«الدوري الأوروبي»: قرعة صعبة لميلان وليفركوزن... وسهلة ليوفنتوس

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت الجمعة في إمارة موناكو، عن مواجهات قوية لميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، فيما حصل يوفنتوس الإيطالي على قرعة تبدو أكثر سهولة.

ويواجه ميلان، الفائز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات، كلاً من بنفيكا البرتغالي وسندرلاند وبورنموث الإنجليزيين، بينما يلتقي ليفركوزن، الفائز باللقب عام 1988 ووصيف نسخة 2024، مع أولمبيك مرسيليا وليون الفرنسيين، إلى جانب دينامو زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ النمساوي وليخ بوزنان البولندي وبشكتاش التركي وناديي إن كيه تسليه السلوفيني وأوفي كريت اليوناني.

ويخوض يوفنتوس، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، مواجهات مع ريال سوسيداد الإسباني، الذي يبدو أقوى منافسيه، إلى جانب عدد من الفرق الأخرى في مرحلة الدوري.

ويأمل هوفنهايم الألماني، مثل ليفركوزن، في الوصول إلى المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة فرانكفورت على ملعبها يوم 26 مايو (أيار) المقبل، حيث يستضيف ليون وفيرينتسفاروش المجري وشتورم غراتس النمساوي وبشكتاش، بينما يحل ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي وكريستال بالاس الإنجليزي وأوفي كريت.

وأجريت القرعة باستخدام نظام إلكتروني، برئاسة سيباستيان روده، قائد آينتراخت فرانكفورت السابق الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022.

ولم يسبق لميلان الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي، فيما يدخل ليفركوزن البطولة بطموح تكرار إنجاز عام 1988، بعدما خسر نهائي نسخة 2024.

وتشهد البطولة مشاركة أرات-أرمينيا، الذي أصبح أول فريق أرميني يتأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد اجتيازه الأدوار التأهيلية، حيث يحل ضيفاً على ميلان في ملعب سان سيرو، كما يلتقي تورينسي البرتغالي، بطل كأس البرتغال المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي إنجلترا، يخوض بورنموث وسندرلاند وكريستال بالاس، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، منافسات البطولة تحت ضغط تحقيق نتائج قوية، خاصة أن آخر بطلين للدوري الأوروبي كانا من إنجلترا.

ويشارك بورنموث للمرة الأولى أوروبياً تحت قيادة مدربه الألماني ماركو روزه، وستكون مباراتا ميلان على أرضه وريال سوسيداد خارج ملعبه من أبرز مواجهاته في مرحلة الدوري.

وتقام الجولة الأولى يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تستمر مرحلة الدوري حتى 28 يناير (كانون الثاني)، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للمباريات وترتيبها، في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.

وسيحصل الفريق المتوج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهي الجائزة التي استفاد منها أستون فيلا، حامل لقب النسخة الماضية، بعد تأهله للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.