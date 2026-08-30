غابرييل جيسوس يقترب من برشلونة مقابل 10 ملايين يورو

اقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادماً من آرسنال. ودخل الناديان في مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن صفقة تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني؛ 11.6 مليون دولار)، إذ ينظر برشلونة إلى إمكانية التعاقد مع جيسوس باعتبارها فرصة في سوق الانتقالات لا يمكن تفويتها.

ويُعد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، من المعجبين بالمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكاتالوني إلى تدعيم خط هجومه بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

ومع ذلك، يؤكد برشلونة أن صفقة جيسوس المحتملة لا تعني نهاية محاولاته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، إذ سيحاول النادي إتمام صفقة الأرجنتيني قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم الثلاثاء.

وسبق أن لاحق برشلونة خوليان ألفاريز طوال الصيف، كما كان مهاجم أتلتيكو مدريد محل اهتمام آرسنال أيضاً. لكن أتلتيكو شدد خلال الأيام الأخيرة، من خلال عدة تصريحات علنية، على أنه لا يرغب في بيع المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة. وكان التوتر بين الناديين قد تصاعد في يوليو (تموز)، عندما تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى ضد برشلونة أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما عدّه تحركاً غير سليم من النادي الكاتالوني للتعاقد مع ألفاريز. وتعلقت الشكوى بادعاء وجود مخالفة للقواعد الأخلاقية المنظمة للعلاقة بين الأندية.

وأكد برشلونة أنه تلقى إخطاراً بشأن الشكوى في نهاية يوليو (تموز)، قبل أن يبدأ الاتحاد الإسباني تحقيقاً داخلياً في الأمر.

في المقابل، ظهرت مؤشرات واضحة على تراجع مكانة غابرييل جيسوس داخل آرسنال. فلم يكن المهاجم البرازيلي ضمن قائمة ميكيل أرتيتا المكونة من 20 لاعباً خلال الفوز 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، كما غاب عن قائمة الفريق في انتصاره 4-0 على كوفنتري سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري.

وكانت شبكة «The Athletic» قد ذكرت في مايو (أيار) أن آرسنال سيطلب مبلغاً قد يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع جيسوس هذا الصيف. واستفسرت عدة أندية بالفعل عن إمكانية التعاقد معه، وحدد آرسنال أمام تلك الأندية سعراً يتراوح بين 18 و20 مليون جنيه إسترليني. لكن عقد جيسوس مع آرسنال ينتهي في الصيف المقبل، وهو ما يفسر إمكانية رحيله الآن مقابل مبلغ أقل كثيراً من التقييم الذي حدده النادي في بداية سوق الانتقالات.

وخاض جيسوس 27 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل ستة أهداف، لكنه بدأ أساسياً في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعدما أصبح كاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس الخيارين المفضلين لقيادة هجوم آرسنال.

كما غاب جيسوس عن الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي كان قد تعرض لها في يناير (كانون الثاني).

ومنذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى آرسنال عام 2022، خاض المهاجم البرازيلي 123 مباراة بقميص النادي اللندني، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22 هدفاً.

وكان جيسوس قد تحدث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن رغبته في العودة يوماً ما إلى نادي طفولته في البرازيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على رغبته في البقاء مع آرسنال.

وقال حينها: «أشعر بأن لدي عملاً لم أنتهِ منه بعد في آرسنال. لا أريد الرحيل». لكن بعد أشهر قليلة، يبدو أن مسيرته في شمال لندن تقترب من نهايتها، وأن برشلونة بات الوجهة الأقرب للمهاجم البرازيلي مقابل نحو 10 ملايين يورو فقط.