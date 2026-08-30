«فلاشينغ ميدوز»: كوستيوك تهزم هانتر... ووداع مبكر لكريتشيكوفا

استهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك محاولتها الجديدة لإحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى بفوز سهل بنتيجة 6-4 و6-1 على الأسترالية ستورم هانتر الصاعدة من التصفيات في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الأحد.

وبعد تعثرها في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، قدمت كوستيوك مستويات رائعة في البطولات الكبرى، إذ بلغت الدور قبل النهائي في كل من فرنسا المفتوحة وويمبلدون، لتصل إلى فلاشينغ ميدوز كإحدى المرشحات الجديات للمنافسة على اللقب.

ودخلت المصنفة 11 عالميا أجواء المباراة سريعا، واندفعت نحو التقدم 4-1 قبل أن تتجاوز فترة تراجع قصيرة وتحسم المجموعة الأولى بعدما ارتكبت هانتر خطأ مزدوجا في الإرسال عند نقطة حسم المجموعة.

وأحكمت كوستيوك سيطرتها على المباراة في المجموعة الثانية، إذ كسرت إرسال منافستها مبكرا ولم تترك لها أي فرصة للعودة، لتنهي اللقاء لصالحها خلال 67 دقيقة.

وقالت كوستيوك في الملعب بعد المباراة «أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى هذا المكان الرائع. ليس من السهل مواجهة لاعبة قادمة من التصفيات، فهي تكون قد خاضت بطولة كاملة بالفعل. أنا راضية جدا عن أدائي اليوم. أحاول الحفاظ على تركيزي وتوازني، فما زال الطريق طويلا، وأنا أستمتع بالتنس الذي أقدمه».

وستواجه اللاعبة (24 عاما) في الدور التالي الأميركية سلون ستيفنز، بطلة نسخة 2017، أو الدنمركية كلارا تاوسون.

التشيكية باربورا كريتشيكوفا أولى المصنفات توديعا لفلاشينغ ميدوز (أ.ب)

على الجانب الآخر ودّعت المصنفة 27 التشيكية باربورا كريتشيكوفا المنافسات مبكرا، حيث أصبحت اللاعبة، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، أول لاعبة مصنفة تودع البطولة، بعدما أنقذت ست نقاط لخسارة المباراة قبل أن تستسلم أمام الأوزبكية كاميلا راخيموفا بنتيجة 7-6 و6-2 على الملاعب الفرعية.

وتلعب راخيموفا، التي لم تتجاوز قط الدور الثالث في البطولات الكبرى، مع الفائزة من مباراة الإثنين بين اليابانية أوي إيتو والإسبانية أوكسانا سيلخمتيفا.