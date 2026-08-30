غريليش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى إيفرتونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5312684-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
غريليش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى إيفرتون
جاك غريليش (أ.ف.ب)
ويرغب مدرب إيفرتون، ديفيد مويس في استعادة غريليش، البالغ من العمر 30 عاماً، بعدما قضى الموسم الماضي مع الفريق وشارك في 22 مباراة، قبل أن تنتهي مسيرته مع الفريق بفعل إصابة في القدم تعرض لها في يناير (كانون الثاني).
وارتبط اسم غريليش الإنجليزي الدولي في وقت سابق بالانتقال إلى سندرلاند، لكنه أصبح قريباً من العودة إلى صفوف إيفرتون، في ظل المفاوضات التي يجريها النادي مع مانشستر سيتي، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»، اليوم (الأحد).
ماركيز متسابق دوكاتي يحقق ثنائية أراغون ويقلص الفارق مع مارتن
مارك ماركيز (أ.ب)
حقق مارك ماركيز متسابق دوكاتي فوزه الثالث على التوالي في سباق جائزة أراغون الكبرى، اليوم الأحد، معززاً تفوقه على الحلبات التي تسير فيها السباقات عكس اتجاه عقارب الساعة، حيث نجح حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية في تقليص الفارق مع متصدر الترتيب العام خورخي مارتن على أرضه.
وتجاوز ماركيز المتسابق الإيطالي ماركو بتسيكي من فريق أبريليا الذي انطلق من المركز الأول في معركة حامية الوطيس على الصدارة ولم يتراجع حتى عبر خط النهاية.
واحتل بيدرو أكوستا متسابق فريق «كيه تي إم» المركز الثاني بينما حل بتسيكي ثالثاً.
وبعد فوزه في سباق السرعة أمس، حصد ماركيز أقصى عدد من النقاط خلال مطلع الأسبوع ليصل رصيده إلى 237 نقطة بفوزه الثامن في موتورلاند، متخطياً بتسيكي الذي يملك 232 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني خلف مارتن متسابق أبريليا والذي لديه 256 نقطة.
احتل أليكس ماركيز، شقيق مارك، من فريق غريسيني ريسنج المركز الرابع، بينما أكمل مارتن المراكز الخمسة الأولى.
فليك: يامال بدأ يستعيد «مستواه المعهود» مع برشلونةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5312695-%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
فليك: يامال بدأ يستعيد «مستواه المعهود» مع برشلونة
لامين يامال (إ.ب.أ)
أشار المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك إلى أن النجم الشاب لامين يامال بدأ يستعيد «مستواه المعهود»، وذلك قبل مواجهة رايو فايكانو ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين.
وعانى اللاعب البالغ 19 عاماً في المباراة الأولى لبرشلونة هذا الموسم أمام إلتشي، لكنه قدّم أداء أفضل أمام أتلتيك بلباو في المباراة الثانية، رغم عدم تسجيله أي هدف.
وقال فليك إن بطل العالم مع إسبانيا بدأ يعود إلى أفضل مستوياته، وهو المستوى الذي لم يبلغه منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في أبريل (نيسان).
وعاد الجناح الشاب للمشاركة في كأس العالم، لكن رغم نجاح إسبانيا في البطولة، ظل تأثيره الفردي محدوداً.
وقال فليك للصحافيين، الأحد: «أعلم أن الجميع قلقون بشأن لامين، كيف هو وما وضعه. وبالطبع، إذا نظرتم إلى حالته، فقد خاض كأس العالم بعد إصابة كبيرة».
وأضاف: «عاد الآن بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع... وربما لم تكن المباراة الأولى أفضل مبارياته. لكنني قلت إنني كنت سعيداً جداً ببدئه المباراة، وقد عمل من أجل الفريق».
وظهر يامال بمستوى مخيّب في الشوط الأول أمام بلباو الخميس، لكنه رفع من أدائه بعد الاستراحة.
