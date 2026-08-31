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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري التركي»: صلاح يسجّل... وطرابزون يخسر

هدف صلاح لم يمنع طرابزون من الخسارة أمام أميد سبور (أ.ف.ب)
هدف صلاح لم يمنع طرابزون من الخسارة أمام أميد سبور (أ.ف.ب)
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«الدوري التركي»: صلاح يسجّل... وطرابزون يخسر

هدف صلاح لم يمنع طرابزون من الخسارة أمام أميد سبور (أ.ف.ب)
هدف صلاح لم يمنع طرابزون من الخسارة أمام أميد سبور (أ.ف.ب)

سجّل المهاجم المصري محمد صلاح ثالث أهدافه في الدوري التركي لكرة القدم، لكنه لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة الأولى لفريقه طرابزون سبور أمام مضيّفه أميد سبور 1-2 في المرحلة الثالثة.

وافتتح صلاح التسجيل بعد هجمة مرتدة وتمريرة حاسمة من الألباني إرنست موتشي وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس مسجلاً هدفه الثالث في البطولة بعد ثنائية أمام باشاك شهير (11).

لكن هدف قائد «الفراعنة» الذي اختار تركيا وجهته بعد ليفربول، لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة بعد هدفي النيجيريين ييرا سور (45+5) والبديل غيفت أوربان (90).

وتجمد رصيد طرابزون سبور الذي فشل في التأهل إلى دور المجموعة الموحدة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد خسارته ذهابا وإيابا أمام فيرينكفاروش المجري في الملحق، عند أربع نقاط في الدوري.

وبعدما لعب في مصر وسويسرا وإيطاليا وإنجلترا، يخوض صلاح تجربته في خامس بطولة محلية مختلفة خلال مسيرته.

وسجل صلاح 257 هدفاً في 442 مباراة خاضها بقميص ليفربول الذي أحرز معه لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقباً في دوري أبطال أوروبا.

لكن موسمه الأخير مع «الحمر» كان بعيداً عن مستوياته المعتادة، من دون أن يؤثر ذلك على شعبيته الكبيرة في «أنفيلد».

ويعتبر طرابزون سبور، المتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2022، النادي الوحيد من منطقة الأناضول القادر على مجاراة عمالقة إسطنبول الثلاثة، أي غلطة سراي وفنربخشه وبشكتاش.

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البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
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«لا ليغا»: رافينيا ويامال يتألقان في فوز كاسح لبرشلونة على فاييكانو

البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)

سجل البرازيلي رافينيا قائد برشلونة ثنائية وأضاف زميله الشاب لامين يامال مثلها، ليكتسح الفريق الكتالوني ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 5-2 على ملعب كامب نو في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، مساء الاثنين.

تقدم فاييكانو بهدف مبكر سجله سيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقة 12.

لكن رد حامل اللقب في الموسمين الماضيين كان قوياً حيث قلب الطاولة على منافسه بهدفين لرافينيا ويامال في الدقيقتين 19 و21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

اهتزت الشباك في الشوط الثاني بأربعة أهداف، حيث تقدم البارسا بهدف ذاتي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 51.

لكن كاميلو بيريز سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59.

وانتبه برشلونة للخطر ليجهز على منافسه بهدف رابع سجله رافينيا في الدقيقة 71، ليرفع النجم البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة.

واختتم يامال مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، ليحقق برشلونة العلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

أما فاييكانو فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليقبع في المركز الثامن عشر.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
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صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)

اقتربت صفقة انضمام الهولندي كودي خاكبو، مهاجم ليفربول، إلى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، من الفشل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي، حيث أراد ليفربول بيع خاكبو للتعاقد مع لاعب آخر.

وكان ليفربول قد أعلن تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد خيار آخر في خط الهجوم في حال رحل جاكبو.

وكما أن النادي الإنجليزي حاول التعاقد مع ياكوبا مينتاه مهاجم برايتون، وإسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس، لكن المطالب المادية للناديين أعاقت إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يُبقي ليفربول على خاكبو (27 عاماً) في حال عدم التعاقد مع جناح جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الثلاثاء.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)

سقط بولونيا أمام مضيّفه أتالانتا بضربة قاضية في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الاثنين.

وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بفوز بهدف في توقيت قاتل سجله لازار ساماردزيتش في الدقيقة 96 بعد تمريرة من نيكولا زاليفسكي.

وخطف أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ومتساوياً مع 5 أندية هي لاتسيو ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وروما الذي فاز على ليتشي برباعية دون رد في وقت سابق من يوم الاثنين.

أما بولونيا فتلقى خسارته الثانية توالياً ليبقى بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة، سيخوض أتالانتا صداماً قوياً خارج أرضه عندما يواجه روما في ملعب «الأولمبيكو»، يوم السبت المقبل.

وفي اليوم التالي، سيلعب بولونيا على ملعبه أمام ساسولو الذي يملك 3 نقاط.

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