاثنين، بحسمه التعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا، بعدما دفع 123 مليون جنيه إسترليني لضمه من باريس سان جيرمان.

لكن مدرب «الريدز» الإسباني أندوني إيراولا لا يزال يبحث عن جناح إضافي مع تأقلم الفريق مع الحياة بعد الهداف المصري محمد صلاح الذي انضم إلى طرابزون سبور في أغسطس (آب) بعد إنهاء مسيرته الحافلة في «أنفيلد».

ويضع إيراولا على قائمته السنغالي إسماعيلا سار من كريستال بالاس والغامبي يانكوبا مينتيه من برايتون.

وفي حال تعاقد ليفربول مع أحد هذين الهدفين، فقد يمهّد ذلك الطريق أمام رحيل المهاجم الهولندي كودي خاكبو عن «أنفيلد» في ظل اهتمام من مانشستر سيتي وتوتنهام.

ومن المقرر أن يغادر هارفي إليوت ليفربول، مع اقترابه من الانتقال إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، بعدما جاءت فترته مع أستون فيلا الموسم الماضي مخيبة للآمال.

ويرغب توتنهام في ضم الجناح الأوكراني لتشيلسي ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة بعد فشله في التعاقد مع ندياي.

كما يستعد جناح مانشستر سيتي جاك غريليش للعودة إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، بعدما أمضى الموسم الماضي أيضاً مع فريق المدرب الاسكوتلندي ديفيد مويز.

وفقد غريليش مكانته في سيتي خلال العامين الماضيين، لكنه ترك انطباعاً جيداً مع إيفرتون قبل أن يتعرض لإصابة في القدم أنهت موسمه في يناير (كانون الثاني).

ويبدو إيفرتون مرشحاً بقوة أيضاً للتعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون من موناكو في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم الألماني لنيوكاسل نيكولاس فولتيماده إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.

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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
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أستون فيلا يعزّز صفوفه بالجناح السنغالي مباي

إبراهيم مباي (أ.ف.ب)
إبراهيم مباي (أ.ف.ب)

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، مع الجناح السنغالي إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار)، وفق تقارير نُشرت، الثلاثاء. وشارك مباي في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتُوّج معه بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، كما خاض اللاعب البالغ 18 عاماً 4 مباريات مع منتخب السنغال في مونديال أميركا الشمالية، هذا الصيف، وسجل هدفاً في شباك فرنسا ليصبح أصغر لاعب أفريقي يسجل في نهائيات كأس العالم للرجال، علماً أنه خاض 15 مباراة دولية مع السنغال منذ ظهوره الأول مع سان جيرمان وهو في سن السادسة عشرة. وقال أستون فيلا في بيان: «يسر أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع إبراهيم مباي قادماً من باريس سان جيرمان». وأضاف: «اللاعب الدولي السنغالي الذي يُعد موهبة شابة واعدة ومثيرة والذي سجل لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، ينضم إلى النادي بصفقة انتقال نهائية». ويُعد مباي المولود في فرنسا، أحدث المنضمين إلى أستون فيلا بعد فترة انتقالات صيفية شهدت تغييرات كبيرة في صفوف النادي، فبعد إحراز لقب «يوروبا ليغ» الموسم الماضي وإنهاء صيام دام 30 عاماً عن الألقاب، باع أستون فيلا كلاً من مورغان روجرز، البلجيكي يوري تيليمانس، أولي واتكينز، الفرنسي لوكاس دينيي، والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وإزري كونسا. وفي المقابل، تعاقد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، الكونغولي آرون وان بيساكا، السويسري يوهان مانزامبي، الحارس الياباني زيون سوزوكي، البرازيلي غواو غوميش، الألماني ليون غوريتسكا، الإيطالي ماتيو رودغيري والسنغالي نيكولاس جاكسون.

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الرياضة رياضة عالمية

تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)
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تسيتسيباس: كنت على علم بتعاطي كيريوس للمخدرات

نيك كيريوس (أ.ب)
نيك كيريوس (أ.ب)

أكد لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إنه لم يتفاجأ بإيقاف الأسترالي نيك كيريوس بسبب تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أنه كان على علم بالأمر قبل الإعلان الرسمي عنه.

وقال تسيتسيباس بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيس، المصنف العاشر، في الدور الأول لبطولة أميركا المفتوحة للتنس آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي: «بصراحة، كنت أتوقع ذلك إلى حد كبير، لكنني فوجئت بأن الأمر استغرق كل هذا الوقت».

وتعرض كيريوس للإيقاف في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين في يونيو (حزيران) الماضي، عندما كان في إسبانيا للمشاركة في إحدى البطولات. ويواجه اللاعب الأسترالي إمكانية الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام.

وأضاف تسيتسيباس: «بصراحة تامة، كنت أعرف بهذا الأمر قبل الإعلان عنه. كنت على علم به شخصياً، لذلك ماذا يمكنني أن أقول؟ سأخبركم بالحقيقة. كنت أعرف كل ما يتعلق بهذا الأمر قبل صدور أي إعلان، وعندما رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي قلت لنفسي ها نحن ذا. كنت أتوقع ذلك بالفعل».

ستيفانوس تسيتسيباس (رويترز)

تعود علاقة التوتر بين تسيتسيباس وكيريوس إلى مباراة جمعتهما في بطولة ويمبلدون عام 2022، عندما بلغ كيريوس نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى والوحيدة في مسيرته. وشهدت المباراة أجواء متوترة، بعدما تعمد تسيتسيباس توجيه بعض ضرباته نحو كيريوس، كما أرسل إحدى الكرات إلى المدرجات، قبل أن يصف اللاعب الأسترالي عقب المباراة بأنه «متنمر».

وعانى كيريوس من الإصابات بشكل كبير منذ ذلك الحين، وقال عقب إيقافه إنه شعر بأنه «عاجز ووحيد»، لكنه أكد أن ذلك «لا يبرر ما فعلته».

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الرياضة تنس غراند سلام رولان غاروس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
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كوريتيبا يقتنص فوزًا قاتلًا من ريمو في الدوري البرازيلي

كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)
كوريتيبا يحسم الفوز أمام ريمو في الوقت بدل الضائع (رويترز)

حقق كوريتيبا فوزاً قاتلاً على مضيفه ريمو بنتيجة 3 - 2 فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم كوريتيبا في الدقيقة 47 بهدف عكسي سجله جوزيه ويليسُون بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك زي ريكاردو التعادل لريمو في الدقيقة 61.

وأهدر ياجو بيكاچو فرصة منح ريمو التقدم بعدما تصدى الحارس بيدرو موريسكو لركلة الجزاء التي نفذها، لكن اللاعب عوض ذلك سريعاً وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وتمكن فابينيو، الذي شارك بديلاً، من إدراك التعادل لكوريتيبا في الدقيقة 76، قبل أن يسجل بيدرو روشا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وارتقى كوريتيبا من المركز الثامن إلى السابع بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع ريمو للمركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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