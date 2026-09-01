سيتي يريد فرنانديز وآرسنال يفكر بألفاريس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات

يأمل مانشستر سيتي أن يحسم صفقة ضخمة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا من خلال ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي، فيما يضع آرسنال، بطل الدوري الممتاز، الأرجنتيني الآخر خوليان ألفاريس نصب عينيه.

مع عدم قدرة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير (كانون الثاني) بعد حلول الموعد النهائي الثلاثاء عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، سيكون سيتي وآرسنال وغيرهما أمام فرصة أخيرة لتعزيز الصفوف.

ويتصدر الإنفاق المحموم في اللحظات الأخيرة المشهد، في حين يحاول سيتي أخيراً حسم صفقة لاعب وسط تشيلسي فرنانديز.

ويُقيّم تشيلسي لاعبه الأرجنتيني بقرابة 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار)، لكن سيتي لم يصل في عروضه حتى الآن إلى هذا المبلغ الكبير.

وقد يناسب فرنانديز العمل مجدداً تحت إشراف الإيطالي إنزو ماريسكا مدربه السابق في تشيلسي.

ويرغب ماريسكا في ضم اللاعب الأرجنتيني بعدما باع النادي مؤخراً لاعب الوسط المؤثر رودري، بطل كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني، إلى برشلونة، إلى جانب رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني الآخر نيكو غونزاليس، والهولندي تيجاني رايندرز.

خوليان ألفاريس (د.ب.أ)

واستبعد المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي شابي ألونسو بطل مونديال قطر 2022 من تشكيلته في المباراتين الأخيرتين، في ظل التكهنات المتزايدة بشأن انتقاله المحتمل إلى ملعب «الاتحاد».

كما يُتوقع أن يعلن سيتي التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي إليمان ندياي من إيفرتون في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم توتنهام بندياي أيضاً، لكن يبدو أن سيتي فاز بسباق التعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاماً.

ويمكن لآرسنال أن يحدث ضجة كبيرة إذا نجح في ضم المهاجم الأرجنتيني ألفاريس.

وتفيد التقارير بأن ألفاريس يفضّل الانتقال إلى برشلونة، لكن في ظل عدم رغبة أتلتيكو مدريد في بيعه إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني، فقد يقتنع بقبول عرض من آرسنال بقيمة 128 مليون جنيه إسترليني.

وغاب ألفاريس عن حصص تدريبية عدة، كما لم يكن ضمن تشكيلة أتلتيكو التي تغلبت على إشبيلية في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيشكّل التعاقد مع النجم السابق لمانشستر سيتي رسالة نوايا قوية من آرسنال الذي يسعى إلى إحراز لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وفي المقابل، يستعد مهاجم آرسنال إيثان نوانيري للانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لموسم كامل.

وخطف ليفربول الأضواء، الاثنين، بحسمه التعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا، بعدما دفع 123 مليون جنيه إسترليني لضمه من باريس سان جيرمان.

لكن مدرب «الريدز» الإسباني أندوني إيراولا لا يزال يبحث عن جناح إضافي مع تأقلم الفريق مع الحياة بعد الهداف المصري محمد صلاح الذي انضم إلى طرابزون سبور في أغسطس (آب) بعد إنهاء مسيرته الحافلة في «أنفيلد».

ويضع إيراولا على قائمته السنغالي إسماعيلا سار من كريستال بالاس والغامبي يانكوبا مينتيه من برايتون.

وفي حال تعاقد ليفربول مع أحد هذين الهدفين، فقد يمهّد ذلك الطريق أمام رحيل المهاجم الهولندي كودي خاكبو عن «أنفيلد» في ظل اهتمام من مانشستر سيتي وتوتنهام.

ومن المقرر أن يغادر هارفي إليوت ليفربول، مع اقترابه من الانتقال إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، بعدما جاءت فترته مع أستون فيلا الموسم الماضي مخيبة للآمال.

ويرغب توتنهام في ضم الجناح الأوكراني لتشيلسي ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة بعد فشله في التعاقد مع ندياي.

كما يستعد جناح مانشستر سيتي جاك غريليش للعودة إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، بعدما أمضى الموسم الماضي أيضاً مع فريق المدرب الاسكوتلندي ديفيد مويز.

وفقد غريليش مكانته في سيتي خلال العامين الماضيين، لكنه ترك انطباعاً جيداً مع إيفرتون قبل أن يتعرض لإصابة في القدم أنهت موسمه في يناير (كانون الثاني).

ويبدو إيفرتون مرشحاً بقوة أيضاً للتعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون من موناكو في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم الألماني لنيوكاسل نيكولاس فولتيماده إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.