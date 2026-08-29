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«دوري أبطال أوروبا»: ريال مدريد وإنتر في قمة الجولة الأولى

ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
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«دوري أبطال أوروبا»: ريال مدريد وإنتر في قمة الجولة الأولى

ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لجدول مرحلة الدوري الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت.

ويخوض سان جيرمان، المتوج باللقب القاري في الموسمين الماضيين، مشواره سعياً لأن يصبح أول فريق يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، فيما تشهد الجولة الافتتاحية أيضاً مباريات على أرض أبرز المرشحين للقب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في الثامن من سبتمبر (أيلول)، بينما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي في العاشر من الشهر نفسه.

ويبدأ آرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي في اليوم السابق.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى فياريال الإسباني، فيما يلتقي شتوتغارت مع فيكينغ إف كيه النرويجي، بينما يبدأ لايبزيغ مشواره خارج ملعبه أمام كومو الإيطالي.

وتتضمن أبرز مواجهات مرحلة الدوري لقاء مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وبايرن ميونيخ مع آرسنال في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم آرسنال أمام ريال مدريد في التاسع من ديسمبر (كانون الأول).

وتقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر، فيما تختتم مباريات هذه المرحلة في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية على ملعب «متروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد، في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.

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مانويل نوير يحقق إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
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مانويل نوير يحقق إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)

حقق مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، إنجازاً تاريخياً بعدما خاض مباراته رقم 600 مع النادي البافاري خلال الفوز الكبير على شتوتغارت 5 /1 مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح نوير خامس لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يصل إلى 600 مباراة مع النادي، بعد أساطير الفريق توماس مولر، وسيب ماير، وأوليفر كان، وغيرد مولر.

ونقل الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ عن نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، قوله عقب المباراة: «أشعر بالتأكيد بحالة جيدة، وأستمتع بالتدريب مع الفريق، وخوض المباريات كل يوم. افتتاح الموسم بهذه الطريقة حلم، وهذه هي النتيجة التي كنا نريدها».

ومنذ انتقاله من شالكه إلى بايرن ميونيخ قبل 15 عاماً، ساهم نوير في كتابة صفحات بارزة من تاريخ النادي، حيث توج معه بـ13 لقباً للدوري الألماني، وسبعة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

ويملك نوير 269 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه مع بايرن، كما عزز رقمه القياسي في الدوري الألماني بعدما حقق انتصاره رقم 375 في المسابقة خلال مواجهة شتوتغارت.

وخاض الحارس المخضرم 546 مباراة في الدوري الألماني، واستقبل خلالها 85.‏0 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل لم يقترب منه أي حارس آخر في تاريخ المسابقة ممن خاضوا 100 مباراة على الأقل، فيما يحتل أوليفر كان المركز الثاني بمعدل 04.‏1 هدف في المباراة.

ورغم الفوز الكبير، شعر نوير بالاستياء من اهتزاز شباكه أمام شتوتغارت، ليظل رصيده عند 241 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الألماني.

وقال نوير: «استقبال هدف أمر مزعج دائماً، لكن ليس من السهل التعامل مع كل موقف أمام فريق جيد مثل شتوتغارت. سنحاول مواصلة العمل بهذه الطريقة، والقيام بما علينا».

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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو يثني على التفاهم بين مبابي وبيلينغهام

كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
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مورينيو يثني على التفاهم بين مبابي وبيلينغهام

كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالانسجام بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، مؤكداً أن التفاهم والجودة بين اللاعبين يمكن أن يساعدا الفريق على تحقيق مستويات أفضل، وذلك قبل مواجهة مالاغا، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «النقطة الأساسية هي الجودة، ونحن نتحدث عن جودة استثنائية. وهناك نقطة ثانية، وهي أقل أهمية، تتمثل في التفاهم بين شخصين، ونحن نملك الكثير من التعاطف والصداقة والتعاون بينهما».

وأضاف: «عندما تجمع بين التفاهم والجودة الهائلة، يصبح لديك كل ما تحتاج إليه لمواصلة التطور».

