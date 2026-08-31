«الدوري التركي»: صلاح يسجّل... وطرابزون يخسر

سجّل المهاجم المصري محمد صلاح ثالث أهدافه في الدوري التركي لكرة القدم، لكنه لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة الأولى لفريقه طرابزون سبور أمام مضيّفه أميد سبور 1-2 في المرحلة الثالثة.

وافتتح صلاح التسجيل بعد هجمة مرتدة وتمريرة حاسمة من الألباني إرنست موتشي وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس مسجلاً هدفه الثالث في البطولة بعد ثنائية أمام باشاك شهير (11).

لكن هدف قائد «الفراعنة» الذي اختار تركيا وجهته بعد ليفربول، لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة بعد هدفي النيجيريين ييرا سور (45+5) والبديل غيفت أوربان (90).

وتجمد رصيد طرابزون سبور الذي فشل في التأهل إلى دور المجموعة الموحدة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد خسارته ذهابا وإيابا أمام فيرينكفاروش المجري في الملحق، عند أربع نقاط في الدوري.

وبعدما لعب في مصر وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا، يخوض صلاح تجربته في خامس بطولة محلية مختلفة خلال مسيرته.

وسجل صلاح 257 هدفاً في 442 مباراة خاضها بقميص ليفربول الذي أحرز معه لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقباً في دوري أبطال أوروبا.

لكن موسمه الأخير مع «الحمر» كان بعيداً عن مستوياته المعتادة، من دون أن يؤثر ذلك على شعبيته الكبيرة في «أنفيلد».

ويعتبر طرابزون سبور، المتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2022، النادي الوحيد من منطقة الأناضول القادر على مجاراة عمالقة إسطنبول الثلاثة، أي غلطة سراي وفنربخشه وبشكتاش.