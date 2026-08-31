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غابرييل جيسوس وبرشلونة... صفقة تأجلت 10 أعوام

حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
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غابرييل جيسوس وبرشلونة... صفقة تأجلت 10 أعوام

حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)

قبل 10 أعوام، بذل النجم البرازيلي نيمار جهداً لإقناع مواطنه غابرييل جيسوس باختيار برشلونة، لكن اتصالاً من بيب غوارديولا غيّر مسار الصفقة، قبل أن يجد المهاجم طريقه أخيراً إلى النادي الكاتالوني بعد عقد كامل.

وأعلن برشلونة تعاقده مع غابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، مقابل 10 ملايين يورو، في صفقة جاءت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، بعدما تعثرت مساعي النادي لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بسبب رفض أتلتيكو مدريد التفاوض.

لكن جيسوس لم يكن اسماً جديداً على قائمة اهتمامات برشلونة؛ إذ سبق للنادي أن راقبه عندما كان لاعباً في صفوف بالميراس عام 2016. ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية سافر روبرت فرنانديز، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، إلى البرازيل لمتابعته عن قرب، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالمهاجم الشاب.

وحاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وتحدث نيمار مع مواطنه خلال المعسكر، محاولاً إقناعه باختيار برشلونة.

وقال جيسوس في مقابلة سابقة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية إنه كان متردداً بالفعل بعد حديث نيمار معه، موضحاً أن مواطنه تحدث إليه عن برشلونة والمدينة، وأشار إلى أن الطقس فيها يشبه أجواء البرازيل، وهو ما جعله يفكر جدياً في الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

لكن جيسوس كان يبحث أيضاً عن فرصة أكبر للعب، وهنا جاء دور غوارديولا. وأوضح المهاجم البرازيلي أن اتصالاً هاتفياً من المدرب الإسباني أقنعه بأن مانشستر سيتي هو الخيار الأنسب لمسيرته.

وقال جيسوس: «رأيت أن مانشستر سيتي مهتم بي فعلاً بعد أن تحدثت مع بيب هاتفياً».

وانتهت تلك المفاوضات بانتقال جيسوس إلى مانشستر سيتي، حيث لعب تحت قيادة غوارديولا، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى آرسنال.

وبعد 10 سنوات من محاولة برشلونة ضمه، عاد اسم جيسوس إلى الواجهة في النادي الكاتالوني، لكن هذه المرة لم يعد لاعباً شاباً يبحث عن وجهته الأوروبية الأولى، بل مهاجم سبق له خوض تجارب كبيرة في إنجلترا، ليجد أخيراً طريقه إلى «كامب نو».

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مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)
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مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي آلان إلياس قادماً من بالميراس بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وقال هوغو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في بيان: «آلان لاعب مثير للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق».

وأضاف: «لقد أظهر طوال مسيرته القصيرة حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته».

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو (47 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول.

وتعاقد سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع إليوت أندرسون، وخيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي، وجيريمي مونجا، وبيرس تشارلز.

وقال آلان: «هذه لحظة لا تصدق بالنسبة لي. مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ألقاب على مدى 15 عاماً الماضية، هو أحد أكثر الأندية جاذبية في العالم للاعبين».

وأضاف: «إن جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى سيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي. أحب بالميراس، وسأظل أحبه دائماً، لكن قرار الانضمام إلى سيتي كان سهلاً».

وقال إلياس إنه يأمل أن يكون «برازيلياً جيداً آخر» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يسير على خطى لاعبين أمثال غابرييل جيسوس وإيدرسون وفرناندينيو، الذين فازوا بلقب الدوري مع سيتي.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بريطانيا
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مارتينيز فخور بارتداء قميص جون تيري في تشيلسي

إيميليانو مارتينيز (رويترز)
إيميليانو مارتينيز (رويترز)
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مارتينيز فخور بارتداء قميص جون تيري في تشيلسي

إيميليانو مارتينيز (رويترز)
إيميليانو مارتينيز (رويترز)

أعرب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن فخره بارتداء القميص رقم 26، الذي ارتبط لسنوات بأسطورة النادي جون تيري، مؤكداً أنه سيحمل الرقم الشهير بكل تقدير.

