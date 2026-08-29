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«123 مليون جنيه إسترليني» تنقل باركولا من سان جيرمان إلى ليفربول

المهاجم الفرنسي برادلي باركولا إلى ليفربول (رويترز)
المهاجم الفرنسي برادلي باركولا إلى ليفربول (رويترز)
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«123 مليون جنيه إسترليني» تنقل باركولا من سان جيرمان إلى ليفربول

المهاجم الفرنسي برادلي باركولا إلى ليفربول (رويترز)
المهاجم الفرنسي برادلي باركولا إلى ليفربول (رويترز)

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لضم المهاجم الفرنسي برادلي باركولا مقابل 123 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى، في صفقة ستصبح الأغلى للاعب يغادر الدوري الفرنسي حال اكتمال جميع بنودها.

وحسب «هيئة الإذاعة البريطانية»، السبت، فإن الاتفاق يقضي بحصول باريس سان جيرمان على 106 ملايين جنيه إسترليني بشكل مبدئي، إلى جانب 17 مليون جنيه أخرى في صورة حوافز، بعدما كان النادي الفرنسي يقدر قيمة باركولا بنحو 145 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يخضع باركولا، البالغ من العمر 23 عاماً، للفحص الطبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول.

ويجيد باركولا اللعب في مركز الجناح الأيسر، رغم قدرته أيضاً على المشاركة في الجهة اليمنى أو مركز المهاجم، وهو ما يمنح ليفربول خيارات إضافية في الخط الأمامي، خصوصاً مع غياب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي لفترة بسبب إصابة في وتر أخيل.

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان قادماً من ليون عام 2023 مقابل نحو 38 مليون جنيه إسترليني، وساهم خلال فترة وجوده مع الفريق في التتويج بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في كأس فرنسا وكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

كما سجل باركولا ثلاثة أهداف مع منتخب فرنسا في كأس العالم الأخيرة.

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الرياضة رياضة عالمية

مانويل نوير يحقق إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
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مانويل نوير يحقق إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)
مانويل نوير يصل إلى 600 مباراة مع بايرن ميونيخ (إ.ب.أ)

حقق مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، إنجازاً تاريخياً بعدما خاض مباراته رقم 600 مع النادي البافاري خلال الفوز الكبير على شتوتغارت 5 /1 مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح نوير خامس لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يصل إلى 600 مباراة مع النادي، بعد أساطير الفريق توماس مولر، وسيب ماير، وأوليفر كان، وغيرد مولر.

ونقل الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ عن نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، قوله عقب المباراة: «أشعر بالتأكيد بحالة جيدة، وأستمتع بالتدريب مع الفريق، وخوض المباريات كل يوم. افتتاح الموسم بهذه الطريقة حلم، وهذه هي النتيجة التي كنا نريدها».

ومنذ انتقاله من شالكه إلى بايرن ميونيخ قبل 15 عاماً، ساهم نوير في كتابة صفحات بارزة من تاريخ النادي، حيث توج معه بـ13 لقباً للدوري الألماني، وسبعة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

ويملك نوير 269 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه مع بايرن، كما عزز رقمه القياسي في الدوري الألماني بعدما حقق انتصاره رقم 375 في المسابقة خلال مواجهة شتوتغارت.

وخاض الحارس المخضرم 546 مباراة في الدوري الألماني، واستقبل خلالها 85.‏0 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل لم يقترب منه أي حارس آخر في تاريخ المسابقة ممن خاضوا 100 مباراة على الأقل، فيما يحتل أوليفر كان المركز الثاني بمعدل 04.‏1 هدف في المباراة.

ورغم الفوز الكبير، شعر نوير بالاستياء من اهتزاز شباكه أمام شتوتغارت، ليظل رصيده عند 241 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الألماني.

