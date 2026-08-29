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ماركينيوس يشيد بقدرة سان جيرمان على العودة باللحظات الأخيرة

قائد باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس (أ.ف.ب)
قائد باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس (أ.ف.ب)
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ماركينيوس يشيد بقدرة سان جيرمان على العودة باللحظات الأخيرة

قائد باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس (أ.ف.ب)
قائد باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس (أ.ف.ب)

أكد قائد باريس سان جيرمان المدافع ماركينيوس، الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ليل (2-2)، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن «الأمر لا ينتهي أبداً» بالنسبة لفريقه، في إشارة إلى قدرته على العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وسجل المدافع البرازيلي هدفه بضربة رأسية في آخر هجمة من المباراة (90+5)، ليختتم عودة كانت تبدو مستبعدة قبل دقائق قليلة فقط، بعد أن بدأها البرتغالي فيتينيا (90+1)، وكانت أكثر تأخراً من العودة التي حققها الفريق أمام رين الأسبوع الماضي (2-2).

وقال البرازيلي: «هذا يشرح الكثير من الأمور. النقطة الإيجابية دائماً هي الذهنية. أن ننجح في انتزاع النتيجة عندما نكون متأخرين أمر جيد جداً لما تبقى من الموسم. في المباريات الصعبة نقاتل حتى النهاية، واللاعبون الذين يدخلون من مقاعد البدلاء يمنحوننا طاقة إضافية، وننجح في تسجيل الأهداف».

ونجا باريس سان جيرمان من الخسارة، لكنه لا يزال من دون أي انتصار على الساحة المحلية هذا الموسم، بعدما خسر أمام لانس في مباراة كأس الأبطال (0-1) قبل هذين التعادلين.

وأضاف ماركينيوس: «هذا يُظهر أيضاً أننا لسنا في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المائة. نحن ندرك ذلك وسنعمل على التحسن بأسرع وقت ممكن».

كما أشار اللاعب البالغ 32 عاماً إلى أن «المباريات الأولى أمام رين وليل وموناكو... أمضيت سنوات طويلة هنا، وهذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد من المباريات الصعبة في بداية الموسم».

وبعد دقائق، لم يبدُ مدربه لويس إنريكي قلقاً من هذه السلسلة غير المألوفة بالنسبة لبطل أوروبا مرتين، والمتمثلة في ثلاث مباريات متتالية من دون فوز.

وقال المدرب الإسباني: «علينا أن نتحسن، هذا مؤكد، لكنني لست قلقاً مما رأيته»، مشدداً على «صعوبة اللعب خارج أرضنا، وفي هذا الملعب، في مباراة بمستوى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «في هذه المرحلة من الموسم، سيكون من الخطير جداً أن نكون في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المائة».

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النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا تستعد للدفاع عن لقبها في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا تطمح للقب ثالث على التوالي... وسط صعوبات عديدة

النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا تستعد للدفاع عن لقبها في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)
النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا تستعد للدفاع عن لقبها في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

تستمتع النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا بكل لحظة في حياتها مؤخراً باستثناء مشوارها في عالم التنس.

تنشر سابالينكا عبر حسابها على شبكة «إنستغرام» العديد من الصور لها، وهي ترتدي ملابس أنيقة أو الاسترخاء بملابس السباحة في أماكن أخرى.

ولكن على مستوى النتائج والأداء، فهي تمر بمرحلة سيئة منذ فترة.

لم تنجح المصنفة الأولى عالمياً في تجاوز الدور الرابع بالبطولات الأخيرة؛ ما يهدد فرصها لتكون أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة أميركا المفتوحة، على ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، منذ الأميركية سيرينا ويليامز بين عامي 2012 و2014.

ولكن سابالينكا لا تشعر بالقلق، بل أبدت ثقة كبيرة بنفسها.

وقالت رداً على أسباب تراجع مستواها مؤخراً: «ربما يكون الناس سبب المشكلة».

