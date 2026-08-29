ماركينيوس يشيد بقدرة سان جيرمان على العودة باللحظات الأخيرة

أكد قائد باريس سان جيرمان المدافع ماركينيوس، الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ليل (2-2)، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن «الأمر لا ينتهي أبداً» بالنسبة لفريقه، في إشارة إلى قدرته على العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وسجل المدافع البرازيلي هدفه بضربة رأسية في آخر هجمة من المباراة (90+5)، ليختتم عودة كانت تبدو مستبعدة قبل دقائق قليلة فقط، بعد أن بدأها البرتغالي فيتينيا (90+1)، وكانت أكثر تأخراً من العودة التي حققها الفريق أمام رين الأسبوع الماضي (2-2).

وقال البرازيلي: «هذا يشرح الكثير من الأمور. النقطة الإيجابية دائماً هي الذهنية. أن ننجح في انتزاع النتيجة عندما نكون متأخرين أمر جيد جداً لما تبقى من الموسم. في المباريات الصعبة نقاتل حتى النهاية، واللاعبون الذين يدخلون من مقاعد البدلاء يمنحوننا طاقة إضافية، وننجح في تسجيل الأهداف».

ونجا باريس سان جيرمان من الخسارة، لكنه لا يزال من دون أي انتصار على الساحة المحلية هذا الموسم، بعدما خسر أمام لانس في مباراة كأس الأبطال (0-1) قبل هذين التعادلين.

وأضاف ماركينيوس: «هذا يُظهر أيضاً أننا لسنا في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المائة. نحن ندرك ذلك وسنعمل على التحسن بأسرع وقت ممكن».

كما أشار اللاعب البالغ 32 عاماً إلى أن «المباريات الأولى أمام رين وليل وموناكو... أمضيت سنوات طويلة هنا، وهذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد من المباريات الصعبة في بداية الموسم».

وبعد دقائق، لم يبدُ مدربه لويس إنريكي قلقاً من هذه السلسلة غير المألوفة بالنسبة لبطل أوروبا مرتين، والمتمثلة في ثلاث مباريات متتالية من دون فوز.

وقال المدرب الإسباني: «علينا أن نتحسن، هذا مؤكد، لكنني لست قلقاً مما رأيته»، مشدداً على «صعوبة اللعب خارج أرضنا، وفي هذا الملعب، في مباراة بمستوى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «في هذه المرحلة من الموسم، سيكون من الخطير جداً أن نكون في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المائة».