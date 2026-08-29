«123 مليون جنيه إسترليني» تنقل باركولا من سان جيرمان إلى ليفربول

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لضم المهاجم الفرنسي برادلي باركولا مقابل 123 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى، في صفقة ستصبح الأغلى للاعب يغادر الدوري الفرنسي حال اكتمال جميع بنودها.

وحسب «هيئة الإذاعة البريطانية»، السبت، فإن الاتفاق يقضي بحصول باريس سان جيرمان على 106 ملايين جنيه إسترليني بشكل مبدئي، إلى جانب 17 مليون جنيه أخرى في صورة حوافز، بعدما كان النادي الفرنسي يقدر قيمة باركولا بنحو 145 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يخضع باركولا، البالغ من العمر 23 عاماً، للفحص الطبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول.

ويجيد باركولا اللعب في مركز الجناح الأيسر، رغم قدرته أيضاً على المشاركة في الجهة اليمنى أو مركز المهاجم، وهو ما يمنح ليفربول خيارات إضافية في الخط الأمامي، خصوصاً مع غياب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي لفترة بسبب إصابة في وتر أخيل.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان قادماً من ليون عام 2023 مقابل نحو 38 مليون جنيه إسترليني، وساهم خلال فترة وجوده مع الفريق في التتويج بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في كأس فرنسا وكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

كما سجل باركولا ثلاثة أهداف مع منتخب فرنسا في كأس العالم الأخيرة.