لياو يترك ميلان للانضمام إلى غلاطة سراي

أعلن الدولي البرتغالي رافايل لياو، مساء الجمعة، بعد فوز ميلان على ضيفه فينيسيا 2-0 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنه سيغادر ناديه ميلان الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2019 للانضمام إلى غلاطة سراي التركي.

وقال لياو في منطقة التصريحات، حسبما نقلت عنه الصحافة الإيطالية: «إنها لحظة صعبة، لقد ودّعت زملائي في الفريق بعد سبعة أعوام، وحان الوقت لأقول وداعاً».

وأضاف المهاجم الذي نشأ مع سبورتنغ البرتغالي ولعب مع ليل الفرنسي (2018-2019) قبل انتقاله إلى إيطاليا: «سأبقى بالتأكيد في تاريخ النادي بفضل كل ما قدمته. الحب الذي أحمله لميلان لن يفارقني أبداً، وسأواصل متابعته دائماً حتى من بعيد».

بدوره، كتب النادي التركي في حسابه الرسمي، السبت: «بدأت المفاوضات الرسمية مع اللاعب وناديه إيه سي ميلان بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف رافايل ألكسندر دا كونسيساو ليون».

ووفقاً للصحافة المتخصصة، سيدفع غلاطة سراي ما يصل إلى 45 مليون يورو (نحو 52 مليون دولار) للتعاقد مع المهاجم البالغ 27 عاماً، والذي سيوقّع عقداً يمتد حتى عام 2030 مع النادي التركي.

وسجّل لياو بقميص «روسّونيري» 80 هدفاً في 291 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز لقب الدوري الإيطالي (2022) وكأس السوبر المحلية (2024). لكنه يترك لدى المشجعين وإدارة النادي انطباعاً متبايناً، لا سيما خلال الموسمين الأخيرين، بسبب ضعف التزامه داخل الملعب وتراجع مردوده الهجومي (9 أهداف في الدوري خلال موسم 2026).

وكان ميلان، المتصدر المؤقت للدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، قد تعاقد مع البرتغالي الآخر غونزالو راموس لتعويض لياو. وسجّل اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي حيث لعب احتياطياً، الذي ضمه ميلان مقابل 74 مليون يورو في صفقة قياسية للنادي، هدفه الأول مع الفريق مساء الجمعة.