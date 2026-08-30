ماركيز متسابق دوكاتي يحقق ثنائية أراغون ويقلص الفارق مع مارتن

حقق مارك ماركيز متسابق دوكاتي فوزه الثالث على التوالي في سباق جائزة أراغون الكبرى، اليوم الأحد، معززاً تفوقه على الحلبات التي تسير فيها السباقات عكس اتجاه عقارب الساعة، حيث نجح حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية في تقليص الفارق مع متصدر الترتيب العام خورخي مارتن على أرضه.

وتجاوز ماركيز المتسابق الإيطالي ماركو بتسيكي من فريق أبريليا الذي انطلق من المركز الأول في معركة حامية الوطيس على الصدارة ولم يتراجع حتى عبر خط النهاية.

واحتل بيدرو أكوستا متسابق فريق «كيه تي إم» المركز الثاني بينما حل بتسيكي ثالثاً.

وبعد فوزه في سباق السرعة أمس، حصد ماركيز أقصى عدد من النقاط خلال مطلع الأسبوع ليصل رصيده إلى 237 نقطة بفوزه الثامن في موتورلاند، متخطياً بتسيكي الذي يملك 232 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني خلف مارتن متسابق أبريليا والذي لديه 256 نقطة.

احتل أليكس ماركيز، شقيق مارك، من فريق غريسيني ريسنج المركز الرابع، بينما أكمل مارتن المراكز الخمسة الأولى.