وقال نوير: «استقبال هدف أمر مزعج دائماً، لكن ليس من السهل التعامل مع كل موقف أمام فريق جيد مثل شتوتغارت. سنحاول مواصلة العمل بهذه الطريقة، والقيام بما علينا».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري أبطال أوروبا»: ريال مدريد وإنتر في قمة الجولة الأولى

ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
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«دوري أبطال أوروبا»: ريال مدريد وإنتر في قمة الجولة الأولى

ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)
ريال مدريد يستضيف إنتر ميلان في قمة الجولة الأولى لدوري الأبطال (د.ب.أ)

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لجدول مرحلة الدوري الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت.

ويخوض سان جيرمان، المتوج باللقب القاري في الموسمين الماضيين، مشواره سعياً لأن يصبح أول فريق يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، فيما تشهد الجولة الافتتاحية أيضاً مباريات على أرض أبرز المرشحين للقب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في الثامن من سبتمبر (أيلول)، بينما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه بودو غليمت النرويجي في العاشر من الشهر نفسه.

ويبدأ آرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي في اليوم السابق.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى فياريال الإسباني، فيما يلتقي شتوتغارت مع فيكينغ إف كيه النرويجي، بينما يبدأ لايبزيغ مشواره خارج ملعبه أمام كومو الإيطالي.

وتتضمن أبرز مواجهات مرحلة الدوري لقاء مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وبايرن ميونيخ مع آرسنال في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم آرسنال أمام ريال مدريد في التاسع من ديسمبر (كانون الأول).

وتقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر، فيما تختتم مباريات هذه المرحلة في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية على ملعب «متروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد، في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.

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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو يثني على التفاهم بين مبابي وبيلينغهام

كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
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مورينيو يثني على التفاهم بين مبابي وبيلينغهام

كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)
كيليان مبابي وجود بيلينغهام يقدمان بداية موسم مثالية مع ريال مدريد (إ.ب.أ)

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالانسجام بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، مؤكداً أن التفاهم والجودة بين اللاعبين يمكن أن يساعدا الفريق على تحقيق مستويات أفضل، وذلك قبل مواجهة مالاغا، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «النقطة الأساسية هي الجودة، ونحن نتحدث عن جودة استثنائية. وهناك نقطة ثانية، وهي أقل أهمية، تتمثل في التفاهم بين شخصين، ونحن نملك الكثير من التعاطف والصداقة والتعاون بينهما».

وأضاف: «عندما تجمع بين التفاهم والجودة الهائلة، يصبح لديك كل ما تحتاج إليه لمواصلة التطور».

وأكد مورينيو أن فريقه يملك العديد من الحلول لتعويض بعض المشكلات البدنية التي يعاني منها عدد من اللاعبين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي للمباراة، السبت: «خاض بعض اللاعبين فترة إعداد مختلفة عن الآخرين، لكننا نملك تشكيلة قوية، وبها حلول تمكننا من تعويض هذه المشكلات البسيطة. غداً سيبدأ مارك كوكوريلا، بينما سيكون ألفارو كاريراس، الذي لعب بشكل جيد أمام إسبانيول وريال سوسيداد، على مقاعد البدلاء. وإذا نفدت طاقة كوكوريلا، لدينا ألفارو ليدخل بدلاً منه».

وعن الإيفواري يان ديوماندي، أوضح مورينيو: «لن أقول شيئاً إضافياً عن اللاعبين بشكل فردي، لكنه واحد من اللاعبين الذين وصلوا مؤخراً. لم يتدرب مع لايبزيغ، وعندما جاء إلى مدريد لم يكن لديه أساس يبني عليه من الفترة التي قضاها مع فريقه السابق».

وأضاف: «لقد حصل بالفعل على بعض دقائق اللعب، وهذا ما يحتاج إليه اللاعبون من أجل التطور، وهو يتحسن طوال الوقت. غداً إما أن يبدأ أساسياً، وإما أن يكون بديلاً، وهو يصبح أكثر جاهزية يوماً بعد يوم».

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