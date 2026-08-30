أليغري يأسف لخسارة نابولي أمام كومو

أبدى ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لنابولي، أسفه لخسارة فريقه على ملعبه أمام كومو 1/2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أليغري في تصريحات لمنصة «دازن» عقب نهاية المباراة: «في بعض الأحيان نكون متساهلين جدا فيما يتعلق بالدفاع، كما كان لدينا العديد من الفرص».

وأضاف: «نحتاج لفهم متى يمكننا بناء الهجمات ومتى لا يمكن ذلك، لقد أخطأنا في العديد من التمريرات خلال المباراة، لكن الأهم هو أننا تساهلنا للغاية في استقبال الأهداف في مرمانا، خاصة الهدف الثاني، لايمكنك إهدار فرصتين في عشرين ثانية فقط».

وكان النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين قد حل بديلا في الشوط الثاني، فيما تم استبدال الاسكوتلندي سكوت ماكتومناي قبل مرور ساعة من المباراة، وهو الأمر الذي كان نادرا ما يحدث مع المدرب السابق أنطونيو كونتي.

وقال أليغري عن ذلك: «دي بروين يشعر بتحسن، الأمر الذي نحتاج إليه هو أن نطور أداءنا يجب علينا أن نكون أكثر انتباها في الدفاع».