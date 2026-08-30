إنها تقترب... باركولا يخضع للفحص الطبي في ليفربول

يخضع الفرنسي برادلي باركولا، الأحد، للفحص الطبي في ليفربول الإنجليزي تمهيداً لانتقاله إلى النادي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينضم باركولا إلى ليفربول قادماً من بطل دوري أبطال أوروبا، مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني، قابلة للزيادة لتصل إلى 123 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب الفرنسي على عقد لمدة 5 سنوات مع ليفربول.

وقد يتيح وصول المهاجم الجديد الفرصة لكودي خاكبو من أجل مغادرة ليفربول، حيث أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الهولندي.

ويحاول ليفربول أيضاً ضم جناح جديد ثانٍ.

وسيكمل باركولا عامه الـ24 خلال يومين، فهو من مواليد 2 سبتمبر (أيلول) 2002، ويلعب في الجناح الأيسر، مع قدرته على اللعب يميناً أو مهاجماً. يتميز بالسرعة والمراوغة والتحرك في المساحات.

وتدرج باركولا في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2021-2022. انفجر مستواه في موسم 2022-2023، وأنهى مسيرته مع الفريق الأول لليون بإجمالي 47 مباراة و7 أهداف في مختلف المسابقات، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) 2023. مع باريس سان جيرمان تحول باركولا إلى أحد أبرز الأجنحة الفرنسيين.

وحسب أحدث الأرقام قبل انتقاله المنتظر إلى ليفربول، خاض مع باريس 152 مباراة، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 37 منذ وصوله في 2023. وكان موسمه الأبرز هجومياً 2024-2025، عندما سجل 21 هدفاً في 57 مباراة، منها 14 هدفاً في الدوري الفرنسي و3 في دوري الأبطال و4 في كأس فرنسا. وفي موسم 2025-2026 سجل 13 هدفاً في 46 مباراة، منها 11 في الدوري وهدفان في دوري الأبطال.

دولياً، تدرج باركولا في منتخبات الشباب الفرنسية، ولعب مع منتخب تحت 21 عاماً قبل أن يخوض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول في 2024. وحتى الآن يمتلك 28 مباراة دولية و6 أهداف، وشارك في يورو 2024، ثم كأس العالم 2026 التي سجل خلالها 3 أهداف في 8 مباريات.

وحقق مسيرة حافلة للغاية رغم صغر سنه، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2025 و2026)، والدوري الفرنسي 3 مرات (2024 و2025 و2026)، وكأس فرنسا مرتين (2024 و2025)، إلى جانب كأس السوبر الفرنسي 3 مرات، والسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.