وأضافت: «لا يهمني رأي الناس في ملابسي وأزيائي، المهم أنه يعجبني وأحبه»، وذلك رداً على عدم الإعجاب بالزي الذي ترتديه في ملاعب نيويورك.

وكانت انطلاقتها العام الحالي تنبئ بموسم رائع لسابالينكا بعدما خسرت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا، وبعده فازت بلقبين متتاليين على الملاعب الصلبة في إنديان ويلز وميامي.

وبعد توديع بطولة ويمبلدون بالخسارة أمام اليابانية ناومي أوساكا في الدور الرابع، توقع الكثيرون أن سابالينكا ستستعيد مستواها بقوة في الملاعب الصلبة وهي مصدر قوتها بأميركا الشمالية.

ولكنها ودعت بطولة تورنتو من الدور الرابع بخسارة مفاجئة أمام إيكاترينا ألكساندروفا، ثم خرجت من بطولة سينسيناتي على يد سارة بيليك بعدما فرطت في تقدمها بالمجموعتين، لتصاب النجمة البيلاروسية بالإحباط الشديد.

ولم تكشف أرينا سبب تراجع مستواها، لكنها ألمحت إلى أن الأمور لم تكن على ما يرام.

قالت: «لم أقدم أفضل مستوياتي، لكن مثل هذه الدروس والتجارب القاسية ستجعلني أقوى، وتدفعني لبذل جهد أكبر، والتركيز على الاستعداد ذهنياً».

ولن يكون الأمر مفاجئاً لو فازت بلقب أميركا المفتوحة بعدما حققت أرينا سابالينكا لقب أميركا المفتوحة في 2024 بالفوز على الأميركية جيسيكا بيغولا، وفي العام الماضي احتفظت باللقب بالفوز على أماندا أنيسيموفا.

وبعد وصولها إلى القمة ببلوغها 28 عاماً، وقعت سابالينكا على العديد من عقود الرعاية والإعلانات إضافة إلى القيام بعطلات للترفيه مع خطيبها في اليونان خلال الموسم.

ولهذا السبب تعرضت لموجة من الانتقادات بداعي أنها تركز على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهمل عملها على حساب الاستمتاع بحياتها الخاصة بشكل زائد.

وأصبحت صدارة سابالينكا للتصنيف العالمي مهددة بسبب نتائجها، هذا الصيف، وستكون مطالبة ببذل جهد كبير مع اقتراب آخرين منها في التصنيف مثل ريباكينا وبيغولا.

وختمت سابالينكا: «حسناً، هذا هو سر جمال التنس، مواجهة التحديات الصعبة ستجعلني أعود أقوى مما كنت عليه».

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نائبة «يويفا»: التهديد بمقاطعة المونديال كان ناجحاً

لورا ماكاليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (رويترز)
لورا ماكاليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (رويترز)
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نائبة «يويفا»: التهديد بمقاطعة المونديال كان ناجحاً

لورا ماكاليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (رويترز)
لورا ماكاليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (رويترز)

ترى لورا ماكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن تهديد الاتحاد بمقاطعة كأس العالم رداً على خطة «فيفا» الاستثمارية الفاشلة كان ناجحاً.

وقالت في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»: «لقد انتصرنا في هذه المعركة، وكان ذلك مهماً لأن بعض المنتخبات الأوروبية ستشارك قريباً في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (5-27 سبتمبر/أيلول). لقد نجحت المقاطعة حتى الآن».

وكان رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، قد تعرض لانتقادات حادة لأسابيع بعد كشفه، الشهر الماضي، عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم، سحب إنفانتينو اقتراحه.

وقد سحب الاتحاد الأوروبي تهديده، لكنه لا يزال يناقش احتجاجات أخرى ضد إنفانتينو وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.

وأكدت ماكاليستر أن الاتحادات الأوروبية، خلال اجتماعها الأخير على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو، الخميس، «أظهرت وحدةً وتماسكاً» في دعمها للتغيير.

وقالت: «لقد سحبنا المقاطعة لأن جميع الشروط المتعلقة بسحب المبادرة كانت مضمونة، وتلقينا تأكيداتٍ بعدم إحيائها بأي شكلٍ من الأشكال».

