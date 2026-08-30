«لا ليغا»: ديبورتيفو لاكورونيا يهزم فالنسيا بثلاثية

فاز فريق ديبورتيفو لاكورونيا على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.
استفاد ديبورتيفو من هدف مبكر سجله عن طريق سيزار تاريغا لاعب فالنسيا بطريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 13، وبعد 4 دقائق ضاعف الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ النتيجة، بهدف ثان من هجمة مرتدة سريعة.
وقلص النيجيري عمر صادق الفارق للضيوف فالنسيا بهدف أول سجله في الدقيقة 26، لكن أصحاب الأرض استفادوا من النيران الصديقة مرة أخرى، بهدف ذاتي سجله الفرنسي مختار دياخابي في مرمى فريقه فالنسيا بطريق الخطأ عند الدقيقة 59.
وشهدت المباراة طرد أدريا ألتيميرا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد حصوله على إنذارين في دقيقة واحدة، الأول لارتكاب مخالفة، والثاني للاعتراض بصورة غير لائقة.
رفع هذا الفوز رصيد ديبورتيفو لاكورونيا إلى 5 نقاط في المركز السابع، ليواصل الفريق العائد لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز، نتائجه الجيدة، أما فالنسيا فيظل يعاني مع البداية المتعثرة ليكون في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.