وأكد مورينيو أن فريقه يملك العديد من الحلول لتعويض بعض المشكلات البدنية التي يعاني منها عدد من اللاعبين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «خاض بعض اللاعبين فترة إعداد مختلفة عن الآخرين، لكننا نملك تشكيلة قوية، وبها حلول تمكننا من تعويض هذه المشكلات البسيطة. غداً سيبدأ مارك كوكوريلا، بينما سيكون ألفارو كاريراس، الذي لعب بشكل جيد أمام إسبانيول وريال سوسيداد، على مقاعد البدلاء. وإذا نفدت طاقة كوكوريلا، لدينا ألفارو ليدخل بدلاً منه».

وعن الإيفواري يان ديوماندي، أوضح مورينيو: «لن أقول شيئاً إضافياً عن اللاعبين بشكل فردي، لكنه واحد من اللاعبين الذين وصلوا مؤخراً. لم يتدرب مع لايبزيغ، وعندما جاء إلى مدريد لم يكن لديه أساس يبني عليه من الفترة التي قضاها مع فريقه السابق».

وأضاف: «لقد حصل بالفعل على بعض دقائق اللعب، وهذا ما يحتاج إليه اللاعبون من أجل التطور، وهو يتحسن طوال الوقت. غداً إما أن يبدأ أساسياً، وإما أن يكون بديلاً، وهو يصبح أكثر جاهزية يوماً بعد يوم».

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«دورة مونتيري»: ميرتنز تواجه باري في النهائي

البلجيكية إليس ميرتنز إلى نهائي مونتيري (إ.ب.أ)
البلجيكية إليس ميرتنز إلى نهائي مونتيري (إ.ب.أ)
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«دورة مونتيري»: ميرتنز تواجه باري في النهائي

البلجيكية إليس ميرتنز إلى نهائي مونتيري (إ.ب.أ)
البلجيكية إليس ميرتنز إلى نهائي مونتيري (إ.ب.أ)

استفاقت المصنفة الثانية إليس ميرتنز من خسارة المجموعة الأولى لتفوز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 1-6 و6-4 و6-2 في بطولة مونتيري المفتوحة للتنس، الجمعة، وتتأهل إلى النهائي أمام ديان باري.

وتقام هذه البطولة التحضيرية التي ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة قبل انطلاق «أميركا المفتوحة».

وباغتت الفرنسية باري (23 عاماً)، في وقت سابق، المصنفة الخامسة الأميركية آن لي وفازت عليها 7-6 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين وثلاث دقائق في المواجهة الأولى بقبل النهائي لتحجز مكانها في النهائي.

وفي مباراة قبل النهائية الثانية، حققت بارتونكوفا انطلاقة قوية إذ كسرت إرسال ميرتنز في الشوط الأول قبل أن تتقدم 4-1. وسجلت اللاعبة التشيكية (20 عاماً) كسراً ثانياً للإرسال ولم تسمح لميرتنز بالعودة إلى المباراة لتنهي المجموعة بنتيجة 6-1 بعد كسر إرسال منافستها للمرة الثالثة في الشوط الأخير.

بعد أن تفوقت عليها بارتونكوفا في المجموعة الأولى، عادت ميرتنز بقوة في المجموعة الثانية لتعوض تأخرها 3-صفر. وقلبت اللاعبة البلجيكية (30 عاماً) مجريات المباراة بكسر إرسال منافستها في ثلاث أشواط متتالية تلقت فيها الإرسال من بارتونكوفا. وفازت بستة من الأشواط السبعة الأخيرة لتحسم المجموعة لصالحها 6-4 وتتعادل في النتيجة.

حافظت ميرتنز على هذا الزخم في المجموعة الحاسمة وكسرت إرسال منافستها مبكراً لتتقدم 2-1. وعززت سيطرتها على المباراة بكسر إرسال آخر في الشوط السابع الذي استمر لوقت طويل قبل أن تنهي المجموعة بنتيجة 6-2 لتكمل انتصارها بعد العودة من التأخر.

وتبدأ مباريات الدور الرئيسي في فئة فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة الأحد.

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