«دوري أبطال أوروبا»: ريال مدريد وإنتر في قمة الجولة الأولى

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لجدول مرحلة الدوري الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت.

ويخوض سان جيرمان، المتوج باللقب القاري في الموسمين الماضيين، مشواره سعياً لأن يصبح أول فريق يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، فيما تشهد الجولة الافتتاحية أيضاً مباريات على أرض أبرز المرشحين للقب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في الثامن من سبتمبر (أيلول)، بينما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي في العاشر من الشهر نفسه.

ويبدأ آرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي في اليوم السابق.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى فياريال الإسباني، فيما يلتقي شتوتغارت مع فيكينغ إف كيه النرويجي، بينما يبدأ لايبزيغ مشواره خارج ملعبه أمام كومو الإيطالي.

وتتضمن أبرز مواجهات مرحلة الدوري لقاء مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وبايرن ميونيخ مع آرسنال في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم آرسنال أمام ريال مدريد في التاسع من ديسمبر (كانون الأول).

وتقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر، فيما تختتم مباريات هذه المرحلة في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية على ملعب «متروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد، في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.