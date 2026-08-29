«جائزة أراغون للموتو جي بي»: بتسيكي ينطلق أولاً بعد تحطيم الرقم القياسي للفة

أصبح ماركو بتسيكي أول متسابق يكسر حاجز الدقيقة و45 ثانية في موتورلاند، ليحقق مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أراغون الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» السبت، ويحبط سعي مارك ماركيز لتسجيل مركز الانطلاق الأول ثلاث مرات متتالية على هذه الحلبة.

وكان الإيطالي بتسيكي قد حدد الوتيرة في البداية بزمن قدره دقيقة واحدة و44.984 ثانية قبل أن يزيد سرعته مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في اللفة بلغ دقيقة واحدة و44.962 ثانية، مما جعل ماركيز متسابق دوكاتي عاجزاً عن مجاراة سرعة متسابق أبريليا الفائقة.

وسينطلق ماركيز، الذي فاز بسبعة سباقات في أراغون، من الصف الأمامي، إلى جانب بتسيكي، رغم حدوث لحظة مثيرة للتوتر أثناء كبح الدراجة خلال لفة سريعة. ويكمل شقيقه أليكس ماركيز متسابق فريق غريسيني ريسنغ الصف الأمامي.

وقال بتسيكي: «حسناً، كانت فترة الصباح إيجابية بشكل عام... كانت التجارب التأهيلية ممتعة جداً بالتأكيد. أنا سعيد بسرعتي، وبتحقيقي مركز الانطلاق الأول».

وأضاف: «تبدأ الآن المهمة الحقيقية... ننطلق من موقع جيد، لكن مارك وأليكس سريعان للغاية من حيث الوتيرة مع كلا الإطارين، لذا ستكون منافسة صعبة. لكننا نستمتع بالأمر، وسنرى ما يمكننا فعله».

وأقر بطل العالم الحالي مارك ماركيز بأن دراجة بتسيكي كانت الأسرع.

وقال: «يتمتع ماركو في الوقت الحالي بوتيرة أفضل منا، لذا أحياناً لا يمكنك فعل أي شيء. تحاول فقط بذل قصارى جهدك، وهذا ما نفعله».

وأضاف: «بذلت قصارى جهدي عند نقطة الكبح تلك، ربما أكثر من اللازم، فحدثت تلك اللحظة. أشعر بأنني أستطيع الحفاظ على وتيرة ثابتة، لكن ماركو يمتلك في الأساس وتيرة أسرع قليلاً».

احتل راؤول فرنانديز متسابق تراكهاوس ريسنغ المركز الرابع، وسينطلق من الصف الثاني إلى جانب خورخي مارتن متسابق أبريليا، وبيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم.

ويضم الصف الثالث فابيو دي جيانانتونيو متسابق فريق في آر 46، وريسنغ وفرانشيسكو بانيايا من دوكاتي، ويوهان زاركو متسابق فريق إل سي آر هوندا الذي حقق عودة لا تنسى بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها في حادث خلال سباق جائزة كاتالونيا الكبرى في مايو (أيار) الماضي.