مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي آلان إلياس قادماً من بالميراس بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وقال هوغو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في بيان: «آلان لاعب مثير للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق».

وأضاف: «لقد أظهر طوال مسيرته القصيرة حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته».

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو (47 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول.

وتعاقد سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع إليوت أندرسون، وخيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي، وجيريمي مونجا، وبيرس تشارلز.

وقال آلان: «هذه لحظة لا تصدق بالنسبة لي. مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ألقاب على مدى 15 عاماً الماضية، هو أحد أكثر الأندية جاذبية في العالم للاعبين».

وأضاف: «إن جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى سيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي. أحب بالميراس، وسأظل أحبه دائماً، لكن قرار الانضمام إلى سيتي كان سهلاً».

وقال إلياس إنه يأمل أن يكون «برازيلياً جيداً آخر» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يسير على خطى لاعبين أمثال غابرييل جيسوس وإيدرسون وفرناندينيو، الذين فازوا بلقب الدوري مع سيتي.