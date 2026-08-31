«البريمرليغ»: ساكا يقود آرسنال لفوز «عصيب» على أستون فيلا

عاد آرسنال من أرض مضيّفه أستون فيلا بالفوز 1-صفر، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع آرسنال، حامل لقب الموسم الماضي، رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الأول بنفس الرصيد.

ويتفوق آرسنال على هال سيتي وتشيلسي، صاحبا المركزين الثالث والرابع، بفارق الأهداف، حيث سيواجه تشيلسي في الجولة الثالثة من المسابقة الأسبوع المقبل.

على الجانب الآخر، تلقى أستون فيلا الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام برايتون ليحتل المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

وسجل بوكايو ساكا هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة من ملعب «فيلا بارك».

وكان آرسنال قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في الأسبوع الماضي بالفوز على كوفنتري سيتي 3-صفر، مرسلاً بذلك رسالة واضحة لجميع منافسيه أنه سينافس على اللقب مجدداً في الموسم الحالي.

وأمام أستون فيلا وجماهيره المتحمسة في ملعب «فيلا بارك» الذي تخضع بعض المدرجات به للإصلاحات طوال الموسم الحالي، خاض آرسنال اختباراً صعباً أمام الفريق الذي حاول منذ البداية تهديد مرمى ديفيد رايا بدون جدوى.

وظهر السنغالي نيكولاس جاكسون، المهاجم الجديد في أستون فيلا، للمرة الأولى بقميص الفريق، وحاول مع زملائه فك شفرة دفاع آرسنال، لكن الأخير بقيادة البرازيلي غابرييل والمدافع الإسباني الشاب موسكيرا وقفا سداً منيعاً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم المحاولات من الجانبين لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، سيطر آرسنال بشكل أفضل على مجريات اللعب، فيما تراجع أستون فيلا للدفاع في ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وهو ما كلفه هدفاً في شباكه في الدقيقة 59 عن طريق ساكا.

وجاء هدف ساكا بعدما توغل الإيطالي ريكاردو كالافيوري، ليلعب له كرة عرضية وضعها ساكا في شباك الحارس الياباني زيون سوزوكي.

وغلبت التدخلات البدنية القوية على أداء الفريقين فيما تبقى من المباراة، حيث حاول أستون فيلا العودة وتسجيل هدف التعادل، لكن تألق ديفيد رايا حارس آرسنال ودفاعه حالا دون ذلك.

ونجح آرسنال في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوزه على أستون فيلا 1-صفر.