وتابع فليك: «لعب 90 دقيقة أمام بلباو. وفي الوقت الحالي، من الجيد له أيضاً أن يقضي 90 دقيقة كاملة على أرض الملعب. رأيناه في بعض اللقطات عند هذا المستوى العالي فعلاً. وربما لم تتمكنوا من رؤية ذلك في الحصة التدريبية اليوم، لكنني رأيته وكان الأمر ممتازاً».
وأكمل: «الجميع يحب لامين، وهو يسير في الطريق الصحيح. وعلينا أن ندعمه، ونحن نفعل ذلك».
وبدا يامال في مزاج سيئ بعد مباراة إلتشي، لكنه ظهر أكثر سعادة خلال التدريبات قبل مواجهة رايو فايكانو.
وقال فليك: «بالطبع من الجيد دائماً أن ترى اللاعبين يبتسمون، لكن ليس كل يوم يشبه الآخر. حتى أنا لا أبتسم كل يوم، هذا أمر طبيعي».
وفاز برشلونة في أول مباراتين له هذا الموسم مع اعتماد البرازيلي رافينيا رأس حربة مؤقتاً، بعدما فشل حامل اللقب في التعاقد مع هدفه الرئيسي الأرجنتيني خوليان ألفاريس من أتلتيكو مدريد.
وقال فليك: «بالطبع أنا سعيد بفريقي، وديكو يعمل على تعزيز التشكيلة. لا نشعر بأي ضغط».
وكرر المدرب الألماني أنه راضٍ عن اللاعبين المتاحين لديه، حتى إذا لم ينجح برشلونة في ضم مهاجم جديد.
فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5312673-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D9%87
فان دايك يريد بقاء خاكبو في ليفربول وسط اهتمام سيتي بضمه
فيرجيل فان دايك وكودي خاكبو (أ.ف.ب)
يأمل القائد الهولندي لليفربول فيرجيل فان دايك أن يتمكن النادي من الاحتفاظ بمواطنه كودي خاكبو، في ظل تقارير تفيد باقتراب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، من التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات، الثلاثاء.
ويبدو أن خاكبو قد يتراجع في ترتيب الخيارات الهجومية في ملعب أنفيلد بعد وصول برادلي باركولا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 166 مليون دولار؛ ما يجعل الفرنسي ثاني أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليغ».
وخلال 3 أعوام ونصف العام مع ليفربول، سجّل خاكبو 51 هدفاً، ولعب دوراً بارزاً في إحراز النادي لقبه العشرين في الدوري المحلي موسم 2024 - 2025.
وبدأ اللاعب البالغ 27 عاماً الموسم الحالي بشكل جيد، بعدما سجّل هدفاً، وصنع آخر خلال تعادل ليفربول في أول مباراتين له تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا أمام نيوكاسل ونوتنغهام فوريست بالنتيجة نفسها 2 - 2.
لكن يبدو أن ليفربول منفتح على الاستفادة مالياً من بيع خاكبو، في وقت تشير فيه التقارير إلى استعداد سيتي لدفع نحو 102 مليون دولار لضمه.
وقال فان دايك: «إنه لاعب عالي الجودة، وأعتقد أنه ينبغي لنا الاحتفاظ باللاعبين أصحاب الجودة، لكن دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه الأيام الثلاثة المقبلة».
وأضاف: «من الواضح تماماً أنني أريده أن يبقى، ليس فقط لأنه لاعب مميز؛ بل لأنه أيضاً صديق لي، وأعتقد أنه سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا».
وانجذب باركولا إلى فكرة اللعب في إنجلترا قادماً من بطل أوروبا، رغم فترة صعبة مر بها الـ«ريدز»، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس.
لكن فان دايك واثق بأن ليفربول سيبقى دائماً وجهة جذابة لأفضل لاعبي العالم، وقال: «أعتقد أن ليفربول لا يزال أحد أكبر الأندية في العالم. بالطبع نعلم جميعا أننا نمر بمرحلة انتقالية، وإما أن ترغب في أن تكون جزءاً منها أو لا. أما أنا، فأنا جزء منها الآن».
وأضاف: «إنه (باركولا) لاعب جيد جداً. إذا جاء فسيُستقبل بكل ترحيب، لكن ما دام الأمر لم يُحسم بعد فلا جدوى من الحديث عنه الآن».