وانضم مارتينيز إلى تشيلسي قادماً من أستون فيلا، وشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد في الفوز المثير على برايتون 4-3 أمس الأحد، حيث قدم أداءً جيداً وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة، ليساهم في تحقيق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيز إنه تحدث مع تيري قبل انتقاله إلى تشيلسي، مستفيداً من علاقتهما السابقة عندما كان تيري ضمن الجهاز الفني لأستون فيلا خلال فترة وجود الحارس الأرجنتيني في النادي.

وأوضح مارتينيز للموقع الرسمي لتشيلسي: «أتذكر أنني ارتديت الرقم 26 في بعض فترات الإعارة مع أندية سابقة، وبالطبع كنت أعرف أن جون تيري اشتهر بهذا الرقم هنا».

وأضاف: «كان جون أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل انضمامي، وقال إنه سعيد للغاية بوجودي هنا. ومن خلال الفترة التي قضيناها معاً في أستون فيلا، فهو يعرف مدى جديتي في عملي وما يمكنني تقديمه لتشيلسي، وقد ساعدني كثيراً في اتخاذ قراري».

وكشف الحارس الأرجنتيني أنه أرسل رسالة إلى تيري صباح توقيعه مع تشيلسي، قال فيها: «سأرتدي قميصك، وسأرتديه بكل فخر».

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جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار

جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار (رويترز)
جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار (رويترز)
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جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار

جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار (رويترز)
جماهير كورينثيانز تستهدف طفلاً وعائلته بعد حصوله على قميص نيمار (رويترز)

أثار النجم البرازيلي نيمار موقفاً لافتاً خلال مباراة سانتوس أمام مضيفه كورينثيانز بالدوري البرازيلي لكرة القدم مساء الأحد، بعدما منح قميصه لطفل من مشجعي الفريق المنافس عقب فوز سانتوس بهدف دون رد في ديربي ساو باولو، قبل أن يضطر الطفل وعائلته إلى مغادرة الملعب تحت حراسة الشرطة بعد تعرضهم لمضايقات من بعض جماهير كورينثيانز.

وبعد نهاية المباراة، توجه نيمار إلى المدرجات لتلبية طلب الطفل الذي كان يحمل لافتة يطلب فيها الحصول على قميص نجم سانتوس. ولم يتمالك الطفل نفسه وانخرط في البكاء من شدة التأثر، وسط مشاعر عائلته، بعدما حقق أمنيته بالحصول على قميص اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

لكن المشهد تحول سريعاً إلى حالة من التوتر، بعدما واجه بعض مشجعي كورينثيانز الطفل وأفراد عائلته بسبب حصوله على قميص نيمار، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل وإخراجهم من المدرجات عبر أرضية الملعب وصولاً إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، وسط هتافات مسيئة وإلقاء بعض الأجسام الصلبة صوبهم من المدرجات.

وأكد نيمار عقب المباراة أنه لم يرَ في تصرفه أي إساءة لجماهير كورينثيانز، مشدداً على احترامه الكبير للنادي وجماهيره. وقال إن الطفل كان مجرد مشجع صغير للفريق، وإن انتماءه إلى كورينثيانز لا يمنعه من الإعجاب بلاعب من الفريق المنافس، موضحاً أن اللافتة التي رفعها الطفل كتب عليها «أنا مشجع كبير لكورينثيانز، لكن بشكل خاص لك».

وأضاف نيمار أنه وعد الطفل بمنحه القميص ونفذ وعده، معتبراً أن ما فعله يمثل علامة احترام للطفل ولجميع مشجعي كورينثيانز، وليس استفزازاً لهم.

ونقل موقع «جلوبو إسبورتي» البرازيلي عن نيمار قوله: «لم تكن لديّ أي مشكلة مع كورينثيانز، بل على العكس تماماً. لديّ احترام كبير لكورينثيانز، للفريق ولجماهيره. لقد ساندوا فريقهم حتى النهاية رغم الخسارة، ولم أرَ ذلك في أي مكان آخر. كل الاحترام لهم».

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