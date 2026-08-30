«فلاشينغ ميدوز»: شيليتش ورود ينسحبان للإصابة

انسحب البطل السابق مارين شيليتش إضافة لكاسبر رود، وصيف بطل عام 2022، من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بسبب الإصابات، وذلك بعد وقت قصير من انطلاق البطولة الأحد.

وكان شيليتش قد فاز باللقب الكبير الوحيد في مسيرته في فلاشينغ ميدوز قبل 12 عاما، وسيحل محل الكرواتي في القرعة الخاسر المحظوظ أوتو فيرتانين، الذي سيواجه المصنف 23 أندريه روبليف في الدور الأول.

وكان فيرتانين قد انسحب من مباراة الدور الثالث بالتصفيات ضد غريغور ديميتروف بسبب الإصابة.

ولم يحدد المنظمون طبيعة الإصابة التي تعرض لها شيليتش (37 عاما). وينضم اللاعب المخضرم إلى قائمة متزايدة من المنسحبين، حيث سيغيب عن البطولة هذا العام لاعبون مثل يانيك سينر وجاك دريبر وجواو فونسيكا وهولغر رونه.

وكان رود، وصيف كارلوس ألكاراس قبل أربع سنوات، لاعبا بارزا آخر انسحب في وقت سابق، وسيحل محله في الدور الأول الخاسر المحظوظ أرتور جيا. وسيواجه الفرنسي خوان مانويل سيروندولو في أول مباراة له.

وكان رود، البالغ من العمر 27 عاما، قد انسحب خلال المجموعة الثانية من مباراته في بطولة سينسيناتي المفتوحة أمام كريستوفر أوكونيل في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن إصابته في الظهر لم تلتئم في الوقت المناسب.

وقال رود على إنستغرام: «لسوء الحظ، لم يتعاف ظهري بالسرعة التي كنا نأملها. كنا متفائلين بأنني سأتعافى في الوقت المناسب، لكنني وفريقي قررنا أننا بحاجة إلى التفكير على المدى الطويل وإعطاء جسدي الوقت الذي يحتاجه. يحزنني جدا أن أعلن أنني مضطر للانسحاب من منافسات الفردي في بطولة أميركا المفتوحة لهذا العام. ليس من السهل أبدا أن تفوتك إحدى البطولات الأربع الكبرى، لكنني أعلم أن هذا هو القرار الصحيح. سأستغل الوقت الذي أحتاجه للتعافي بشكل سليم والعودة أقوى من ذي قبل».

وكان رود قد شارك الأسبوع الماضي في منافسات الزوجي المختلط التي تم تجديدها، حيث شكل ثنائيا مع ديانا شنايدر، لكن الثنائي خسر في دور الثمانية أمام روبليف وميرا أندريفا.