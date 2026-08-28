ضربة لليوفي... يلديز سيغيب «لأشهر عدة»

سيُحرم يوفنتوس من خدمات مهاجمه التركي كينان يلديز «لأشهر عدة»، بعد تعرّضه لإصابة في القدم خلال المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أفاد به أحد مسؤولي النادي، الجمعة، على هامش قرعة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال الدولي الإيطالي السابق جورجيو كيليني لقناة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانات رسمية، لكن كينان سيخضع لعملية جراحية، وسيغيب لأشهر عدة».

وأضاف: «إنها إصابة خطيرة، لكنها لن يكون لها تأثير دائم على مسيرته».

وتعرّض يلديز لإصابة في قدمه اليسرى، الأحد الماضي، خلال المباراة الافتتاحية ليوفنتوس على أرض الصاعد حديثاً فروزينوني، والتي فاز بها فريقه 1-0، حيث غادر الملعب في الدقيقة 69.

وبحسب الصحافة الإيطالية، يعاني اللاعب من كسر في عظم المشط الخامس؛ ما يستدعي تدخلاً جراحياً من المتوقع أن يُجرى مطلع الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تتراوح فترة غيابه بين شهرين وثلاثة أشهر.

ويُعدّ يلديز البالغ 21 عاماً، النجم الأبرز بلا منازع في نظر مسؤولي يوفنتوس. وقد سجل 10 أهداف في 36 مباراة بالدوري الموسم الماضي، كما شارك في مونديال 2026، حيث خرج منتخب تركيا من دور المجموعات.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإيطالي، ويواجه بارما، السبت، ضمن المرحلة الثانية من الدوري.