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«البريمرليغ»: ساكا يقود آرسنال لفوز «عصيب» على أستون فيلا

بوكايو ساكا يتلقى تهنئة زملائه بهدفه في شباك أستون فيلا (رويترز)
بوكايو ساكا يتلقى تهنئة زملائه بهدفه في شباك أستون فيلا (رويترز)
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«البريمرليغ»: ساكا يقود آرسنال لفوز «عصيب» على أستون فيلا

بوكايو ساكا يتلقى تهنئة زملائه بهدفه في شباك أستون فيلا (رويترز)
بوكايو ساكا يتلقى تهنئة زملائه بهدفه في شباك أستون فيلا (رويترز)

عاد آرسنال من أرض مضيّفه أستون فيلا بالفوز 1-صفر، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع آرسنال، حامل لقب الموسم الماضي، رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الأول بنفس الرصيد.

ويتفوق آرسنال على هال سيتي وتشيلسي، صاحبا المركزين الثالث والرابع، بفارق الأهداف، حيث سيواجه تشيلسي في الجولة الثالثة من المسابقة الأسبوع المقبل.

على الجانب الآخر، تلقى أستون فيلا الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام برايتون ليحتل المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

وسجل بوكايو ساكا هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة من ملعب «فيلا بارك».

وكان آرسنال قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في الأسبوع الماضي بالفوز على كوفنتري سيتي 3-صفر، مرسلاً بذلك رسالة واضحة لجميع منافسيه أنه سينافس على اللقب مجدداً في الموسم الحالي.

وأمام أستون فيلا وجماهيره المتحمسة في ملعب «فيلا بارك» الذي تخضع بعض المدرجات به للإصلاحات طوال الموسم الحالي، خاض آرسنال اختباراً صعباً أمام الفريق الذي حاول منذ البداية تهديد مرمى ديفيد رايا بدون جدوى.

وظهر السنغالي نيكولاس جاكسون، المهاجم الجديد في أستون فيلا، للمرة الأولى بقميص الفريق، وحاول مع زملائه فك شفرة دفاع آرسنال، لكن الأخير بقيادة البرازيلي غابرييل والمدافع الإسباني الشاب موسكيرا وقفا سداً منيعاً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم المحاولات من الجانبين لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، سيطر آرسنال بشكل أفضل على مجريات اللعب، فيما تراجع أستون فيلا للدفاع في ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وهو ما كلفه هدفاً في شباكه في الدقيقة 59 عن طريق ساكا.

وجاء هدف ساكا بعدما توغل الإيطالي ريكاردو كالافيوري، ليلعب له كرة عرضية وضعها ساكا في شباك الحارس الياباني زيون سوزوكي.

وغلبت التدخلات البدنية القوية على أداء الفريقين فيما تبقى من المباراة، حيث حاول أستون فيلا العودة وتسجيل هدف التعادل، لكن تألق ديفيد رايا حارس آرسنال ودفاعه حالا دون ذلك.

ونجح آرسنال في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوزه على أستون فيلا 1-صفر.

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البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
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«لا ليغا»: رافينيا ويامال يتألقان في فوز كاسح لبرشلونة على فاييكانو

البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)
البرازيلي رافينيا قائد برشلونة يحتفل مع زميله الشاب لامين يامال بالفوز على فاييكانو (أ.ف.ب)

سجل البرازيلي رافينيا قائد برشلونة ثنائية وأضاف زميله الشاب لامين يامال مثلها، ليكتسح الفريق الكتالوني ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 5-2 على ملعب كامب نو في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، مساء الاثنين.

تقدم فاييكانو بهدف مبكر سجله سيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقة 12.

لكن رد حامل اللقب في الموسمين الماضيين كان قوياً حيث قلب الطاولة على منافسه بهدفين لرافينيا ويامال في الدقيقتين 19 و21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

اهتزت الشباك في الشوط الثاني بأربعة أهداف، حيث تقدم البارسا بهدف ذاتي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 51.

لكن كاميلو بيريز سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59.

وانتبه برشلونة للخطر ليجهز على منافسه بهدف رابع سجله رافينيا في الدقيقة 71، ليرفع النجم البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة.

واختتم يامال مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، ليحقق برشلونة العلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

أما فاييكانو فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليقبع في المركز الثامن عشر.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
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صفقة خاكبو لمان سيتي مهددة بالفشل

الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)
الهولندي كودي خاكبو مهاجم ليفربول (د.ب.أ)

اقتربت صفقة انضمام الهولندي كودي خاكبو، مهاجم ليفربول، إلى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، من الفشل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي، حيث أراد ليفربول بيع خاكبو للتعاقد مع لاعب آخر.

وكان ليفربول قد أعلن تعاقده مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 123 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد خيار آخر في خط الهجوم في حال رحل جاكبو.

وكما أن النادي الإنجليزي حاول التعاقد مع ياكوبا مينتاه مهاجم برايتون، وإسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس، لكن المطالب المادية للناديين أعاقت إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يُبقي ليفربول على خاكبو (27 عاماً) في حال عدم التعاقد مع جناح جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الثلاثاء.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي بريطانيا
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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يخطف فوزاً قاتلاً أمام بولونيا

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز القاتل على بولونيا (إ.ب.أ)

سقط بولونيا أمام مضيّفه أتالانتا بضربة قاضية في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الاثنين.

وحسم أتالانتا المباراة لصالحه بفوز بهدف في توقيت قاتل سجله لازار ساماردزيتش في الدقيقة 96 بعد تمريرة من نيكولا زاليفسكي.

وخطف أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ومتساوياً مع 5 أندية هي لاتسيو ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وروما الذي فاز على ليتشي برباعية دون رد في وقت سابق من يوم الاثنين.

أما بولونيا فتلقى خسارته الثانية توالياً ليبقى بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة، سيخوض أتالانتا صداماً قوياً خارج أرضه عندما يواجه روما في ملعب «الأولمبيكو»، يوم السبت المقبل.

وفي اليوم التالي، سيلعب بولونيا على ملعبه أمام ساسولو الذي يملك 3 نقاط.

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