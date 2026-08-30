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الرياضة رياضة عالمية

غابرييل جيسوس يقترب من برشلونة مقابل 10 ملايين يورو

المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على أعتاب برشلونة (رويترز)
المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على أعتاب برشلونة (رويترز)
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غابرييل جيسوس يقترب من برشلونة مقابل 10 ملايين يورو

المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على أعتاب برشلونة (رويترز)
المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس على أعتاب برشلونة (رويترز)

اقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادماً من آرسنال. ودخل الناديان في مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن صفقة تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني؛ 11.6 مليون دولار)، إذ ينظر برشلونة إلى إمكانية التعاقد مع جيسوس باعتبارها فرصة في سوق الانتقالات لا يمكن تفويتها.

ويُعد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، من المعجبين بالمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكاتالوني إلى تدعيم خط هجومه بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

ومع ذلك، يؤكد برشلونة أن صفقة جيسوس المحتملة لا تعني نهاية محاولاته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، إذ سيحاول النادي إتمام صفقة الأرجنتيني قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم الثلاثاء.

وسبق أن لاحق برشلونة خوليان ألفاريز طوال الصيف، كما كان مهاجم أتلتيكو مدريد محل اهتمام آرسنال أيضاً. لكن أتلتيكو شدد خلال الأيام الأخيرة، من خلال عدة تصريحات علنية، على أنه لا يرغب في بيع المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة. وكان التوتر بين الناديين قد تصاعد في يوليو (تموز)، عندما تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى ضد برشلونة أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما عدّه تحركاً غير سليم من النادي الكاتالوني للتعاقد مع ألفاريز. وتعلقت الشكوى بادعاء وجود مخالفة للقواعد الأخلاقية المنظمة للعلاقة بين الأندية.

وأكد برشلونة أنه تلقى إخطاراً بشأن الشكوى في نهاية يوليو (تموز)، قبل أن يبدأ الاتحاد الإسباني تحقيقاً داخلياً في الأمر.

في المقابل، ظهرت مؤشرات واضحة على تراجع مكانة غابرييل جيسوس داخل آرسنال. فلم يكن المهاجم البرازيلي ضمن قائمة ميكيل أرتيتا المكونة من 20 لاعباً خلال الفوز 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، كما غاب عن قائمة الفريق في انتصاره 4-0 على كوفنتري سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري.

وكانت شبكة «The Athletic» قد ذكرت في مايو (أيار) أن آرسنال سيطلب مبلغاً قد يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع جيسوس هذا الصيف. واستفسرت عدة أندية بالفعل عن إمكانية التعاقد معه، وحدد آرسنال أمام تلك الأندية سعراً يتراوح بين 18 و20 مليون جنيه إسترليني. لكن عقد جيسوس مع آرسنال ينتهي في الصيف المقبل، وهو ما يفسر إمكانية رحيله الآن مقابل مبلغ أقل كثيراً من التقييم الذي حدده النادي في بداية سوق الانتقالات.

وخاض جيسوس 27 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل ستة أهداف، لكنه بدأ أساسياً في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعدما أصبح كاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس الخيارين المفضلين لقيادة هجوم آرسنال.

كما غاب جيسوس عن الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي كان قد تعرض لها في يناير (كانون الثاني).

ومنذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى آرسنال عام 2022، خاض المهاجم البرازيلي 123 مباراة بقميص النادي اللندني، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22 هدفاً.

وكان جيسوس قد تحدث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن رغبته في العودة يوماً ما إلى نادي طفولته في البرازيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على رغبته في البقاء مع آرسنال.

وقال حينها: «أشعر بأن لدي عملاً لم أنتهِ منه بعد في آرسنال. لا أريد الرحيل». لكن بعد أشهر قليلة، يبدو أن مسيرته في شمال لندن تقترب من نهايتها، وأن برشلونة بات الوجهة الأقرب للمهاجم البرازيلي مقابل نحو 10 ملايين يورو فقط.

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«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
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«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)

استهل فريق شالكه العائد للدوري الألماني لكرة القدم، مشواره في الموسم الحالي من البوندسليغا بالخسارة خارج ملعبه صفر - 3 أمام مضيّفه أوغسبورغ الأحد في الجولة الأولى.

وبعد غياب 3 سنوات عن الدوري الممتاز، بدأ شالكه مشواره بصورة محبطة، بعدما خسر أمام أوغسبورغ بثلاثية، بدأت عن طريق النمساوي ميتشايل غريغوريتش في الدقيقة 18، وأنطون كيد في الدقيقة 79، والبرتغالي رودريغو ريبيرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد رون شالينبرغ من صفوف شالكه عند الدقيقة 62، ليكمل الفريق الضيف ما يقرب من نصف ساعة بنقص عددي.

وحصد أوغسبورغ أول 3 نقاط تضعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر وفرايبورغ الوصيف، أما شالكه فيحتل المركز السابع عشر بلا نقاط.

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«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
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«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ثلاثية «هاتريك» ليمنح فريقه أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح على ضيفه إبسويتش تاون الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.

لم يستغل الضيوف تقدمهم بهدف ليف ديفيز في الدقيقة 29، ليمطر «يونايتد» مرمى منافسه بخماسية، ليتجاوز صدمة الخسارة أمام هال سيتي في الجولة الأولى.

وأدرك يونايتد التعادل بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر بهدف عكسي سجله جاكوب غريفز لاعب إبسويتش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وأضاف «برونو» الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 61 و68، ليكمل الهاتريك.

واختتم الكاميروني بريان مبيومو مهرجان أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 82، قبل أن يقلص إبسويتش الفارق بهدف ثان سجله تشوبا أكبوم في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط، وترتفع معنويات مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني مايكل كاريك قبل اختبار صعب خارج الأرض أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما إبسويتش تاون الذي استهل موسمه بالفوز 2 - 1 على سندرلاند، سيكون على موعد مع اختبار صعب آخر عندما يستقبل ليفربول في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، يوم الجمعة المقبل.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
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الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)

أعلن النادي الألماني أن لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال أول مباراة له بالدوري الألماني السبت، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وسجل كونستانتيلياس هدفاً في فوز دورتموند على هامبورغ بنتيجة 2 - صفر في افتتاح الموسم، وقدم أداءً رائعاً بتمريراته المتقنة إلى سيرهو جيراسي وزميله اليوناني الجديد كونستانتينوس كاريتساس.

لكنه تعرض لإصابة بالغة في الشوط الثاني وسقط على أرض الملعب وهو يمسك بركبته.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقع «إكس» الأحد، بعد تأكيد التشخيص عقب الفحوصات: «عائلة دورتموند بأكملها تدعمك يا يانيس. ستعود أقوى».

وتُعدّ إصابته ضربة قوية لوصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، بعد مشاركته في مباراتين فقط بكأس ألمانيا ومباراة افتتاح الدوري منذ انتقاله من باوك.

ولم يتبقَّ أمام دورتموند سوى يوم واحد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع بديل للاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

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