آرسنال يعيد فتح ملف ألفاريز بعد رحيل مارتينيلي وجيسوس

يسابق آرسنال الزمن لإقناع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالانتقال إلى صفوفه، في وقت بات فيه النادي الإنجليزي قريباً من إتمام بيع عدد من لاعبيه، بينهم البرازيليان غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس، في صفقات تتجاوز قيمتها الإجمالية 70 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل آرسنال في استغلال المساحة التي ستتوافر في قائمته الهجومية لإتمام صفقة ألفاريز، رغم أن اللاعب البالغ 26 عاماً يضع برشلونة على رأس أولوياته. وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد تحدث مع المهاجم الأرجنتيني الأسبوع الماضي لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ألفاريز أوضح، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أنه يرغب في الانتقال إلى برشلونة فقط.

وتعقّد رغبة ألفاريز في الانتقال إلى النادي الكاتالوني مهمة آرسنال، خصوصاً أن أتلتيكو مدريد يتمسك ببقاء مهاجمه ويرفض بيعه إلى برشلونة، منافسه في الدوري الإسباني، رغم استمرار اهتمام الأخير بالتعاقد معه.

وكان ألفاريز قد عاد إلى تدريبات أتلتيكو مدريد الأحد، بعدما غاب عن قائمة الفريق في مواجهة إشبيلية، وسط استمرار التكهنات بشأن مستقبله قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وفي المقابل، اقترب آرسنال من بيع غابرييل جيسوس إلى برشلونة مقابل 8.6 مليون جنيه إسترليني، بعدما تراجع دوره في حسابات الفريق خلف كاي هافرتز وفيكتور غيوكيريش. ويسعى برشلونة، الذي باع فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، إلى تعزيز خياراته الهجومية، ولا يزال مهتماً بألفاريز رغم صعوبة التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو.

ويبدو أن أتلتيكو يتحرك بدوره لتأمين خياراته الهجومية، بعدما اتفق مع يوفنتوس على ضم الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بصورة نهائية الصيف المقبل، لكن النادي الإسباني لا يزال مصمماً على الاحتفاظ بألفاريز، الذي انضم إلى صفوفه قادماً من مانشستر سيتي في 2024.

ويأتي تحرك آرسنال في وقت يشهد فيه خطه الهجومي تغييرات كبيرة؛ إذ بات مارتينيلي قريباً من الانتقال إلى الهلال مقابل نحو 56 مليون جنيه إسترليني، في صفقة ستكون قياسية للنادي اللندني على مستوى مبيعاته، فيما سبق لآرسنال أن تعاقد مع كريستوس تزوليس لتعويض رحيل لياندرو تروسارد.

وكان آرسنال قد وضع عدة خيارات هجومية على قائمته في حال تعثر صفقة ألفاريز، من بينها مهاجم إيفرتون إيليمان ندياي، لكن توتنهام بات قريباً من التعاقد مع اللاعب السنغالي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويجد آرسنال نفسه أمام سباق مع الزمن لإتمام صفقة هجومية كبيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات، بعدما فشل في ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي جدد عقده مع ريال مدريد، كما خسر سباق التعاقد مع مورغان روجرز لمصلحة تشيلسي.