وقالت: «هناك سلسلة من المشاكل المتعلقة بقيادة كرة القدم العالمية».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة أراغون»: مارك ماركيز يتفوق على شقيقه أليكس ليفوز بسباق السرعة

مارك ماركيز يحتفل بالفوز بسباق السرعة في ألكانيز (إ.ب.أ)
مارك ماركيز يحتفل بالفوز بسباق السرعة في ألكانيز (إ.ب.أ)
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«جائزة أراغون»: مارك ماركيز يتفوق على شقيقه أليكس ليفوز بسباق السرعة

مارك ماركيز يحتفل بالفوز بسباق السرعة في ألكانيز (إ.ب.أ)
مارك ماركيز يحتفل بالفوز بسباق السرعة في ألكانيز (إ.ب.أ)

تغلب مارك ماركيز على شقيقه أليكس ليفوز بسباق السرعة بجائزة أراغون الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، السبت، ليؤكد حامل اللقب هيمنته على أرضه وسط جمهوره.

وكان ماركو بتسيكي قد حسم مركز أول المنطلقين بعدما سجل رقماً قياسياً للفة في وقت سابق، السبت، لكن انطلاقته كانت سيئة، وتجاوزه كل من مارك وأليكس ليتراجع إلى المركز الثالث بعد المنعطف الأول.

وبمجرد أن تقدم مارك في الصدارة، لم يكن هناك مجال للحاق به وانطلق بعيداً برفقة أليكس، بينما لم يجد بتسيكي أي ثغرة لمهاجمة دراجتي دوكاتي اللتين كانتا تستخدمان إطارات خلفية متوسطة، مقارنة بالإطار الخلفي اللين الذي كان يستخدمه الإيطالي.

وقال مارك بعد فوزه بسباق السرعة في بطولة العالم للمرة الـ20 وهو رقم قياسي: «كنت أعلم أن ماركو يستخدم إطاراً ليناً، لذا كانت الفرصة (الأفضل) للفوز بالسباق في المنعطف الأول. سيكون الوضع غداً مشابهاً إلى حد ما، لذا سنرى. بالطبع، ساعدني الانطلاق الجيد كثيراً وكنت أقود بوتيرة جيدة، لكنني لاحظت أن المجموعة كانت سريعة جداً أيضاً، خاصة أليكس. لنرى ما إذا كان بإمكاننا غداً تحسين أدائنا قليلاً (في السباق) ومحاولة الحفاظ على المستوى نفسه الذي أظهرناه اليوم».

للمرة الثانية على التوالي هيمن الأخوان ماركيز على أول مركزين في سباق السرعة في أراغون، مما أسعد الجماهير المحلية التي ملأت المدرجات، التي تحمل اسميهما، في أثناء توزيع الجوائز.

وانطلق مارك، الفائز بسباق أراغون سبع مرات، من خط التسابق الداخلي للمنعطف الأول ليتصدر السباق، دافعاً بتسيكي جانباً وتسبب في فجوة استغلها أليكس أيضاً لتجاوز المتسابق الإيطالي.

قال بتسيكي: «كنت أعلم قدرات مارك وأليكس. للأسف، أخطأت في نقطة الكبح في المنعطف الأول».

وخلفهما، خسر مارتن، زميل بتسيكي في الفريق، مركزه في أثناء صراعه مع راؤول فرنانديز من فريق (تراكهاوس ريسنغ) وبيدرو أكوستا متسابق (كيه. تي. إم). ومع ذلك، تمكن مارتن في النهاية من تجاوز فرنانديز.

وبهذا يفوز مارك بسباق السرعة في أراغون للمرة الثالثة ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام خلف المتصدر خورخي مارتن وبتسيكي.

ورغم أن مارتن أنهى السباق في المركز الخامس، فإنه حصد ما يكفي من النقاط للاحتفاظ بصدارة الترتيب العام بغض النظر عن نتيجة سباق الأحد.

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