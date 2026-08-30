«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تتغلب على توتّر اليوم الأول

تغلّبت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، على توتر الدور الأول في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والمقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وتجاوزت الرومانية إيلينا غابرييلا روسه 6-3 و6-2 الأحد مفتتحة المنافسات على ملعب آرثر آش.

ونجحت بيغولا في كسر إرسال منافستها الرومانية مرتين في كل مجموعة في طريقها إلى الفوز خلال ساعة و23 دقيقة.

لكن المهمة لم تكن بالسهولة التي توحي بها النتيجة، إذ شعرت اللاعبة البالغة 32 عاماً بضغط خوض أول مباراة على الملعب الرئيس الضخم للبطولة.

قالت بيغولا: «نعم، كنت متوترة جداً اليوم، فالدور الأول في إحدى البطولات الكبرى يكون دائماً صعباً».

وأضافت الأميركية صاحبة أعلى تصنيف بين اللاعبين واللاعبات الأميركيين المشاركين في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام «إنه شرف رائع».

وعن كونها خاضت أول مباراة على ملعب آرثر آش، قالت: «إنه شرف أن أحظى بهذا الامتياز، وأن أدخل إلى ملعب آش في يوم الافتتاح لخوض المباراة الأولى، إنه أمر مذهل».

وتسعى بيغولا إلى إحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى. كانت الأقرب إلى ذلك عندما بلغت نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2024 قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، كما سقطت أمام اللاعبة عينها في نصف النهائي العام الماضي.

ومع توزيع مباريات الدور الأول هذا العام على ثلاثة أيام، أعربت بيغولا عن سعادتها بالحصول على يومين من الراحة بعد هذا الانتصار المعزز للثقة.

قالت مازحة: «سأجلس في أرجاء المجمّع وأشاهد الجميع وهم يعيشون التوتر خلال اليومين المقبلين».

وفي أبرز نتائج المباريات المبكرة، تجاوزت الإيطالية جازمين باوليني (20) التي خاضت ثلاثة نهائيات في البطولات الكبرى، السلوفينية فيرونيكا إيرجافيتس 6-3 و3-6 و6-4.

وأقصت الأوزبكية كاميلا راخيموفا (88) التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المتوجة بلقبين كبيرين، بفوزها عليها 7-6 (7-4) و6-2.