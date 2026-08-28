«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تصل إلى نيويورك بمعنويات مرتفعة

تخوض إيغا شفيونتيك بطولة «أميركا المفتوحة»؛ سعياً لنيل لقبها الـ7 في البطولات الأربع الكبرى، بعدما منحها لقبها الأول هذا الموسم في كندا مؤشرات على استعادة الأداء الذي جعلها قوةً مهيمنةً في تنس السيدات.

وفي الاستعدادات الأخيرة لبطولة «أميركا المفتوحة» قبل أسبوعين، أنهت شفيونتيك (25 عاماً) فترة جفاف ألقاب استمرَّت 11 شهراً بتغلبها على المُصنَّفة الثانية عالمياً إيلينا ريباكينا في نهائي تورونتو، لتحرز لقبها رقم 12 في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة الألف نقطة.

وتواصل تألقها في سينسناتي، حيث حقَّقت 4 انتصارات أخرى لتصل إلى الدور قبل النهائي، وتمدِّد سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى 10 مباريات.

وانتهت تلك السلسلة أمام المُصنَّفة الثالثة جيسيكا بيغولا، لكن شفيونتيك رأت رغم ذلك تقدماً في موسم الملاعب الصلبة الذي أعاد إليها بعض الثقة التي بدت مفقودة في وقت سابق من الموسم.

وقالت شفيونتيك عقب الهزيمة: «لقد خطونا بعض الخطوات إلى الأمام في هذا الجزء المكثف من الموسم».

وفي النصف الأول من العام، عانت شفيونتيك من فترة صعبة لم تعتدها، إذ بلغت دور الـ8 في «أستراليا المفتوحة» قبل الخسارة أمام ريباكينا التي تُوِّجت باللقب لاحقاً، وخرجت من الدور الرابع في بطولة «فرنسا المفتوحة»، وودعت «ويمبلدون» من الدور الثالث لتخفق في الدفاع عن لقبها.

وتتجه الآن إلى نيويورك برؤية مختلفة بعدما استعادت توازنها على الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية، متطلعة لتحويل صحوتها الأخيرة إلى مسيرة قوية في البطولة الكبرى.

وبعد تراجعها إلى المركز الثامن عالمياً عقب خروجها من سينسناتي، تصل شفيونتيك إلى فلاشينغ ميدوز بحافز إضافي في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وبعدما حصدت لقبها الأول في البطولات الكبرى في «فرنسا المفتوحة» 2020، تُوِّجت اللاعبة البولندية بلقب كبير واحد على الأقل في كل موسم منذ عام 2022، وستكون حريصةً على الحفاظ على هذا السجل.

وستستند شفيونتيك إلى نجاحها السابق في نيويورك، حيث حقَّقت لقبها الوحيد في «أميركا المفتوحة» عام 2022 بتغلبها على أُنس جابر في النهائي. ولم تصل إلى الدور قبل النهائي منذ ذلك الحين، حيث ودَّعت البطولة من دور الـ8 في النسختين الماضيتين.